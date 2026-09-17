Colombia

El Servicio Geológico mantiene la alerta naranja por cambios en la actividad del volcán Puracé: se registraron tres emisiones de ceniza

El organismo informó que persisten señales sísmicas vinculadas al movimiento de fluidos, emisiones de ceniza y deformación del suelo en la cadena volcánica Los Coconucos

Registro de la cámara Mina, ubicada a 2,2 km al norte del volcán Puracé, que muestra la emisión de ceniza del 16 de septiembre a las 4:32 p. m. hora local. - crédito SGC
Registro de la cámara Mina, ubicada a 2,2 km al norte del volcán Puracé, que muestra la emisión de ceniza del 16 de septiembre a las 4:32 p. m. hora local. - crédito SGC
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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene la alerta naranja por la actividad del volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos, cerca de Popayán. La entidad advirtió que los parámetros registrados durante las últimas semanas siguen por encima de los niveles habituales y reflejan una alteración en la dinámica interna del sistema volcánico.

En su boletín publicado este 17 de septiembre de 2026, el SGC señaló que continúan las señales sísmicas relacionadas con el movimiento de fluidos en los conductos del volcán. Entre ellas predominan los eventos de largo periodo y los pulsos de tremor, que estarían asociados a emisiones de ceniza y se concentran bajo el cráter del volcán Puracé, a menos de un kilómetro de profundidad.

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Las emisiones de ceniza continuaron hacia el noroccidente del volcán

Luego del boletín anterior, las estaciones de monitoreo registraron tres emisiones de ceniza, cuya dispersión ocurrió hacia el noroccidente del edificio volcánico, de acuerdo con la dirección de los vientos. La nubosidad en la parte alta dificultó la observación directa del cráter y de las columnas de emisión.

El reporte también consignó una anomalía térmica de muy baja energía en el fondo del cráter, identificada mediante la plataforma satelital Mirova. Este tipo de observación forma parte de las herramientas que permiten evaluar cambios en la temperatura y en la actividad superficial de los volcanes.

Mapa de localización de eventos sísmicos tipo VT registrados entre las 2:00 p. m. del 16 de septiembre y las 2:00 p. m. del 17 de septiembre de 2026 - crédito SGC
Mapa de localización de eventos sísmicos tipo VT registrados entre las 2:00 p. m. del 16 de septiembre y las 2:00 p. m. del 17 de septiembre de 2026 - crédito SGC

La entidad explicó que las señales sísmicas de largo periodo y de tremor suelen vincularse al tránsito de gases, vapor de agua u otros fluidos dentro de los conductos volcánicos. En este caso, esos eventos se localizaron bajo el cráter, donde también se produjeron las emisiones de ceniza.

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Los sismos por fracturamiento de roca alcanzaron una magnitud de 1,6

Además de la actividad asociada a fluidos, el SGC detectó sismos de tipo volcano-tectónico, relacionados con el fracturamiento de roca. Estos movimientos se localizaron entre 13 y 18 kilómetros al nororiente del Puracé, a profundidades de entre siete y 12 kilómetros.

La mayor magnitud reportada para este grupo de eventos fue de 1,6 ML, una medida utilizada para estimar la energía liberada por los movimientos sísmicos locales. Aunque se trata de sismos de baja magnitud, su análisis permite seguir la evolución de las presiones internas en el área volcánica.

El volcán Puracé sigue con predominio de señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos en sus conductos, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito SGC
Las estaciones de monitoreo registraron tres emisiones de ceniza del volcán Puracé con dispersión hacia el noroccidente, según la dirección de los vientos - crédito SGC

El monitoreo también mostró que continúa un proceso de deformación lenta del suelo en el sector ubicado entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga. Este comportamiento indica cambios graduales en la superficie terrestre, que pueden estar vinculados con procesos internos del sistema volcánico.

El dióxido de azufre bajó, pero aumentó el dióxido de carbono en el suelo

En materia de gases, el organismo reportó que persisten las emisiones de dióxido de azufre (SO₂), aunque sus valores mostraron una reducción. A la vez, continuó el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) medidas en el suelo.

El SGC indicó que, en conjunto, las distintas metodologías de vigilancia muestran valores superiores a las líneas base de comportamiento. La alerta naranja implica cambios importantes en los parámetros monitoreados y obliga a mantener una vigilancia reforzada sobre la evolución del volcán.

La entidad aclaró que una disminución temporal de la actividad no representa, por sí sola, el retorno a una situación estable. Para reducir la alerta a nivel amarillo, los expertos deben observar durante un periodo prudencial una tendencia confiable de estabilidad en todos los indicadores evaluados.

Recomiendan no acercarse a los cráteres ni a las cabeceras de los ríos

El SGC recomendó no acercarse a los cráteres ni a las cabeceras de los ríos por el riesgo de emisiones de gases, ceniza, fragmentos de roca y flujos de lodo - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia
El SGC recomendó no acercarse a los cráteres ni a las cabeceras de los ríos por el riesgo de emisiones de gases, ceniza, fragmentos de roca y flujos de lodo - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

El Servicio Geológico Colombiano recomendó a la población no acercarse a las zonas de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga. La advertencia también incluye las cabeceras de los ríos que nacen en esos sectores.

Según el organismo, pueden producirse de forma repentina emisiones de gases y ceniza, acompañadas por la expulsión de fragmentos de roca. La acumulación de ceniza y otros materiales volcánicos también puede originar flujos de lodo de menor alcance, en especial en zonas cercanas a los cauces.

El SGC pidió a las comunidades consultar únicamente sus canales oficiales y las comunicaciones de las entidades que integran el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. También solicitó atender las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), mientras continúa el seguimiento diario de la actividad.

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