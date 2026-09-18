Colombia

Gustavo Petro tendría nuevo obstáculo para encontrar casa: habitantes de exclusivo sector de Bogotá se oponen a su llegada al vecindario

Aunque los firmantes señalaron que no existe documentación que confirme un contrato de arrendamiento, dieron a conocer su preocupación por la presencia del expresidente en el registro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac)

Gustavo Petro sigue en la búsqueda de casa
El expresidente Gustavo Petro sigue en la búsqueda de casa, en medio de lo que sería la oposición de vecinos de un reconocido conjunto residencial de Bogotá - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - @darcyquinnr/X
Guardar

La búsqueda de casa para el expresidente Gustavo Petro se ha convertido en una ‘misión imposible’, tras conocerse que algunos de los residentes de un exclusivo sector del norte de Bogotá expresaran sus reparos a la llegada de su nuevo vecino, e hicieron mención de su presencia en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos.

En efecto, los habitantes del conjunto Sierras del Moral indicaron en una misiva del 18 de septiembre su eventual rechazio a la llegada de Petro y pidieron una revisión jurídica previa por la inclusión del exmandatario en la referida lista. La carta fue revelada por la periodista D’arcy Quinn, en relación con las dificultades del exmandatario para asentarse.

PUBLICIDAD

“Quienes suscribimos este comunicado expresamos a título personal nuestra preocupación ante la posibilidad de que el señor Gustavo Petro Urrego establezca su residencia en el conjunto. No contamos con documentación que confirme una negociación o un contrato de arrendamiento y no presentamos esa posibilidad como un hecho consumado”, expresaron.

Esta es la carta de los vecinos del conjunto Sierras del Moral sobre la posible llegada del expresidente Gustavo Petro a su residencia - crédito @darcyquinnr/x
Esta es la carta de los vecinos del conjunto Sierras del Moral sobre la posible llegada del expresidente Gustavo Petro a su residencia - crédito @darcyquinnr/x

El conjunto está ubicado cerca a los cerros orientales de la capital de la República, en la localidad de Usaquén. En la carta, los firmantes dejaron en claro que su comunicado no representa una posición institucional de la administración, los consejos ni la totalidad de los residentes; aunque sí representa una férrea oposición frente a la posible llegada de Petro.

PUBLICIDAD

Firmantes piden revisar restricciones antes de cualquier arriendo

Los residentes afirmaron que consultaron el registro oficial de Ofac el día de la emisión de la carta y encontraron allí el nombre del exmandatario en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, SDN. Para ellos, ese registro exige que cualquier operación inmobiliaria sea examinada antes de adquirir compromisos por parte del conjunto.

En una entrevista con el periodista Daniel Coronell, el exsenador y exdirector del DPS Gustavo Bolívar confirmó el 29 de agosto que alojó al expresidente Gustavo Petro en su casa tras dejar el poder - crédito Daniel Coronell/YouTube

Al referirse a las eventuales consecuencias para quienes intervengan en la operación, insistieron en sus observaciones. “Manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”, indicaron los firmantes.

En ese orden de ideas, la comunicación solicitó a los propietarios e intermediarios que busquen asesoría especializada. También pide a la administración analizar, dentro de sus competencias, posibles necesidades relacionadas con la seguridad, la convivencia y el uso de las zonas comunes, al tratarse de un hombre públicamente expuesto y con amenazas en su contra.

En su pronunciamiento, los vecinos precisaron que la inclusión en Ofac no constituye una condena penal ni impone automáticamente una prohibición general para arrendar una vivienda en Colombia. “No atribuimos delitos ni irregularidades al señor Petro o a terceros”, indicaron, aunque sí representaría un riesgo jurídico para que se arriende un inmueble a Petro.

El expresidente Gustavo Petro dejó la Casa de Nariño el 7 de agosto, en compañía de su hija menor, Antonella, y su hijo adoptivo, Nicolás Alcocer Petro - crédito Presidencia
El expresidente Gustavo Petro dejó la Casa de Nariño el 7 de agosto, en compañía de su hija menor, Antonella, y su hijo adoptivo, Nicolás Alcocer Petro - crédito Presidencia

Quejas de vecinos de Gustavo Bolívar se quejaron de Gustavo Petro

El expresidente, que dejó la Casa de Nariño el 7 de agosto, le pidió al exsenador Gustavo Bolívar alojamiento por unos días, con el fin de no pasar su última noche de mandato en la residencia de Estado y ante la imposibilidad de quedarse en su antigua residencia en Chía (Cundinamarca), que hace parte, según dijo el exmandatario, de la separación de bienes con Verónica Alcocer.

Ante la necesidad de un lugar mientras organizaba compromisos internacionales, Bolívar le ofreció su cada en Bogotá al exjefe de Estado. No obstante, la constante movilización de escoltas, caravanas de vehículos y sobrevuelos de helicópteros en el sector, causaron inconformidades en los vecinos del exfuncionarios, que le pidieron que desalojara a su inquilino.

Y es que para los residentes del conjunto en donde tiene su inmueble Bolívar se quejaron por las consecuencias que tiene esa logística de seguridad en la tranquilidad del sector. A esto se suma que, ante el interés de Petro de arrendar una casa en el conjunto Arboretto, en La Calera (Cundinamarca), tampoco prosperó, debido a la presencia del expresidente en la lista Ofac.

Temas Relacionados

Sierras del MoralCasa Gustavo PetroLista OfacGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Unión Berlín - en vivo Bundesliga: siga aquí el minuto a minuto con Luis Díaz en acción

El “Gigante de Baviera” volverá a la acción en el campeonato alemán, y con la novedad de la ausencia del “Guajiro” en la próxima convocatoria de la selección Colombia

Bayern Múnich vs. Unión Berlín - en vivo Bundesliga: siga aquí el minuto a minuto con Luis Díaz en acción

Super Astro Luna hoy jueves 17 de septiembre: revisa el número y signo ganador

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Super Astro Luna hoy jueves 17 de septiembre: revisa el número y signo ganador

Nigeria vs. Colombia: hora y dónde ver en vivo a la Tricolor en el Mundial Femenino Sub-20

La Amarilla buscará el cupo a las semifinales del torneo juvenil femenino más importante del planeta y que se lleva a cabo en territorio polaco

Nigeria vs. Colombia: hora y dónde ver en vivo a la Tricolor en el Mundial Femenino Sub-20

Antonella Petro cuestionó decisión de Abelardo de la Espriella de levantar suspensión al porte de armas en Colombia: “Multiplica la violencia”

La joven, hija del expresidente Gustavo Petro, alertó sobre el riesgo de que conflictos cotidianos, como una discusión de tránsito o una riña durante una fiesta, deriven en hechos violentos por la mayor circulación de armas de fuego

Antonella Petro cuestionó decisión de Abelardo de la Espriella de levantar suspensión al porte de armas en Colombia: “Multiplica la violencia”

Cuánto tiempo pasaría en la cárcel Shenner José Rojas Lárez, capturado por el feminicidio de Ana Lucia González: abogada penalista describió qué pasaría de ser declarado culpable

El hoy detenido de 29 años y nacionalidad venezolana le imputaron los delitos de feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas

Cuánto tiempo pasaría en la cárcel Shenner José Rojas Lárez, capturado por el feminicidio de Ana Lucia González: abogada penalista describió qué pasaría de ser declarado culpable
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Jamiroquai llega a Bogotá con su gira mundial y celebra 30 años de ‘Virtual Insanity’: este sería el setlist de la banda británica

Jamiroquai llega a Bogotá con su gira mundial y celebra 30 años de ‘Virtual Insanity’: este sería el setlist de la banda británica

Maluma y Shakira le apuestan al merengue en su nueva colaboración musical ‘Agua’: así se ve el videoclip

J Balvin y Valentina Ferrer: así inició y terminó su historia de amor

Tras el anuncio de Valentina Ferrer, reviven las confesiones de J Balvin sobre la distancia que se formó entre la pareja durante el embarazo: “No podía con esa realidad”

Quién es La Divaza, el creador venezolano que peleará contra Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 5′

Deportes

Bayern Múnich vs. Unión Berlín - en vivo Bundesliga: siga aquí el minuto a minuto con Luis Díaz en acción

Bayern Múnich vs. Unión Berlín - en vivo Bundesliga: siga aquí el minuto a minuto con Luis Díaz en acción

Nigeria vs. Colombia: hora y dónde ver en vivo a la Tricolor en el Mundial Femenino Sub-20

Estos son los jugadores convocados por la selección de México, rival de Colombia en la fecha FIFA

David González respondió a las sospechas de amaño en la derrota de América de Cali ante Pasto: “Estamos demasiado manchados”

Juan Fernando Quintero volvió hacer gol con el Independiente Medellín después de casi nueve años: hizo autocrítica al final del partido