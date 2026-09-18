El CEO de Nu Bank David Vélez, el segundo hombre más rico de Colombia, aceptó ser asesor del gobierno de Abelardo de la Espriella: “Tenemos una ambición enorme”

En una reunión en la sede presidencial de Barranquilla, el primer mandatario presentó a David Vélez, el colombiano fundador de Nu Bank, como el principal asesor para llevar a Colombia a ser una potencia en inteligencia artificial - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, designó en la mañana del viernes 18 de septiembre al fundador de Nubank, David Vélez, como asesor ad honorem para liderar la estrategia de inteligencia artificial en Colombia, con la meta de convertir esa tecnología en una política de Estado para reformar la administración pública, la educación y las políticas sociales.

En la reunión, en la que también estuvo el vicepresidente José Manuel Restrepo, se conoció que el creador del banco digital más grande de América Latina respaldará al Ejecutivo en la modernización estatal y en el uso de inteligencia artificial para elaborar políticas públicas. Vélez también es integrante de las juntas directivas de OpenAI, lo que avala su designación.

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David Vélez, el CEO de Nubank, sostuvo una reunión con el presidente Abelardo de la Espriella en la residencia presidencial en Barranquilla, en el que se establecieron cruciales compromisos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El encuentro entre De la Espriella, su equipo y el empresario antioqueño radicado en Brasil se extendió por más de tres horas en la sede presidencial de Barranquilla. Al término de ese diálogo, el primer mandatario de los colombianos informó que Vélez y su compañía presentarán un proyecto para llevar la iniciativa a la práctica, como parte de esta integración.

Una vez culminado el encuentro, De la Espriella describió las tareas que le encomendó al empresario. “Le pedí que nos ayude a construir un Estado más pequeño, eficiente y moderno; a transformar la educación para preparar a nuestros jóvenes para el mundo que ya está llegando; y a utilizar la tecnología para que las políticas sociales lleguen a los que la necesitan”.

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De la Espriella busca reducir burocracia y costos mediante inteligencia artificial

En esta reunión, el presidente planteó que Colombia debe convertirse en el primer país de América Latina “nativo” en inteligencia artificial. Para De la Espriella, esa aspiración implica reinventar el Gobierno con el ciudadano como eje, reducir los costos de operación, eliminar trámites burocráticos e impulsar la productividad y las oportunidades en diferentes frentes.

En esa misma línea, el mandatario sostuvo que la tecnología no debe limitarse a una función administrativa. “La inteligencia artificial no puede ser simplemente una herramienta más del Gobierno: tiene que convertirse en una palanca para transformar a Colombia”, afirmó el gobernante, que quiere que el proyecto también promueva la formación de la población joven.

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“Ahora nos corresponde trabajar para que millones de jóvenes colombianos tengan las herramientas y las oportunidades para cumplir sus sueños. Colombia no puede llegar tarde al futuro. Vamos a construirlo”, expresó De la Espriella, que en su plan de Gobierno le dio un papel preponderante al desarrollo de la inteligencia artificial en la modernización del Estado.