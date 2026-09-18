Colombia

Centro Democrático ya le puso fecha a la subasta de 100 caballos para restaurar las iglesias afectadas por el terremoto: así se llevará a cabo

Los fondos de esta primera venta estarán destinados a las obras de recuperación de parroquias en poblaciones de Quindío, Risaralda y Antioquia que sufrieron averías por cuenta del fuerte movimiento telúrico

Álvaro Uribe - Centro Democrático - subasta de caballos
El expresidente Álvaro Uribe Vélez lidera la subasta de caballos que busca recoger fondos para la reconstrucción de templos en el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Como parte de su iniciativa para recaudar recursos en pro de la restauración de templos religiosos afectados por el terremoto del 10 de agosto en Colombia, el partido Centro Democrático llevará a cabo este sábado 19 de septiembre la primera subasta virtual de la campaña 100 Caballos por Colombia, impulsada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La actividad, llamada Reconstruyendo Sueños, se hará a las 6:00 p. m. a través de la aplicación SuganApp. Con ello, los participantes podrán presentar ofertas por tres ejemplares equinos y por una silla de montar que perteneció al exjefe de Estado: experto caballista, que también había donado un potro de su propiedad para el templo del municipio de Jardín (Antioquia).

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Los fondos de esta primera jornada estarán destinados a la recuperación de las parroquias ubicadas en Salento, Quindío; Marsella, Risaralda; y Jericó, Antioquia. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas, Fedequinas, que acompañará esta jornada en la que se espera asegurar la recuperación de estos templos.

Álvaro Uribe donó un caballo para la subasta
Álvaro Uribe ya había donado un caballo para recaudar fondos por la iglesia de Jardín (Antioquia), afectada por el terremoto del 10 de agosto - crédito suministrada a Infobae Colombia

Tres caballos y una silla de montar serán los primeros bienes subastados

La campaña, como expresó el Centro Democrático, prevé la donación y posterior subasta de 100 caballos con el objetivo de financiar obras en iglesias, basílicas y otros sitios religiosos que sufrieron daños tras el sismo. La primera venta pondrá a disposición tres equinos destinados a apoyar proyectos de reconstrucción en las poblaciones Salento y Marsella.

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De la misma forma, la silla de montar que perteneció a Uribe se convierte en otro de los atractivos de la subasta, pues fue un regalo del inversor estadounidense Warren Buffett durante el período en que Uribe ocupó la presidencia. De esta pieza se conoce que acompaña desde hace más de 20 años al político y lo que se recoja se destinará a la iglesia de Jericó.

Devastadoras imágenes de algunos de los publos más afectados en Colombia luego del terremoto del 10 de agosto - crédito redes sociales
Sitios históricos e iglesias centenarias se vieron afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito suministrada a Infobae Colombia

La organización no precisó el valor de salida de los ejemplares ni de la silla, pues será un dato que interesados podrán consultar en el catálogo de la plataforma digital. Así, la subasta prevé reunir donaciones para atender daños en edificaciones religiosas de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Tolima y Antioquia, afectadas por el sismo de 7,4.

La puja será virtual y requerirá un registro previo

De esta forma, las personas interesadas en participar tendrán que descargar la mencionada aplicación y sus datos personales. Luego tendrán que acceder a la sección Listado de lotes y seleccionar la opción Gran Subasta Reconstruyendo Sueños. El partido indicó que los oferentes deberán registrarse antes de la hora fijada para la puja, que empezará a partir de las 6:00 p. m.

Es claro entender que los interesados en participar de esta subasta deben revisar los lotes 18 y 19 para presentar sus ofertas y aportar a la restauración de los templos. La participación digital busca ampliar el alcance de la convocatoria y permitir que potenciales compradores se sumen sin asistir a un recinto físico, como suele ser ya habitual en ventas de ejemplares.

El terremoto del 10 de agosto en Colombia dejó al menos 335 víctimas mortales, según el reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - crédito Europa Press
El terremoto del 10 de agosto en Colombia dejó al menos 335 víctimas mortales, según el reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - crédito Europa Press

Según datos del Centro Democrático, son al menos 222 templos afectados por el terremoto, que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en Chocó, aquel 10 de agosto a las 7:34 a. m. El sitio web dispuesto por el partido permite ver la ubicación de cada edificación, la diócesis a la que pertenece y el tipo de inmueble que se vio perjudicado por este fenómeno.

La herramienta también dispone de un mapa interactivo que permite verificar cuáles son los municipios con templos reportados y si alguno de ellos ya recibió una donación. El sistema está orientado tanto a los que quieran entregar un equino como a los que busquen aportar recursos para obras específicas, como fue el caso de Uribe Vélez y sus donaciones.

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