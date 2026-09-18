Colombia

Colombia abandona coalición internacional que defiende los derechos de personas Lgbti+: el Gobierno comunicó su salida

La decisión fue informada el jueves 17 de septiembre al Comité Ejecutivo de la organización y al Gobierno de España, país con el que Colombia compartía la copresidencia del mecanismo para el periodo 2025–2027

Colombia comunicó este jueves su salida de la Coalición por la Igualdad de Derechos - crédito Alcaldía de Bogotá
Colombia comunicó este jueves su salida de la Coalición por la Igualdad de Derechos - crédito Alcaldía de Bogotá
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La salida de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition, ERC) pone fin a la participación del país en un mecanismo internacional dedicado a promover y proteger los derechos de las personas Lgbti+.

La decisión fue comunicada el jueves 17 de septiembre por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Comité Ejecutivo de la organización y al Gobierno de España.

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Colombia compartía con España la copresidencia de la Coalición para el periodo 2025–2027. Además, Caribe Afirmativo ejercía la copresidencia de la sociedad civil por Colombia, por lo que el retiro se produce antes de que terminara ese periodo de representación del país.

La determinación quedó formalizada mediante una comunicación diplomática enviada por el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional. En el documento, la Cancillería informó que el Gobierno nacional “ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy”.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sonríe mientras sostiene una bandera arcoíris, simbolizando su apoyo a la comunidad Lgbti+ - crédito Abelardo de la Espriella
La Cancillería agradeció al Gobierno de España y a representantes de la sociedad civil por el trabajo conjunto durante la copresidencia - crédito Abelardo de la Espriella

La comunicación está fechada en Bogotá y fue dirigida al Comité Ejecutivo de la ERC y al Reino de España. En ella no se explican las razones que llevaron al Gobierno a tomar la decisión ni se detallan cambios sobre la política exterior colombiana frente a los asuntos que se abordaban dentro de este mecanismo.

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La Coalición reúne a Estados que trabajan junto con organizaciones de la sociedad civil para promover y proteger los derechos de las personas Lgbti+. Su estructura contempla grupos temáticos relacionados con la diplomacia internacional, las leyes y políticas nacionales, la coordinación de donantes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la protección humanitaria.

Entre sus actividades están los pronunciamientos públicos frente a violaciones de derechos, el reconocimiento de avances institucionales en materia de igualdad, la coordinación de cooperación internacional para proyectos inclusivos y la incorporación de la diversidad sexual y de género en agendas globales de desarrollo. La organización señala que los Estados miembros participan activamente en grupos temáticos y trabajan de cerca con organizaciones Lgbti+ de la sociedad civil.

El país compartía con España la copresidencia de la coalición internacional para el periodo 2025–2027 -crédito @DiversaBogota/X
El país compartía con España la copresidencia de la coalición internacional para el periodo 2025–2027 -crédito @DiversaBogota/X

Pese a la decisión, la Cancillería expresó un reconocimiento al Gobierno español y a las organizaciones de la sociedad civil de ambos países por el trabajo realizado durante la copresidencia.

En la comunicación, agradeció “de manera muy especial al Gobierno del Honorable Reino de España, así como a los representantes de la sociedad civil española y colombiana, por el trabajo conjunto adelantado durante el ejercicio de la copresidencia compartida entre España y Colombia”.

Caribe Afirmativo cuestionó la salida de Colombia de la ERC

La decisión generó una reacción de Caribe Afirmativo, organización no gubernamental que trabaja por la defensa y promoción de los derechos de las personas Lgbti+. La entidad cuestionó públicamente el retiro y señaló que Colombia abandonó la ERC antes de concluir el mandato que había asumido.

Según la organización, la salida representa un retroceso en la representación internacional de Colombia y en su compromiso con la promoción y protección de los derechos de esta población. La organización sostuvo que el país había asumido una responsabilidad de Estado y no una tarea vinculada exclusivamente con un gobierno de turno.

Caribe Afirmativo también afirmó que, según fuentes oficiales consultadas por la organización, el argumento utilizado para justificar la salida estaría relacionado con la percepción de que la participación en la ERC constituye un legado del gobierno anterior. Esta versión no aparece explicada en la comunicación diplomática difundida por la Cancillería.

Tres marchas ciudadanas serán protagonistas del festival con apoyo de la Administración distrital y en defensa de la protesta social - crédito Alcaldía de Bogotá
Caribe Afirmativo cuestionó la salida de Colombia y pidió atención sobre sus posibles efectos en la agenda internacional de derechos Lgbti+ - crédito Alcaldía de Bogotá

La organización cuestionó esa eventual justificación al señalar que la Coalición tiene más de una década de existencia y funciona como un espacio de cooperación entre Estados y sociedad civil. Para la organización, abandonar la copresidencia antes de terminar el periodo supone una señal sobre la posición internacional del país frente a los derechos Lgbti+.

El retiro también ocurre en un momento en el que Caribe Afirmativo asegura haber identificado 24 decisiones, medidas, anuncios o actuaciones adoptadas durante los primeros 40 días del Gobierno nacional que, según su análisis, afectan, debilitan o ponen en tensión los derechos y las agendas de las personas Lgbti+.

Así, el efecto inmediato de la decisión es la salida de Colombia de la ERC y el fin de su participación como Estado copresidente.

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