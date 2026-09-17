Colombia

Ubpd está en alerta por reducción de la inversión para 2027, que arriesgaría la búsqueda de 137.000 personas desaparecidas

El presupuesto aprobado para el siguiente año sufrió una disminución de 16.636,5 millones de pesos, el cual dejaría serias dificultades en investigaciones, laboratorios e intervenciones forenses, según la entidad

El proceso de exhumación contó con apoyo comunitario y permitió recuperar un cuerpo en una zona boscosa y húmeda de Turbo - crédito comunicaciones Ubpd
La entidad reclama conservar al menos la asignación vigente, ante posibles cierres de centros forenses y límites para avanzar en cientos de pesquisas extrajudiciales - crédito comunicaciones Ubpd
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La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) llamó la atención sobre la reducción prevista en el presupuesto aprobado para 2027 que, según voceros de la entidad, comprometería la continuidad de sus labores de búsqueda.

La Ubpd es una entidad humanitaria y extrajudicial, con autonomía e independencia. Integra el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr), conocido también como Sistema Integral para la Paz, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

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Por eso, de acuerdo con la información oficial de la unidad investigativa, estaría en riesgo el hallazgo de más de 137.000 personas desaparecidas en Colombia.

Resulta que la entidad confirmó que solicitó recursos de inversión por $112.002,5 millones para el siguiente año; sin embargo, la enmienda al proyecto de presupuesto contempla $59.636,5 millones que, en últimas, representa $16.636,5 millones menos que la asignación de 2026, que fue de $76.273 millones.

Miembros de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) limpian y examinan los restos humanos que se cree que pertenecen a Jesús Arbey, desaparecido en 2003, durante una exhumación en un cementerio de Rionegro, Colombia, el 10 de marzo de 2024. REUTERS/Juan David Duque
Miembros de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) limpian y examinan los restos humanos que se cree que pertenecen a Jesús Arbey, desaparecido en 2003, durante una exhumación en un cementerio de Rionegro, Colombia, el 10 de marzo de 2024. REUTERS/Juan David Duque

De acuerdo con la entidad, estos recursos de inversión serían la base de las investigaciones humanitarias y extrajudiciales, las intervenciones forenses, los laboratorios de identificación, la presencia de equipos en las regiones, la participación de las familias y la infraestructura tecnológica de la entidad.

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También recordaron que en los últimos tres años, la inversión de la Ubpd se mantuvo cerca de los $76.273 millones. Para 2026, la institución ya comprometió el 87,59% de esos recursos, por lo que alertó que el presupuesto planteado para 2027 quedaría por debajo de las necesidades actuales de operación.

“La reducción de los recursos de inversión afecta directamente los dos pilares que hacen posible la búsqueda: la investigación interdisciplinaria y el despliegue operativo territorial de los equipos investigativos y forenses, quienes desarrollan la mayor parte de su trabajo en áreas dispersas y de poca accesibilidad”, afirmó la directora general de la entidad, Luz Janeth Forero Martínez.

El presupuesto de inversión previsto para la Ubpd en 2027 sería de $59.636,5 millones, por debajo de los $76.273 millones asignados para 2026 - crédito Juan David Duque/Reuters
El presupuesto de inversión previsto para la Ubpd en 2027 sería de $59.636,5 millones, por debajo de los $76.273 millones asignados para 2026 - crédito Juan David Duque/Reuters

La funcionaria señaló que gran parte del trabajo se desarrolla en zonas dispersas y de difícil acceso. “Nuestra prioridad es preservar las capacidades que hoy permiten avanzar en las investigaciones y dar respuestas que por décadas las familias esperan sobre la suerte de sus seres queridos”, agregó.

En detalle, la Ubpd indicó que el recorte pondría en riesgo la localización activa de más de 10.000 personas que se presume están vivas.

La reducción limitaría las labores para intervenir más de 15.000 puntos de interés forense identificados por la entidad. En ese escenario, podrían quedar sin ejecución más de 10.000 prospecciones y exhumaciones previstas dentro de los procesos de búsqueda.

El ajuste presupuestario también impactaría la participación de más de 25.000 personas buscadoras y la meta de adelantar al menos 690 investigaciones humanitarias y extrajudiciales durante 2027. También afectaría el aumento proyectado del 45% en la toma de muestras biológicas para el Banco de Perfiles Genéticos.

Se podría cerrar al menos la mitad de los nuevos centros forenses

La entidad alertó que la falta de recursos podría derivar en el cierre de al menos la mitad de los seis Centros Integrales de Abordaje Forense e Identificación que creó durante el último año.

Familias de Santa Helena del Opón esperan respuestas tras 38 años de incertidumbre por la desaparición de sus seres queridos en el conflicto armado - crédito UBPD
Los recursos también sostienen los Centros Integrales de Abordaje Forense e Identificación, donde se realizan procesos científicos para identificar a las personas buscadas - crédito Ubpd

La Ubpd pidió que el presupuesto de inversión para 2027 se mantenga, al menos, en los $76.273 millones asignados para 2026.

La entidad reconoció las restricciones fiscales del país, aunque sostuvo que esa cifra tampoco cubriría por completo la necesidad técnica proyectada.

“Si tuviera que señalar una prioridad, sería garantizar la continuidad del despliegue territorial y forense y de las investigaciones que ya están en curso. Estas capacidades permiten convertir años de investigación en resultados humanitarios concretos: una prospección, una recuperación, una identificación, una entrega digna o una persona encontrada con vida”, sostuvo Forero Martínez.

La Ubpd indicó que el paso del tiempo reduce las posibilidades de localizar a las personas desaparecidas y de ofrecer respuestas a sus familiares.

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