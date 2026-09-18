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Atlético Nacional pasaría a fabricar sus propios uniformes en 2027: estos equipos hicieron lo mismo en el fútbol colombiano

Ante la noticia de que el cuadro verde rompería su contrato con la empresa que lo viste desde 2013, hubo otros clubes que intentaron lo mismo y muy pocos consiguieron éxito comercial

La nueva camiseta de Atlético Nacional conserva los bastones tradicionales y los colores blanco y verde - crédito Nike
Atlético Nacional es vestido por la marca Nike desde 2013, pero con muchas críticas de los aficionados por las prendas en el mercado - crédito Nike
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Atlético Nacional daría un giro en la manera como se realizan las prendas deportivas en el fútbol colombiano, luego de conocerse la noticia de que, a partir de 2027, el club cambiaría de fabricante de sus uniformes, los cuales son de los más vendidos en todo el país.

Se trata de un nuevo intento de los clubes de la Liga BetPlay en confeccionar sus propias camisetas, una medida que, en la mayoría de ocasiones, se dio por situaciones adversas y muy pocas fueron recordadas, además de factores como los costos y tiempos de distribución.

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Por el momento, los verdolagas aún no deciden de manera oficial si romperán su acuerdo actual con su marca de uniformes o si darán el salto para ser quienes realicen sus prendas, lo que sería un golpe en la Liga BetPlay y dejaría un precedente para el resto de escuadras históricas.

Santa Fe y su camiseta propia de 2007

Casi dos décadas antes de que Atlético Nacional fuera noticia porque querría fabricar sus uniformes, otros clubes lo hicieron en el siglo XXI, pero sin mucho éxito en la parte de mercadeo entre los aficionados, lo que provocó que dejaran de lado el proyecto para volver a las empresas tradicionales.

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Santa Fe fue una de esas escuadras que lanzó su propia marca de camisetas, en la temporada 2007, cuando se terminó el contrato con la marca alemana Puma, que los había vestido en 2006, pero en medio de una campaña que no dejó los mejores recuerdos a la afición.

Santa Fe
Así se veía la camiseta que Santa Fe fabricó en 2007 y actualmente es pieza buscada por muchos coleccionistas - crédito Colprensa

Dicha prenda fue hecha por SSW (Santa Fe Sportswear), y presentó casacas de local, con la camiseta roja con líneas blancas debajo de los brazos, y la suplente era con base blanca con toques rojos, además de la aparición de los logos de dos leones en el pecho y en la nuca.

Aunque la idea parecía ser buena, solo funcionó durante un año porque, a partir de 2008, Santa Fe volvió a ser vestido por Puma y en 2009 por Umbro, la empresa inglesa que fue aliada de los cardenales durante 13 años, en uno de los contratos más largos en la historia del fútbol colombiano.

América de Cali y sus camisetas en la crisis

Los Diablos Rojos tuvieron un inicio de milenio en el que vivieron dos caras: la de la gloria por el tricampeonato del 2000 al 2002 y ser semifinalista de la Copa Libertadores 2003, y una profunda crisis económica por ser parte de la “Lista Clinton”, de la que salió en 2015.

Entre 2008 y 2009, América de Cali decidió fabricar sus propias camisetas en medio de los problemas por la falta de dinero y no concretar contratos con otras marcas, pues finalizó su vínculo con la empresa mexicana Keuka, que vistió al club desde la temporada 2004 hasta la campaña de 2007.

América de Cali
América de Cali salió campeón con una camiseta que realizó con marca propia y un diseño sencillo - credito Colprensa

Primero creó la empresa América Sportswear (ASW), para sacar aquella casaca con la que salió campeón de la estrella 13 en 2008, mientras que en 2009, en medio del cambio de razón social, presentó la marca New América Sportswear (NAS), con la que disputó la Copa Libertadores.

Posteriormente, América volvió a contar con empresas extranjeras como Puma, en 2010 y 2011, y durante su paso en la Primera B fue vestido por Fabricamos Su Sudadera (FSS), que durante muchos años fue la encargada de hacer toda clase de uniformes a clubes del fútbol colombiano.

Tigres FC: de los últimos que tuvo uniformes propios

Uno de los clubes con menores ingresos del fútbol colombiano, le apostó a hacer sus camisetas y prendas en el profesionalismo, pese a que no tenía suficiente afición para comercializarlos, pero con un alto compromiso para continuar con el negocio durante muchos años.

Tigres F. C.
Tigres y su último uniforme fabricado por el equipo en 2024, después de siete años de proyecto - crédito Dimayor / Juan Camilo Urrego / VizzorImage

Entre 2018 y 2024, Tigres FC realizó sus uniformes bajo la marca Tigres TFC Diseños Deportivos, justo después de disputar su única temporada en la primera división, en 2017, cuando eran vestidos por Effort, y durante siete años presentó toda clase de diseños.

A partir de 2025, el cuadro bogotano acabó con el proyecto y pasó a las empresas locales D10 y recientemente con Lyon, para la realización de sus vestimentas en la segunda división del fútbol colombiano.

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