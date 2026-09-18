Gustavo Bolívar salió en defensa de Petro por carta de residentes que no lo quieren como vecino: “No lo dejan en paz”

El exdirector del DPS Gustavo Bolívar cuestionó a los residentes del conjunto Sierras del Moral por cuestionar la posible llegada del expresidente Petro al lugar. Recordó que no tienen derecho de determinar en dónde pueden vivir las personas - crédito Colprensa y Andrea Puentes/Presidencia

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Residentes del conjunto residencial Sierras del Moral, ubicado en el norte de Bogotá, suscribieron una carta en la que expresaron su preocupación por la posibilidad de que el expresidente Gustavo Petro vaya a vivir en ese lugar.

De acuerdo con los ciudadanos, el problema está en que el exmandatario está incluido en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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“Para los firmantes, esta circunstancia constituye una señal de alerta relevante. Por ello, manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”, precisaron los residentes en la misiva.

Aunque indicaron que reconocen que el estar en la lista de la Ofac no equivale a una condena penal ni implica una prohibición de arrendar vivienda en Colombia, consideran que es necesario que los propietarios e intermediarios reciban una asesoría especializada sobre la situación del expresidente antes de asumir cualquier compromiso contractual con él.

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Esta es la carta de los vecinos del conjunto Sierras del Moral sobre la posible llegada del expresidente Gustavo Petro a su residencia - crédito @darcyquinnr/x

La carta generó inquietud e indignación en el exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar. En una publicación en su cuenta de X, el exfuncionario aseguró que al ex jefe de Estado se le está negando su derecho a vivir. Además, advirtió que hay personas que no han dejado “en paz” al exmandatario desde que dejó la Presidencia de la República.

“El conjunto donde vivió Duque protesta por posible llegada de Gustavo Petro. Desde que entregó la presidencia, en el tiempo debido, como demócrata que es, a Gustavo Petro no lo dejan en paz. Ahora le niegan el derecho a vivir. ¿Entonces la pretensión cuál es? ¿El destierro?”, cuestionó Bolívar.

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El exfuncionario preguntó si el capitalismo está restringiendo la libertad de movilidad de los ciudadanos, o si el país, según él, le pertenece a unas pocas personas que concentran la mayor parte de la riqueza. De igual manera, insinuó que detrás de la carta de los residentes del conjunto podría existir un caso de clasismo por orientación ideológica.

El exdirector del DPS Gustavo Bolívar criticó a residentes de un conjunto que temen por la llegada del expresidente Gustavo Petro - crédito @GustavoBolivar/X

“¿Con qué derecho se toman la atribución de decidir dónde tiene que vivir un ciudadano? O sea que en el gobierno que tildaron de comunista se respetó la propiedad privada, se respetó la movilidad, se permitió el enriquecimiento de los empresarios, no se expropió a nadie mientras que ahora la clase “libertaria” restringe las libertades. ¿Cómo es eso?”, añadió el exdirector del DPS.

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Al igual que Gustavo Bolívar, la senadora Patricia Caicedo Omar se pronunció sobre los hechos. La congresista expresó su solidaridad con el ex jefe de Estado y criticó a los residentes del conjunto por presuntamente afectar la libertad del exmandatario de vivir.

“Al parecer en Colombia existe también la patria de los arribistas, donde hay gente que se reúne para impedir la libertad de otras personas de vivir donde se le dé la gana. Seguramente después irán a misa y hablarán en sus círculos del amor al prójimo y las libertades individuales”, señaló la legisladora en una publicación en su cuenta de X.

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La congresista Patricia Caicedo Omar se solidarizó con el expresidente Petro por carta de residentes de un conjunto en la que aseguran no estar de acuerdo con la posible llegada del expresidente Gustavo Petro al lugar - crédito @patcaicedo/X

La senadora alentó al expresidente Petro a mudarse a Santa Marta, donde, a su juicio, la población goza de energía y paz gracias a la presencia del mar.

El expresidente Gustavo Petro respondió a la carta emitida por los ciudadanos y recordó que tiene derecho de elegir con completa libertad el lugar donde desea vivir.

El expresidente Gustavo Petro criticó a residentes de un conjunto que se quejaron ante la posiblidad de que vaya a ser su vecino - crédito @petrogustavo/X

“Resulta que el expresidente de Colombia tiene derecho a vivir, es su derecho fundamental y nada le impide vivir en donde él quiera”, escribió.