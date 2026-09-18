Luis Díaz se refirió a la labor de Néstor Lorenzo frente a la selección Colombia: “Es nuestra obligación hacer mejores papeles”

El "Guajiro" habló sobre lo que piensa de Néstor Lorenzo, los jugadores de la Tricolor y otras cosas-crédito Somos Fox/YouTube

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Luis Díaz no fue convocado para la fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026, tras acordar con Néstor Lorenzo una pausa para descansar.

El delantero respaldó la continuidad del técnico argentino y sostuvo que la Selección Colombia debe mejorar su rendimiento.

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La renovación de Néstor Lorenzo fue confirmada en julio y recibió el apoyo público de Luis Díaz-crédito Claudia Greco/REUTERS

El extremo afirmó que los hinchas colombianos merecen celebrar un título después de acompañar al equipo en distintos lugares del mundo.

“La gente tiene un amor por el fútbol en Colombia que es espectacular, que enamora y te motiva cada vez más a querer regalarles algo”, dijo en una entrevista con el periodista Ezequiel Daray de Fox Sports.

Díaz valoró la renovación de Lorenzo, confirmada en julio, y destacó el trabajo realizado durante su ciclo.

“Me parece muy bien (continuidad de Lorenzo), el profe ha hecho un proceso muy bueno y lindo. Hizo méritos para que le den una nueva oportunidad”, afirmó.

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Luis Díaz apoyó el proceso de Néstor Lorenzo-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

La ausencia del atacante también permitirá al entrenador observar a otros futbolistas durante los amistosos contra México, Paraguay y Perú. Colombia contará con 26 jugadores para esos partidos, mientras Díaz continúa su temporada con el Bayern y mantiene su lugar entre los referentes del equipo tras la salida de James.

Con respecto a lo que fue la actuación del cuadro “Cafetero” en la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la estrella del Bayern Múnich fue autocrítico con la labor de la selección Colombia, y se responsabilizó sobre el hecho de hacer una mejor labor para las próximas competencias: Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2030, y la Copa América de 2028

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“No tuvimos el Mundial que queríamos, pero podemos mejorar y en los próximos años ir más adelante. Con el proceso del profe, de los muchachos, tener conciencia de que tenemos un gran cuerpo técnico y es nuestra obligación hacer mejores papeles”, agregó el delantero.