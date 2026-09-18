Los antecedentes de la pareja señalada de asesinar a Cristian Garzón, guardia de TransMilenio en Bogotá, tras ser amonestada por colarse

El guardia fue apuñaleado en su pecho por amonestar a dos ciudadanos que evadieron el pago del pasaje - crédito @JD_Quinteror/X

Guardar

Cristian David Garzón Castro es el nombre del guardia de TransMilenio en Bogotá que fue asesinado el viernes 18 de septiembre de 2026 en la estación Terreros, municipio de Soacha, después de reclamar el pago del pasaje a una pareja que habría ingresado en forma irregular al sistema de transporte público.

El trabajador, de 27 años, recibió heridas con arma blanca en el pecho al intervenir para defender a una compañera que también fue atacada por los evasores del pago.

PUBLICIDAD

Pese a que el hombre señalado de atacar al vigilante no registra antecedentes judiciales conocidos, la mujer ―capturada junto a su acompañante―, cuenta con anotaciones por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico y fabricación de estupefacientes y violencia intrafamiliar, según información conocida por El Tiempo,

Será un juez de la República que tomará el caso para determinar las consecuencias penales para los detenidos, si se confirma su responsabilidad en el homicidio.

Esta es la pareja que atacó al guarda de TransMilenio en la estación San Mateo - crédito @JorgeEmilioRey/X

Los detalles del asesinato

De acuerdo con la información de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 9:30 a. m. Tras el violento ataque, Garzón fue trasladado de inmediato a la IPS Virrey Solís de Soacha, pero murió minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

PUBLICIDAD

La pareja fue capturada en flagrancia por unidades de la Policía Metropolitana de Soacha, dentro de la misma estación donde ocurrió el ataque. Ambos quedaron a disposición de los uniformados y serían presentados ante la Fiscalía para iniciar el proceso de judicialización.

TransMilenio S. A., por su parte, compartió con la ciudadanía un comunicado en el que se informó que Garzón pertenecía a la escuadra antievasión de una empresa privada que presta servicios al sistema. La entidad señaló que aportará la información requerida por las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Este es el comunicado oficial de TransMilenio tras el asesinato de Cristian David Garzón Castro - crédito Transmilenio S.A.

“Con profundo dolor, nos unimos en luto por la pérdida de Cristian David Garzón Castro, uno de nuestros vigilantes de la escuadra antievasión. Cristian fue víctima de una agresión con arma blanca en la estación Terreros, en Soacha, un acto que nos deja consternados y tristes”, señalaron voceros oficiales de la empresa de transporte masivo de la capital del país.

PUBLICIDAD

“Rechazamos con firmeza cualquier forma de violencia que amenace la vida, la integridad y la seguridad de todos los que forman parte de nuestro Sistema. La paz y el respeto son valores que debemos proteger y promover”, añadió.

Desde la empresa enviaron las “más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo” a los familiares, amigos y compañeros de la víctima.

Este es el hombre que usó un arma blanca para herir al operador anticolados de TransMilenio Cristian Garzón - crédito @ColombiaOscura/X

El alcalde de Soacha condenó el asesinato y llamó la atención a los soachunos sobre el respeto por la vida

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, rechazó el asesinato del guardia de seguridad que prestaba servicio en la estación Terreros de TransMilenio y pidió celeridad en la investigación contra los dos capturados por el caso.

Según el mandatario municipal, “una persona que cumple con su labor no puede perder la vida por exigir el cumplimiento de las normas”.

PUBLICIDAD

El alcalde de Soacha llamó la atención a los soachunos para que respeten la vida - crédito @JulianPericoJr/X

Sánchez Perico agradeció la actuación de la Policía de Soacha, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y solicitó que se esclarezcan los hechos. También dirigió un mensaje a los habitantes del municipio: “A los habitantes de Soacha les hago un llamado firme: más respeto por la vida, más tolerancia y cero violencia. Ninguna situación puede justificar un hecho como este. Toda mi solidaridad con la familia, compañeros y seres queridos del guarda”.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ofrece una declaración al aire libre respecto al homicidio del vigilante Cristian Garzón. Durante su pronunciamiento, expresa condolencias a la familia y confirma la captura de dos sospechosos en el municipio de Soacha - crédito Prensa Alcaldía de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que la reacción policial permitió detener a las dos personas que “serían responsables del crimen”. “No es aceptable que se trunque de esa forma la vida de este joven de 27 años”, afirmó.

PUBLICIDAD

Galán agregó que la administración colaborará con la Fiscalía para que los detenidos “paguen por lo que hicieron y se queden en la cárcel”. El homicidio ocurrió en medio de los controles contra la evasión del pago en las estaciones del sistema.