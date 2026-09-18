Gustavo Petro tendría nuevo obstáculo para encontrar casa: habitantes de exclusivo sector de Bogotá se oponen a su llegada al vecindario

El expresidente Gustavo Petro sigue en la búsqueda de casa, en medio de lo que sería la oposición de vecinos de un reconocido conjunto residencial de Bogotá - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - @darcyquinnr/X

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La búsqueda de casa para el expresidente Gustavo Petro se ha convertido en una ‘misión imposible’, tras conocerse que algunos de los residentes de un exclusivo sector del norte de Bogotá expresaran sus reparos a la llegada de su nuevo vecino, e hicieron mención de su presencia en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos.

En efecto, los habitantes del conjunto Sierras del Moral indicaron en una misiva del 18 de septiembre su eventual rechazio a la llegada de Petro y pidieron una revisión jurídica previa por la inclusión del exmandatario en la referida lista. La carta fue revelada por la periodista D’arcy Quinn, en relación con las dificultades del exmandatario para asentarse.

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“Quienes suscribimos este comunicado expresamos a título personal nuestra preocupación ante la posibilidad de que el señor Gustavo Petro Urrego establezca su residencia en el conjunto. No contamos con documentación que confirme una negociación o un contrato de arrendamiento y no presentamos esa posibilidad como un hecho consumado”, expresaron.

Esta es la carta de los vecinos del conjunto Sierras del Moral sobre la posible llegada del expresidente Gustavo Petro a su residencia - crédito @darcyquinnr/x

El conjunto está ubicado cerca a los cerros orientales de la capital de la República, en la localidad de Usaquén. En la carta, los firmantes dejaron en claro que su comunicado no representa una posición institucional de la administración, los consejos ni la totalidad de los residentes; aunque sí representa una férrea oposición frente a la posible llegada de Petro.

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Firmantes piden revisar restricciones antes de cualquier arriendo

Los residentes afirmaron que consultaron el registro oficial de Ofac el día de la emisión de la carta y encontraron allí el nombre del exmandatario en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, SDN. Para ellos, ese registro exige que cualquier operación inmobiliaria sea examinada antes de adquirir compromisos por parte del conjunto.

En una entrevista con el periodista Daniel Coronell, el exsenador y exdirector del DPS Gustavo Bolívar confirmó el 29 de agosto que alojó al expresidente Gustavo Petro en su casa tras dejar el poder - crédito Daniel Coronell/YouTube

Al referirse a las eventuales consecuencias para quienes intervengan en la operación, insistieron en sus observaciones. “Manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”, indicaron los firmantes.

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En ese orden de ideas, la comunicación solicitó a los propietarios e intermediarios que busquen asesoría especializada. También pide a la administración analizar, dentro de sus competencias, posibles necesidades relacionadas con la seguridad, la convivencia y el uso de las zonas comunes, al tratarse de un hombre públicamente expuesto y con amenazas en su contra.

En su pronunciamiento, los vecinos precisaron que la inclusión en Ofac no constituye una condena penal ni impone automáticamente una prohibición general para arrendar una vivienda en Colombia. “No atribuimos delitos ni irregularidades al señor Petro o a terceros”, indicaron, aunque sí representaría un riesgo jurídico para que se arriende un inmueble a Petro.

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El expresidente Gustavo Petro dejó la Casa de Nariño el 7 de agosto, en compañía de su hija menor, Antonella, y su hijo adoptivo, Nicolás Alcocer Petro - crédito Presidencia

Quejas de vecinos de Gustavo Bolívar se quejaron de Gustavo Petro

El expresidente, que dejó la Casa de Nariño el 7 de agosto, le pidió al exsenador Gustavo Bolívar alojamiento por unos días, con el fin de no pasar su última noche de mandato en la residencia de Estado y ante la imposibilidad de quedarse en su antigua residencia en Chía (Cundinamarca), que hace parte, según dijo el exmandatario, de la separación de bienes con Verónica Alcocer.

Ante la necesidad de un lugar mientras organizaba compromisos internacionales, Bolívar le ofreció su cada en Bogotá al exjefe de Estado. No obstante, la constante movilización de escoltas, caravanas de vehículos y sobrevuelos de helicópteros en el sector, causaron inconformidades en los vecinos del exfuncionarios, que le pidieron que desalojara a su inquilino.

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Y es que para los residentes del conjunto en donde tiene su inmueble Bolívar se quejaron por las consecuencias que tiene esa logística de seguridad en la tranquilidad del sector. A esto se suma que, ante el interés de Petro de arrendar una casa en el conjunto Arboretto, en La Calera (Cundinamarca), tampoco prosperó, debido a la presencia del expresidente en la lista Ofac.