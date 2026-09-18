Royer Caicedo, Daniel Arcila y Matías Orozco: perfiles de los desconocidos jugadores que Néstor Lorenzo convocó a la selección Colombia para la próxima fecha FIFA

La convocatoria de la Selección Colombia anunciada por Néstor Lorenzo incluyó a 26 jugadores para los amistosos de la fecha FIFA en Estados Unidos-crédito Agustín Marcarian/REUTERS

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La convocatoria de la Selección Colombia, anunciada por Néstor Lorenzo el 17 de septiembre de 2026, abrió espacio para futbolistas que buscan afirmarse en el nuevo ciclo del equipo nacional desde la juventud y experiencia que busca el técnico argentino bajo el mando de la Tricolor. Entre ellos aparece Royer Caicedo, defensor de 20 años formado en Atlético Nacional, quien recibirá su primera oportunidad en una concentración de mayores.

La lista de 26 jugadores también incluyó a Kevin Andrade, exdefensor de América de Cali, y a Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, canteranos de Atlético Nacional que ganaron protagonismo con el club antioqueño. La presencia de estos nombres refleja la atención del cuerpo técnico sobre jugadores con recorrido reciente en el fútbol colombiano y procesos de proyección internacional.

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Royer Caicedo, una alternativa zurda para la defensa

El canterano de Atlético Nacional tendrá su primera convocatoria con la Amarilla-crédito @cercleofficial/X

Otro de los nombres destacados es el del volante Daniel Arcila, figura con el Club León de México, y surgido en la cantera del Envigado FC.

Colombia disputará tres partidos entre finales de septiembre y comienzos de octubre, todos en Estados Unidos. Los encuentros servirán para evaluar alternativas en varias posiciones y para medir a futbolistas que aspiran a consolidarse dentro de la selección.

Caicedo mide 1,95 metros, juega con perfil izquierdo y ocupa la posición de defensor central. Sus condiciones físicas y técnicas lo ubican como una alternativa para una defensa en la que Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí han sostenido la titularidad durante los últimos años.

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El zaguero completó su proceso de formación en las divisiones inferiores de Atlético Nacional y alcanzó el plantel profesional. Con el equipo verdolaga disputó ocho partidos en la primera división antes de concretar su transferencia al Cercle Brugge de Bélgica a comienzos de 2026.

El club belga le firmó contrato hasta 2029, con una opción de extensión por una temporada. En su primera campaña en Europa ya sumó dos partidos, una experiencia que ahora se complementará con su ingreso al grupo de trabajo de Lorenzo.

Su convocatoria representa un paso en una carrera que comenzó en las categorías juveniles de Atlético Nacional y que continuó con una rápida llegada al fútbol europeo. Para Colombia, su perfil ofrece una opción distinta: un central joven, zurdo y con margen de desarrollo en una posición que exige recambio.

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Daniel Arcila, de Envigado al protagonismo en León

Daniel Arcila es la gran figura del Club León-crédito Raquel Cunha/REUTERS

Daniel Arcila también atraviesa un momento de crecimiento fuera de Colombia. El volante, nacido en Mariquita, Tolima, se destacó con Club León tras marcar dos goles en el triunfo 3-2 ante Inter Miami en la Leagues Cup, un resultado que dejó al equipo estadounidense sin opciones de avanzar desde la fase de grupos.

Arcila llegó al fútbol mexicano después de consolidarse en Envigado FC, club con el que debutó profesionalmente el 13 de mayo de 2022, en el empate 1-1 ante Deportes Tolima. Aquella tarde ingresó en el segundo tiempo en un equipo que también tenía a Yáser Asprilla entre sus jugadores.

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En Envigado acumuló 97 partidos entre Liga BetPlay y Copa, con 11 goles y cinco asistencias. Su primera anotación como profesional llegó el 10 de noviembre de 2024, en una victoria 1-0 frente a Deportivo Cali.

El mediocampista trasladó esa producción a León. Ante el Inter Miami de Lionel Messi en la Leagues Cup, el 13 de agosto de 2026, marcó el empate parcial a los 49 minutos tras una asistencia de Díber Cambindo. A los 82, volvió a aparecer dentro del área para definir el 3-2 definitivo.

La actuación reforzó su lugar en el equipo mexicano y mostró una faceta que había desarrollado desde sus etapas en Envigado: llegada al área, remate y participación en los momentos decisivos. Caicedo y Arcila representan recorridos distintos, aunque ambos parten de procesos formativos en Colombia y buscan consolidarse en escenarios internacionales.

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Matías Orozco: la joya de la cantera del Deportivo Cali, y que compró la Premier League de Inglaterra

Matías Orozco ya debutó con CD Castellón en la segunda división del fútbol español - crédito CD Castellón

El volante firmó un contrato por cinco temporadas con Brighton & Hove Albion y continuará su carrera a préstamo en el CD Castellón, de la segunda división de España.

Se estima que la operación se habría cerrado en 4,8 millones de euros por el 85% de los derechos deportivos del mediocampista. Deportivo Cali conservaría el 15% de una futura venta. El traspaso representó el mayor ingreso por una venta para el club vallecaucano en los últimos cinco años.

Orozco se formó en las divisiones inferiores de la selección Colombia y se destaca como un volante con capacidad para ocupar distintos sectores del campo. Puede recorrer largas distancias, intervenir en tareas defensivas y sumarse al juego ofensivo.

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El futbolista tendrá su primera experiencia en Europa en Castellón, donde buscará adaptarse al fútbol español antes de incorporarse al plantel de Brighton. El entrenador del equipo español lo observó en dos prácticas y destacó su despliegue, su técnica y su disposición para el trabajo.

“Lo poco que le he visto me ha servido para saber que os va a gustar. Tiene muy buena pinta. Es trabajador, tiene mucho recorrido y buen pie. Es muy completo y nos puede dar un salto grande de calidad y ayudar mucho”, afirmó.

Convocatoria de la selección Colombia para los amistosos de la fecha FIFA

Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Arqueros:

Aldair Quintana — Independiente del Valle

Álvaro Montero — Boca Juniors

Kevin Mier — Cruz Azul

Defensas

Álvaro Angulo — Pumas UNAM

Daniel Muñoz — Nottingham Forest

Davinson Sánchez — Galatasaray

Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps

Jhon Lucumí — Juventus

Kevin Andrade — Zenit de San Petersburgo

Royer Caicedo — Cercle Brugge

Samuel Velásquez — Atlético Nacional

Mediocampista

Daniel Arcila — Club León

Gustavo Puerta — Olympiacos

Jaminton Campaz — Rosario Central

Jhon Arias — Palmeiras

Jhon Solís — Birmingham City

Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional

Kevin Castaño — Atlético Mineiro

Matías Orozco — CD Castellón

Richard Ríos — Al-Ittihad

Delanteros

Yáser Asprilla — Girona

Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama

Camilo Durán —Celtic

Kevin Viveros — Athletico Paranaense

Luis Javier Suárez — Sporting CP

Óscar Perea — Club América