Abelardo de la Espriella lideró un Consejo de Seguridad en Cartagena: “Es la joya de la corona”

En el Consejo de Seguridad se habló sobre la criminalidad y la necesidad de reforzar la seguridad en Bolívar - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, visitó Cartagena, Bolívar, este viernes 18 de septiembre de 2026, para continuar el empalme regional que realiza por el país y revisar con las autoridades la seguridad en el departamento. La agenda incluyó reuniones con el alcalde Dumek Turbay y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana.

“Lidero un Consejo de Seguridad desde la ciudad de Cartagena, evaluando rigurosamente las estrategias operativas, el control territorial y las acciones decisivas de nuestra Fuerza Pública para blindar la tranquilidad y el orden en el departamento”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

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El primer acto de la jornada fue un Consejo de Seguridad en la Base Naval de Bocagrande, donde se analizaron estrategias para enfrentar la violencia. La reunión incorporó los reportes sobre Cartagena y los demás municipios del departamento, junto con las necesidades de las comunidades.

Abelardo de la Espriella señaló que se articularán con las alcaldías y gobernaciones para enfrentar la violencia y la criminalidad - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

A la par, el Gobierno nacional, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Cartagena y los organismos de seguridad establecieron líneas de trabajo conjuntas para reforzar la prevención del delito, la protección de la población y la preservación del orden público. Después de la reunión, De la Espriella aseguró que recuperará la seguridad para los habitantes y turistas.

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“Cartagena está en mi corazón, es la joya de la corona y vamos a recuperar la seguridad para Cartagena, para sus habitantes, para los turistas, defendiendo a este patrimonio de la humanidad que es orgullo de Colombia”, dijo el primer mandatario en un video junto al alcalde Turbay.

Abelardo de la Espriella lideró un Consejo de Seguridad en Cartagena: se comprometió a traer orden al departamento de Bolívar - crédito Prensa Alcaldía de Cartagena

En su paso por El Carmen de Bolívar, De la Espriella participó en el inicio de la construcción del nuevo campus de la Universidad de Cartagena, destinado especialmente a jóvenes de los Montes de María. La agenda finalizará en Turbaná, con la inauguración de la vía entre el casco urbano y el corregimiento de Ballestas.

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Tras el encuentro con alcaldes y el gobernador, el mandatario afirmó que priorizará proyectos e inversiones del Gobierno nacional para la región. Por la visita, Turbay decretó medidas especiales, incluida una ley seca desde las 6:00 a. m. hasta el final de los eventos oficiales en el Palacio de la Proclamación, ubicado en el Centro Histórico.

Abelardo de la Espriella llegó a La Guajira para un consejo de seguridad tras la muerte de ‘Bendito Menor’

La infraestructura contempla un muelle fijo de 714 metros cuadrados, otro flotante y tres espolones, con un cronograma de 14 meses de ejecución y apertura proyectada dentro de dos años - crédito Presidencia de la República

El presidente Abelardo de la Espriella llegó el jueves 17 de septiembre de 2026 a Riohacha, para colocar la primera piedra de la Marina Multipropósito, una obra de $36.000.000.000 que busca recibir cruceros y ampliar la actividad turística de La Guajira, en una visita marcada también por un Consejo de Seguridad tras la muerte de alias Bendito Menor. La agenda presidencial incluyó encuentros con autoridades locales y anuncios de infraestructura para el departamento.

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La infraestructura estará conectada con un malecón de 2,5 kilómetros que se encuentra en construcción. El plazo previsto para ejecutar la obra es de 14 meses, mientras que su entrada en funcionamiento se proyecta en un período de hasta 24 meses, informó Valora Analitik.

El complejo pretende incorporar a Riohacha a los itinerarios de las compañías de cruceros que recorren el Caribe. El objetivo es que los viajeros permanezcan en la ciudad y no la utilicen solo como escala durante sus recorridos.