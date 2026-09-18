Él es Carlos René Montoya, designado como nuevo presidente de Colpensiones: deberá conseguir $5 billones para cubrir déficit pensional

Carlos René Montoya Muñoz asumió la presidencia de Colpensiones tras su elección por la junta directiva el 17 de septiembre - crédito @MintrabajoCol/X

Guardar

El abogado Carlos René Montoya Muñoz asumió la presidencia de Colpensiones tras ser elegido el jueves 17 de septiembre por la junta directiva, con el desafío inmediato de conseguir $5 billones para cubrir las mesadas de noviembre y diciembre de los afiliados al régimen público de pensiones.

Uno de los principales retos que tendrá Montoya será la consecución de recursos para asegurar el pago oportuno de las prestaciones de 1,9 millones de colombianos durante el cierre del año. La ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, afirmó que el presupuesto necesario para cumplir las obligaciones por mesadas asciende a cerca de 58 billones de pesos.

PUBLICIDAD

Montoya Muñoz reemplaza a Diego Alejandro Urrego Escobar, que ejercía la presidencia de Colpensiones en calidad de encargado. La designación ocurre mientras la administradora pública de pensiones adapta su operación a los cambios derivados de la reforma pensional.

El nuevo presidente deberá garantizar la continuidad de los pagos a pensionados y beneficiarios mientras la entidad ajusta sus procesos internos, la atención al ciudadano y sus mecanismos operativos a las nuevas reglas del sistema.

El nuevo presidente de Colpensiones enfrenta el reto de conseguir $5 billones para cubrir las mesadas de noviembre y diciembre del régimen público de pensiones - crédito @MintrabajoCol/X

Colpensiones es la entidad responsable de administrar el Régimen de Prima Media y gestionar prestaciones pensionales, y a través de su Junta Directiva formalizó el relevo con la participación de representantes de la Presidencia de la República. La sesión fue presidida por López Fuentes, junto con Diana Margarita Ojeda Visbal y Nicolás Farfán Namen.

PUBLICIDAD

La ministra planteó que la atención a los usuarios debe mantenerse como una prioridad: “Colpensiones representa historias de vida, años de trabajo y el futuro de miles de familias. Esta nueva etapa debe permitirnos seguir fortaleciendo una entidad que escuche, responda con eficiencia y entienda que detrás de cada trámite hay una persona que espera un servicio oportuno y respetuoso de sus derechos”.

Trayectoria de Carlos René Montoya Muñoz

Carlos René Montoya Muñoz reemplaza a Diego Alejandro Urrego Escobar en medio de la adaptación de Colpensiones a la reforma pensional - crédito @MintrabajoCol/X

El nuevo presidente de Colpensiones es abogado de la Universidad del Sinú y tiene especializaciones en Negociación y Manejo de Conflictos, Derecho Procesal Civil y Derecho Administrativo. También cursó formación en Alta Gerencia en la Universidad de los Andes y en relaciones laborales con la Organización Internacional del Trabajo.

PUBLICIDAD

Su carrera reúne 25 años de experiencia en el sector público, el privado y la academia. Trabajó en la Auditoría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con el Ministerio del Trabajo.

En la Auditoría General de la República se desempeñó como asesor de gestión, mientras que en la Defensoría del Pueblo realizó actividades profesionales. Además, ocupó responsabilidades vinculadas con relaciones laborales y asuntos externos en el ámbito empresarial.

El nuevo directivo participó en la negociación y administración de ocho convenciones colectivas de trabajo y ejerció como inspector del Trabajo y Seguridad Social. Esa experiencia lo puso en contacto con conflictos y procesos surgidos de la relación entre trabajadores y empleadores.

PUBLICIDAD

La presidencia de Colpensiones quedará a cargo de la dirección de los trámites y prestaciones de afiliados, pensionados y familias, al tiempo que la entidad avanza en la implementación de las disposiciones previstas para el sistema pensional colombiano.

La ministra Natalia López advierte que Colpensiones necesita $5 billones para pagar pensiones de fin de 2026

Natalia López advirtió que Colpensiones necesita $5 billones para pagar las pensiones de noviembre y diciembre de 2026 - crédito @MintrabajoCol/X

La ministra del Trabajo Natalia López advirtió que Colpensiones necesita $5 billones para pagar las pensiones de noviembre y diciembre de 2026, debido a un déficit que impide cubrir esos giros.

La entidad requiere cerca de $58 billones para operar y atender sus obligaciones con los pensionados. El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda buscan alternativas para obtener los recursos faltantes.

PUBLICIDAD

“Estamos con el Ministerio de Hacienda, logrando buscar alternativas”, expresó la jefe de la cartera laboral.

“Los recursos y la plata de nuestros viejitos es sagrada”, agregó la funcionaria. La ministra de Trabajo definió las pensiones como “el puente entre dos orillas: una de quien ha trabajado toda la vida y la del que necesita esperar una vejez con dignidad”.