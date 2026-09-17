Yina Calderón compartió nuevo y revelador video de Epa Colombia en prisión: “Es persecución”

Un nuevo video difundido por Yina Calderón muestra a Epa Colombia durante un traslado a los juzgados de Ibagué y registra su denuncia de persecución y tortura - crédito @yinacalderontv/Instagram

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Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, permanece recluida desde agosto de 2026 en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, conocido como Coiba Picaleña, tras su traslado desde la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá.

La empresaria cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas, sentencia relacionada con los daños contra instalaciones de TransMilenio durante las violentas protestas sociales de noviembre de 2019 en Bogotá. Barrera Rojas está privada de la libertad desde enero de 2025.

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El cambio de establecimiento penitenciario modificó la logística de sus comparecencias ante la Justicia, puesto que cada diligencia requiere ahora una movilización desde el centro penitenciario de Tolima hasta los juzgados de Los Arrayanes, en Ibagué. Su abogada, Wendy Herrera, señaló que se encuentra revisando las actuaciones previas de la defensa para corregir lo que considera como errores en el manejo del caso.

El traslado a Ibagué se produjo después de cuestionamientos por presuntos beneficios que Barrera Rojas habría recibido durante su permanencia en la Escuela de Carabineros. La discusión pública sobre las condiciones de sus traslados se intensificó tras la difusión de imágenes en las que aparecía con esposas en las manos y dispositivos de sujeción en los tobillos, unidos por una cadena que limitaba sus movimientos.

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Un nuevo video la muestra durante el traslado a los juzgados

La grabación fue difundida por Yina Calderón en sus cuentas oficiales, y llevó a que volviera a pedir ayuda al presidente Abelardo de la Espriella - crédito @yinacalderontv/Instagram

En las últimas horas, Yina Calderón publicó en una de sus cuentas oficiales un nuevo video, captado al parecer mientras Epa Colombia era trasladada desde Picaleña hacia los juzgados de Ibagué. A diferencia de registros anteriores, en esta grabación se escucha la voz de la empresaria mientras expresa su inconformidad frente a un hombre y un uniformado que la acompañan durante el procedimiento.

“Lo que ustedes me hacen es persecución. Lo que ustedes me hacen es persecución y tortura. No, señor, no, señor”, se escucha decir a Barrera Rojas en la grabación.

La empresaria y DJ, que se sumó a las voces que piden por su liberación, volvió a dirigirse al presidente Abelardo de la Espriella como ya lo hiciera días atrás para pedir su intervención con el fin de resolver su situación.

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“No es justo lo que está pasando con Epa. Necesitamos su ayuda, señor presidente Abelardo”, expresó la creadora de contenido en sus redes sociales.

El pedido se suma a un mensaje previo, del 11 de septiembre, cuando Calderón reaccionó entre lágrimas a otro video en el que Barrera Rojas aparecía esposada de manos y con sujeciones en los pies durante un traslado similar.

La influencer cuestionó las esposas y las sujeciones en los pies de Daneidy Barrera Rojas durante su movilización desde Coiba Picaleña a los juzgados de Ibagué - crédito @yinacalderontv/ Instagram

En esa oportunidad cuestionó la proporcionalidad de las medidas de seguridad: “Yo no entiendo por qué tener que amarrarle los pies. Epa Colombia cometió un error. Epa Colombia ya lo pagó”, afirmó.

Calderón comparó entonces el caso con el de personas vinculadas a delitos de mayor gravedad. “Hay muchos criminales sueltos, hay bandidos con acuerdos y Epa Colombia, por un error, está siendo tratada como si fuera la peor criminal de Colombia”, sostuvo. También pidió al mandatario que considerara el impacto de la situación sobre la familia de su amiga: “Quiero pedirle al presidente actual de la República que, como padre, se ponga en los zapatos de la mamá de Epa Colombia, del papá, y que se pregunte si es justo el trato que está recibiendo Epa”.

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La influenciadora ha planteado además la posibilidad de que Barrera Rojas cumpla su condena bajo prisión domiciliaria, una petición respaldada por personas cercanas a la empresaria.

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó el negocio de productos capilares de Epa Colombia

En paralelo a su situación judicial, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Productos Epa Colombia S.A.S. con una multa de 140.476.000 pesos, equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes o 11.600 Unidades de Valor Básico.

La decisión, informada este miércoles 16 de septiembre de 2026, respondió a incumplimientos en las normas de protección al consumidor relacionadas con la garantía legal, la información en compras por internet y el derecho a solicitar la reversión de pagos electrónicos.

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- crédito @sicsuper/X

La investigación se centró en la comercialización digital de los productos de la compañía, en particular en la falta de información sobre el “Acondicionador Kolors (Post Cuidado) - Keratina (verde) 300 ml”.

La SIC identificó tres conductas que vulneraron el Estatuto del Consumidor: la limitación indebida de la garantía legal al excluir la responsabilidad por productos comprados a través de terceros, la ausencia de información esencial sobre las características del producto y el derecho de retracto, y la falta de aviso oportuno sobre la posibilidad de solicitar la reversión del pago en compras electrónicas. La empresa podrá presentar recursos de reposición y apelación contra la sanción dentro de los plazos establecidos.

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