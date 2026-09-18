Colombia

Mamá de la polémica estudiante Gabriela Muñoz se refirió al asesinato de la niña Ana Lucía González: “Son el reflejo de una sociedad profundamente trastornada”

Liliana Olaya Cabrales se sumó a la ola de indignación que causaron los detalles que se conocieron luego de que la niña de 9 años, que había sido reportada como desaparecida en Mosquera (Cundinamarca) fue asesinada y hallada sin vida en el sur de Bogotá

La mamá de Gabriela Muñoz se refirió a la captura de Shenner José Rojas Lárez - créditos Fiscalía | @77LilianaOlaya/X
La mamá de Gabriela Muñoz se refirió a la captura de Shenner José Rojas Lárez - créditos Fiscalía | @77LilianaOlaya/X
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Luego de que se conocieron los escabrosos detalles de cómo se perpetró el crimen de Ana Lucía González, la niña de 9 años de nacionalidad venezolana reportada como desaparecida el lunes 14 de septiembre en el municipio de Mosquera (Cundinamarca) y hallada sin vida en un canal de aguas en la localidad de Ciudad Bolívar (sur de Bogotá) el martes 15 de agosto, los usuarios en redes sociales han mostrado su indignación, y una de esas personas fue Liliana Olaya Olaya Cabrales, madre de Gabriela Muñoz, una de las polémicas funcionarias de la administración de Gustavo Petro.

Olaya se sumó a las voces de rechazo por el caso que, de acuerdo con la imputación que le hizo la Fiscalía al hoy detenido (y capturado el 16 de septiembre en Bogotá), Shenner José Rojas Lárez, deberá responder por los delitos de feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

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“Estas monstruosidades contra nuestros niños y niñas son el reflejo de una sociedad profundamente trastornada”, inicia el mensaje que la mamá de Gabriela Muñoz compartió desde su cuenta de X el 17 de septiembre.

Liliana Olaya compartió un mensaje sobre el caso de la pequeña Ana Lucía González desde su cuenta de X el 17 de septiembre de 2026 - crédito @77LilianaOlaya/X
Liliana Olaya compartió un mensaje sobre el caso de la pequeña Ana Lucía González desde su cuenta de X el 17 de septiembre de 2026 - crédito @77LilianaOlaya/X

Al final de su publicación, Olaya Cabrales afirmó que “a este país le ha quedado grande protegerlos, qué desgracia”.

La mamá de la joven universitaria de derecho de 20 años, y que luego de su paso por la Aerocivil, y que ahora con la nueva legislatura integra la UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) del representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié (Pacto Histórico), es recordada porque salió a defender a su hija cuando la señalaron de ser “la nueva Juliana Guerrero”, luego de la controversial afirmación que hizo la exdirectora del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en Colombia) Angie Rodríguez.

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