Procuraduría abrió indagación previa por irregularidades en el Fomag: busca responsables en dos ministerios y en la Fiduprevisora

La Procuraduría investiga la liquidación de contratos y pagos a los administradores del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), entre otras irregularidades identificadas en el Fomag - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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La Procuraduría puso la lupa sobre presuntas irregularidades identificadas en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y abrió indagación previa en averiguación de responsables del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Salud y Protección Social y de la Fiduprevisora, que administra el Fomag.

Una auditoría llevada a cabo en el Fondo evidenció el incremento de costos en la prestación de los servicios de salud para los docentes y otros afiliados. Además, se identificaron anomalías en el diseño del modelo de salud que implementó el gobierno anterior. En consecuencia, la Procuraduría abrió indagación previa por cuatro anomalías específicas:

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Irregularidades en la formulación, estructuración, implementación y contratación del nuevo modelo de atención en salud y del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto incluye la contratación de los operadores del servicio de salud.

Pagos sin soporte ni cadena presupuestal que se hicieron por $4,4 billones . Las transacciones se efectuaron desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Fomag por concepto de pago de proveedores.

Liquidación de contratos y pagos a los administradores del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

Pagos a empresas de acueducto y energía, pese a que fueron objetados por la revisoría fiscal.

El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas y requirió a las entidades y ministerios investigados para que alleguen información que permita avanzar con la indagación.

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