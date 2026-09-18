Vecinos de la casa donde se dio de baja a “Bendito Menor” en Riohacha revelaron video y dieron detalles del operativo: “Sabemos que es un engaño”

Según el residente en la zona, los detalles del operativo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella no cuadra con lo que vieron algunos de los pobladores en este exclusivo sector de la capital de La Guajira - crédito Exprésate / Facebook

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Una investigación abrió el debate en redes sociales y sembró nuevos interrogantes sobre el procedimiento de la Policía Nacional en el que murieron Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor; Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita; y dos de sus escoltas (alias el Tío y “Casi loco”) en el barrio Los Olivos, de Riohacha, La Guajira.

Un hombre que se presentó como residente del sector aseguró en una grabación que se ha hecho viral que los vecinos no observaron un operativo ni escucharon un intercambio de disparos durante la madrugada del 4 de septiembre, cuando ocurrieron los hechos.

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Las afirmaciones aparecen después de la versión oficial sobre la operación contra integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), también conocidas como los Pachencas.

El procedimiento se realizó en una vivienda que, según las autoridades, era utilizada como punto de acopio y escondite por miembros de esa estructura armada.

El operativo que terminó en un enfrentamiento a tiros entre los hombres de seguridad de Naín Pérez Toncel y uniformados de la Dijín dejó un total de cuatro muertos, entre ellos alias Bendito Menor - crédito Colombia Oscura / X

En la grabación, cuya autenticidad y contexto no han sido verificados de manera independiente, el hombre cuestionó el relato entregado por el Estado.

“Aquí fue donde Abelardo hizo el engaño más grande del siglo y todos los vecinos saben que es así. Todos los vecinos sabemos que es un engaño. Embustero”, afirmó mientras enfocaba la fachada del inmueble y las viviendas cercanas.

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El hombre. que no mostró su rostro en el video. También aseguró que en el sector no hubo señales visibles de un despliegue policial.

“Ningún operativo ni nada se vio aquí, y todos los vecinos lo saben”, dijo durante la secuencia, que tuvo amplia circulación en plataformas digitales y medios locales.

Habitantes dijeron que no escucharon disparos durante la noche del 4 de septiembre

El periodista César Molinares visitó el barrio Los Olivos para recoger testimonios de los residentes y contrastarlos con la explicación conocida sobre el procedimiento.

El jefe de Estado viajó a La Guajira la mañana del viernes 4 de septiembre y ofreció una rueda de prensa con los detalles de la acción policial que permitió abatir a Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, su pareja sentimental alias La Bebecita, y otros dos hombres de su esquema de seguridad - crédito @isamg6/X

Según su relato, “algunos vecinos con los que hablamos nos aseguraron que estuvieron despiertos hasta las 11 de la noche o pasado a las 11 de la noche y solo vieron a esa hora la entrada y salida de vehículos de personas que estaban en esa casa”, afirmó el comunicador.

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El periodista añadió que las personas consultadas no reportaron haber oído un tiroteo. Esa versión contrasta con el carácter del operativo informado por las autoridades, que señalaron que allí murieron cuatro integrantes de los Pachencas, entre ellos alias Bendito Menor y alias la Bebecita.

“Solamente después de que salió un carro de la casa, a los pocos minutos entró la Policía”, sostuvo uno de los residentes en charla con Molinares.

La distribución de la vivienda también hace parte de las dudas planteadas

Durante la visita al sector, el periodista se refirió a las características físicas de la propiedad donde se desarrolló el procedimiento.

El comunicador explicó que el acceso a la parte posterior del inmueble requería ingresar por una puerta situada al lado de un garaje y atravesar un patio interior.

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Ese detalle fue mencionado dentro de las preguntas que surgieron sobre la forma en la que habrían ingresado los uniformados al lugar. También se plantearon dudas sobre una eventual presencia de helicópteros.

El cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra fue dado de baja junto a su pareja sentimental y dos escoltas el 4 de septiembre - crédito @WalterLopez0213/X

Las preguntas persisten sobre las circunstancias de las muertes de “Bendito Menor” y “La Bebecita”

El video y los testimonios recogidos en el barrio han alimentado las dudas sobre las circunstancias en que murieron alias Bendito Menor, alias la Bebecita y los otros dos hombres.

Sin embargo, las afirmaciones de los residentes no constituyen por sí solas una prueba sobre la legalidad o la secuencia del procedimiento, y hasta el momento el Gobierno nacional en cabeza de Abelardo de la Espriella no se ha pronunciado al respecto.

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Para esclarecer los hechos serán determinantes los informes operativos de la Policía, los dictámenes de balística y necropsia, los registros de comunicaciones, las grabaciones de cámaras de seguridad y los testimonios bajo verificación de las autoridades competentes.

Asimismo, otro periodista Ramón Campos (del medio local 360 grados, y compañero de Molinares) también señaló dentro de los hallazgos que todas las cámaras de seguridad que estaban en la zona fueron arrancadas, y según los mismos vecinos, la Policía habría sido la supuesta responsable de quitar los dispositivos ubicados en inmediaciones a la lujosa vivienda.