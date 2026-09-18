Colombia

Economía colombiana creció 1,11% en julio: el menor indicador desde enero, según el Dane

El indicador mostró el menor avance desde enero, tras una caída de 3,72% en los sectores ligados al campo y la minería, y quedó por debajo del 4,91% registrado un año antes

El DANE registró que la economía colombiana creció 1,11% en julio frente al mismo mes de 2025 - crédito Leonardo Muñoz/EFE
El DANE registró que la economía colombiana creció 1,11% en julio frente al mismo mes de 2025 - crédito Leonardo Muñoz/EFE
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (Dane) registró que la economía colombiana creció 1,11% en julio frente al mismo mes de 2025, su menor avance desde enero, debido al retroceso de las actividades vinculadas con campesinos y mineros, que produjeron 3,72 % menos.

El resultado mostró una pérdida de fuerza en la actividad productiva.

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Entre enero y julio, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), la medición mensual sintética de la actividad económica, acumuló un avance de 2,62%. El registro apenas superó el 2,60% del mismo período de 2025 y fue mayor al 1,37% observado en los primeros siete meses de 2024.

El Dane informó que la economía de Colombia creció 1,11% anual en julio de 2026, el ritmo más bajo desde enero - crédito Dane
El Dane informó que la economía de Colombia creció 1,11% anual en julio de 2026, el ritmo más bajo desde enero - crédito Dane

La variación anual de julio fue superior al 0,92% de enero de 2026, mientras que abril de 2025 había arrojado una contracción. Por eso, el dato refleja una desaceleración de la economía en su conjunto y no una caída general de la producción.

Servicios públicos y sociales, el principal sostén de julio

La administración pública, la educación, la salud y otros servicios aportaron 1,36 puntos al ISE tras crecer 4,96% anual - crédito Dane
La administración pública, la educación, la salud y otros servicios aportaron 1,36 puntos al ISE tras crecer 4,96% anual - crédito Dane

Las actividades terciarias crecieron 2,59% y evitaron que el indicador ingresara en terreno negativo. El mayor aporte provino del grupo de administración pública, defensa, seguridad social, educación, salud, actividades artísticas, otros servicios y hogares, que aumentó 4,96% y contribuyó con 1,36 puntos porcentuales al total.

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El comercio, la reparación de vehículos, el transporte, el almacenamiento, el alojamiento y las comidas avanzaron 1,35%, con una contribución de 0,27 puntos. Dentro de ese conjunto, las ventas reales del comercio minorista subieron 5,3% y, excluidos los combustibles, aumentaron 7,3%, de acuerdo con Más Colombia.

También registraron resultados positivos la electricidad, el gas, el vapor, el aire acondicionado, el agua, los residuos y el saneamiento, con una expansión de 4,23%. Las actividades inmobiliarias crecieron 2,02%, mientras que las profesionales, científicas, técnicas, administrativas y de apoyo aumentaron 0,42%.

En cambio, la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura, la pesca y la explotación de minas y canteras se contrajeron 3,72% anual. Ese bloque restó 0,51 puntos porcentuales al ISE y profundizó la caída de 0,30 % que había registrado un año antes.

Las industrias manufactureras y la construcción disminuyeron 2,29%, con un aporte negativo de 0,28 puntos. La información y las comunicaciones cayeron 1,96%, y las actividades financieras y de seguros retrocedieron 0,87%; ambos segmentos descontaron 0,05 puntos al resultado mensual.

Un punto porcentual expresa el aporte de cada actividad a la variación total del indicador. La suma de las contribuciones puede diferir levemente del resultado general por los redondeos aplicados a cada rubro.

Un avance mensual tras la caída de junio

La actividad económica subió 0,97% frente a junio, luego de la caída de 1,29% registrada el mes anterior - crédito Dane
La actividad económica subió 0,97% frente a junio, luego de la caída de 1,29% registrada el mes anterior - crédito Dane

La actividad económica aumentó 0,97% frente a junio, según la serie ajustada por efecto estacional y calendario, que elimina patrones periódicos y diferencias en la cantidad de días hábiles. Ese avance siguió a la disminución de 1,29% registrada en junio.

Julio tuvo 21 días hábiles, dos menos que el mismo mes de 2025. La diferencia coincidió con el traslado al lunes 13 del festivo del 9 de julio, establecido por la Ley 2578 de 2026, y con el 20 de julio, que también cayó lunes.

La producción industrial descendió 2,3% y el empleo fabril bajó 1,4% durante el mes. Sin embargo, la serie anual ajustada por calendario creció 1,08%, una cifra cercana a la variación original, por lo que la desaceleración no puede atribuirse solo a que julio tuvo menos días de trabajo.

El producto interno bruto, que mide el valor de los bienes y servicios producidos, había crecido 3,5 % anual en el segundo trimestre de 2026. Esa medición trimestral corresponde a un período distinto del cubierto por el ISE de julio.

Proyecciones anuales y una cifra aún preliminar

El Banco Central de Colombia enfrenta una decisión clave sobre tasas de interés en un contexto de inflación a la baja y finanzas públicas deterioradas - crédito Banco de la República
El Banco de la República y el Ministerio de Hacienda proyectaron para 2026 un crecimiento de Colombia de entre 2,5% y 2,6% - crédito Banco de la República

El Banco de la República proyectó un crecimiento de 2,5% para todo 2026 en su Informe de Política Monetaria de julio, publicado el 4 de agosto. El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 del Ministerio de Hacienda estimó una expansión de 2,6% para el año.

Ambas previsiones se refieren al crecimiento anual del producto interno bruto, mientras el 2,62% acumulado hasta julio corresponde a un indicador mensual. Por esa diferencia de cobertura, el resultado de los primeros siete meses no implica que las proyecciones ya se hayan cumplido.

La estimación del ISE para junio fue revisada de 3,51% a 3,41% entre la publicación del 18 de agosto y la divulgación de septiembre. Las mediciones mensuales pueden cambiar cuando se actualizan o corrigen los indicadores básicos, se incorporan datos de las cuentas trimestrales o se ajustan los modelos con observaciones recientes.

El registro de julio conserva la condición de preliminar y podrá modificarse en publicaciones posteriores del Dane. El terremoto del 10 de agosto no está contemplado en la medición correspondiente a julio.

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