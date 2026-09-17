Colombia

Carlos Carrillo denunció que dirigentes del Pacto Histórico buscan limitar la elección de delegados para su primer congreso nacional, de cara a 2027

La colectividad de izquierda está preparando un frente con delegados y afiliados de cara a las elecciones territoriales del año entrante

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reaccionó de forma contundente a una publicación periodística que cuestionó la compra de lanchas ambulancia destinadas a La Guajira - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres afirmó que existirían posibles maniobras para quedarse con la dirección del partido - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
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El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo denunció que ciertos sectores de la dirigencia del Pacto Histórico buscarían limitar la participación de las bases en la elección de delegados para el primer congreso nacional que realizará la corporación progresista.

Resulta que, de cara a las elecciones territoriales de 2027, el Pacto Histórico ya está preparando filas de dos maneras: una, a través de su primer congreso nacional que contará con la elección de delegados que participarán en este espacio y, otra, con una afiliación masiva de ciudadanos que quieran adherirse a la colectividad petrista.

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En cuanto a los delegados, el expresidente Gustavo Petro reveló en sus redes sociales que el partido está trabajando en una consulta popular abierta para elegirlos “a voto limpio” de la mano de la Registraduría.

El gabinete del Pacto Histórico hará veeduría permanente al Gobierno nacional - crédito suministrado a Infobae Colombia
El Pacto Histórico realizará un congreso nacional - crédito suministrado a Infobae Colombia

No obstante, durante un debate en el programa DeFrente, del Tercer Canal, Carrillo cuestionó que este proceso se estaría apartando de la propuesta de elecciones abiertas planteada por el expresidente.

El exdirector de la Ungrd denunció que la dirección partidista pretende realizar una votación restringida entre afiliados. “Yo se los digo con toda claridad y en esto voy a ser enfático. El mismo presidente Petro está pidiendo elecciones abiertas para los delegados del Pacto y la dirigencia del Pacto quiere hacer unas elecciones chiquiticas con los afiliados”, dijo.

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Incluso, Carrillo alegó contra el mecanismo de afiliación y la forma en que se definirán los delegados del llamado congreso fundacional: “Con unos afiliados que no se sabe si es en una página o en otra, si los afiliados están en la Registraduría, quieren hacer una mini eleccióm y el primer congreso fundacional del Pacto, se limita a una manguala entre la actual dirigencia (sic)”.

Por eso, vaticinó que “las bases de nuestro partido se van a sentir traicionadas, van a quedar aisladas y vamos a terminar con una dirección compuesta por los mismos señorones del Polo, que son los mismos y con los mismos muñequeros profesionales que son los que han venido tomando las decisiones en el Pacto. Se los aseguro que eso va a pasar”, continuó.

El exfuncionario agregó que tampoco ha sido tenido en cuenta en las discusiones internas: “Y ni siquiera a mí no me hacen caso”.

Gustavo Petro en la réplica del Pacto Histórico al presidente Abelardo de la Espriella
El movimiento busca ampliar su estructura territorial y definir candidaturas regionales a través de consultas internas - crédito suministrada a Infobae Colombia

Congresista Hernán Muriel respondió que las decisiones se han discutido dentro del partido

El representante a la Cámara por el mismo partido, Hernán Muriel, rechazó las críticas y le reprochó a Carlos Carrillo no haber asistido a las reuniones donde se discute la metodología del congreso.

“Vos hacés parte del partido y yo no te he visto en ninguna de las reuniones que hemos hecho donde justamente estamos discutiendo cuál va a ser la metodología para definir el congreso fundacional”, afirmó.

“Estás hablando desde el desconocimiento de lo que ocurre en este momento en el Pacto”, dijo Muriel. También afirmó que Gustavo Petro ha participado en reuniones de bancada y del proyecto político, en las que se han abordado estas definiciones. “Eso ha sido una deliberación”, concluyó.

La protesta liderada por Hernán Muriel en Llanogrande destacó las cifras de falsos positivos reconocidas por la JEP ante la casa de Álvaro Uribe - crédito Cofradía Para El Cambio
Hernán Muriel afirmó que el partido de izquierda sí ha realizado reuniones para definir la dirección del partido - crédito Cofradía Para El Cambio

A su vez, la exsenadora del mismo partido María José Pizarro anunció el inicio de una campaña de afiliación masiva al Pacto Histórico, con miras a ampliar la estructura del movimiento antes de las elecciones regionales de 2027.

La convocatoria está dirigida a mayores de 14 años, dentro y fuera de Colombia, que podrán registrarse mediante un formulario digital y sin la exigencia de haber pertenecido antes a alguno de los sectores que conformaron la coalición.

La dirigente sostuvo que la iniciativa busca incorporar nuevos integrantes a las decisiones internas, los debates políticos y la organización territorial e indicó que el propósito es convertir el respaldo electoral en una red de afiliados. “13 millones de votos se tienen que traducir en millones de afiliaciones”, expresó.

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