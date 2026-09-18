Colombia

Él es Carlos René Montoya, designado como nuevo presidente de Colpensiones: deberá conseguir $5 billones para cubrir déficit pensional

El relevo en la administradora pública ocurre en medio de la adaptación a la reforma pensional y de la necesidad de garantizar las prestaciones de 1,9 millones de beneficiarios en noviembre y diciembre

Carlos René Montoya Muñoz asumió la presidencia de Colpensiones tras su elección por la junta directiva el 17 de septiembre - crédito @MintrabajoCol/X
Carlos René Montoya Muñoz asumió la presidencia de Colpensiones tras su elección por la junta directiva el 17 de septiembre - crédito @MintrabajoCol/X
Guardar

El abogado Carlos René Montoya Muñoz asumió la presidencia de Colpensiones tras ser elegido el jueves 17 de septiembre por la junta directiva, con el desafío inmediato de conseguir $5 billones para cubrir las mesadas de noviembre y diciembre de los afiliados al régimen público de pensiones.

Uno de los principales retos que tendrá Montoya será la consecución de recursos para asegurar el pago oportuno de las prestaciones de 1,9 millones de colombianos durante el cierre del año. La ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, afirmó que el presupuesto necesario para cumplir las obligaciones por mesadas asciende a cerca de 58 billones de pesos.

PUBLICIDAD

Montoya Muñoz reemplaza a Diego Alejandro Urrego Escobar, que ejercía la presidencia de Colpensiones en calidad de encargado. La designación ocurre mientras la administradora pública de pensiones adapta su operación a los cambios derivados de la reforma pensional.

El nuevo presidente deberá garantizar la continuidad de los pagos a pensionados y beneficiarios mientras la entidad ajusta sus procesos internos, la atención al ciudadano y sus mecanismos operativos a las nuevas reglas del sistema.

El nuevo presidente de Colpensiones enfrenta el reto de conseguir $5 billones para cubrir las mesadas de noviembre y diciembre del régimen público de pensiones - crédito @MintrabajoCol/X
El nuevo presidente de Colpensiones enfrenta el reto de conseguir $5 billones para cubrir las mesadas de noviembre y diciembre del régimen público de pensiones - crédito @MintrabajoCol/X

Colpensiones es la entidad responsable de administrar el Régimen de Prima Media y gestionar prestaciones pensionales, y a través de su Junta Directiva formalizó el relevo con la participación de representantes de la Presidencia de la República. La sesión fue presidida por López Fuentes, junto con Diana Margarita Ojeda Visbal y Nicolás Farfán Namen.

PUBLICIDAD

La ministra planteó que la atención a los usuarios debe mantenerse como una prioridad: “Colpensiones representa historias de vida, años de trabajo y el futuro de miles de familias. Esta nueva etapa debe permitirnos seguir fortaleciendo una entidad que escuche, responda con eficiencia y entienda que detrás de cada trámite hay una persona que espera un servicio oportuno y respetuoso de sus derechos”.

Trayectoria de Carlos René Montoya Muñoz

Carlos René Montoya Muñoz reemplaza a Diego Alejandro Urrego Escobar en medio de la adaptación de Colpensiones a la reforma pensional - crédito @MintrabajoCol/X
Carlos René Montoya Muñoz reemplaza a Diego Alejandro Urrego Escobar en medio de la adaptación de Colpensiones a la reforma pensional - crédito @MintrabajoCol/X

El nuevo presidente de Colpensiones es abogado de la Universidad del Sinú y tiene especializaciones en Negociación y Manejo de Conflictos, Derecho Procesal Civil y Derecho Administrativo. También cursó formación en Alta Gerencia en la Universidad de los Andes y en relaciones laborales con la Organización Internacional del Trabajo.

Su carrera reúne 25 años de experiencia en el sector público, el privado y la academia. Trabajó en la Auditoría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con el Ministerio del Trabajo.

En la Auditoría General de la República se desempeñó como asesor de gestión, mientras que en la Defensoría del Pueblo realizó actividades profesionales. Además, ocupó responsabilidades vinculadas con relaciones laborales y asuntos externos en el ámbito empresarial.

El nuevo directivo participó en la negociación y administración de ocho convenciones colectivas de trabajo y ejerció como inspector del Trabajo y Seguridad Social. Esa experiencia lo puso en contacto con conflictos y procesos surgidos de la relación entre trabajadores y empleadores.

La presidencia de Colpensiones quedará a cargo de la dirección de los trámites y prestaciones de afiliados, pensionados y familias, al tiempo que la entidad avanza en la implementación de las disposiciones previstas para el sistema pensional colombiano.

La ministra Natalia López advierte que Colpensiones necesita $5 billones para pagar pensiones de fin de 2026

Natalia López advirtió que Colpensiones necesita $5 billones para pagar las pensiones de noviembre y diciembre de 2026 - crédito @MintrabajoCol/X
Natalia López advirtió que Colpensiones necesita $5 billones para pagar las pensiones de noviembre y diciembre de 2026 - crédito @MintrabajoCol/X

La ministra del Trabajo Natalia López advirtió que Colpensiones necesita $5 billones para pagar las pensiones de noviembre y diciembre de 2026, debido a un déficit que impide cubrir esos giros.

La entidad requiere cerca de $58 billones para operar y atender sus obligaciones con los pensionados. El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda buscan alternativas para obtener los recursos faltantes.

“Estamos con el Ministerio de Hacienda, logrando buscar alternativas”, expresó la jefe de la cartera laboral.

“Los recursos y la plata de nuestros viejitos es sagrada”, agregó la funcionaria. La ministra de Trabajo definió las pensiones como “el puente entre dos orillas: una de quien ha trabajado toda la vida y la del que necesita esperar una vejez con dignidad”.

Temas Relacionados

Carlos René MontoyaColpensionesJunta Directiva ColpensionesMinisterio de TrabajoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Unión Berlín - en vivo Bundesliga: siga aquí el minuto a minuto con Luis Díaz en acción

El “Gigante de Baviera” volverá a la acción en el campeonato alemán, y con la novedad de la ausencia del “Guajiro” en la próxima convocatoria de la selección Colombia

Bayern Múnich vs. Unión Berlín - en vivo Bundesliga: siga aquí el minuto a minuto con Luis Díaz en acción

Antonella Petro cuestionó decisión de Abelardo de la Espriella de levantar suspensión al porte de armas en Colombia: “Multiplica la violencia”

La joven, hija del expresidente Gustavo Petro, alertó sobre el riesgo de que conflictos cotidianos, como una discusión de tránsito o una riña durante una fiesta, deriven en hechos violentos por la mayor circulación de armas de fuego

Antonella Petro cuestionó decisión de Abelardo de la Espriella de levantar suspensión al porte de armas en Colombia: “Multiplica la violencia”

Cuánto tiempo pasaría en la cárcel Shenner José Rojas Lárez, capturado por el feminicidio de Ana Lucia González: abogada penalista describió qué pasaría de ser declarado culpable

El hoy detenido de 29 años y nacionalidad venezolana le imputaron los delitos de feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas

Cuánto tiempo pasaría en la cárcel Shenner José Rojas Lárez, capturado por el feminicidio de Ana Lucia González: abogada penalista describió qué pasaría de ser declarado culpable

Estos son los jugadores convocados por la selección de México, rival de Colombia en la fecha FIFA

El exjugador y técnico Rafael Márquez entregó los 30 nombres que jugarán en el mes de septiembre y octubre de 2026

Estos son los jugadores convocados por la selección de México, rival de Colombia en la fecha FIFA

Presunto asesino de Ana Lucía González, la niña de 9 años hallada en una alcantarilla en el sur de Bogotá, no aceptó cargos: esto decidió el juez

Shenner José Rojas Lárez fue la última persona que estuvo con la menor reportada como desaparecida en Mosquera, Cundinamarca

Presunto asesino de Ana Lucía González, la niña de 9 años hallada en una alcantarilla en el sur de Bogotá, no aceptó cargos: esto decidió el juez
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Jamiroquai llega a Bogotá con su gira mundial y celebra 30 años de ‘Virtual Insanity’: este sería el setlist de la banda británica

Jamiroquai llega a Bogotá con su gira mundial y celebra 30 años de ‘Virtual Insanity’: este sería el setlist de la banda británica

Maluma y Shakira le apuestan al merengue en su nueva colaboración musical ‘Agua’: así se ve el videoclip

J Balvin y Valentina Ferrer: así inició y terminó su historia de amor

Tras el anuncio de Valentina Ferrer, reviven las confesiones de J Balvin sobre la distancia que se formó entre la pareja durante el embarazo: “No podía con esa realidad”

Quién es La Divaza, el creador venezolano que peleará contra Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 5′

Deportes

Bayern Múnich vs. Unión Berlín - en vivo Bundesliga: siga aquí el minuto a minuto con Luis Díaz en acción

Bayern Múnich vs. Unión Berlín - en vivo Bundesliga: siga aquí el minuto a minuto con Luis Díaz en acción

Estos son los jugadores convocados por la selección de México, rival de Colombia en la fecha FIFA

David González respondió a las sospechas de amaño en la derrota de América de Cali ante Pasto: “Estamos demasiado manchados”

Juan Fernando Quintero volvió hacer gol con el Independiente Medellín después de casi nueve años: hizo autocrítica al final del partido

El Tour Colombia volverá para una nueva edición en 2027: estas son las fechas de la competencia