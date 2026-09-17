Colombia

ELN confirmó el secuestro de tres policías y una civil en la vía Ocaña-Cúcuta, Norte de Santander

El grupo armado organizado entregó pruebas de supervivencia de los tres integrantes de la Dijín, que fueron retenidos el 17 de agosto de 2026. Junto a ellos también fue secuestrada una mujer identificada como Angie Jácome

ELN entrega prueba de supervivencia de tres uniformados secuestrados - crédito X
ELN entrega prueba de supervivencia de tres uniformados secuestrados - crédito X
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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) difundió una prueba de supervivencia y confirmó que mantiene retenidos a tres integrantes de la Policía Nacional y a una mujer civil desde el 17 de agosto de 2026, cuando se movilizaban por la vía entre Ocaña y Cúcuta, en Norte de Santander.

El grupo armado afirmó que tiene en su poder a el mayor Freddy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edison Yesid Medina Traslaviña, adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín). En el mismo comunicado informó que también tiene retenida a la civil Angi Jácome, que viajaba con ellos al momento de la interceptación.

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La comunicación fue firmada por el autodenominado Frente de Guerra Nororiental Manuel Pérez Martínez, estructura del ELN que opera en esta zona del país. La organización aseguró que los cuatro retenidos se encuentran “en buenas condiciones de salud y atención”.

Los cuatro fueron interceptados el 17 de agosto en zona rural de Bucarasica

El grupo armado aseguró que tiene bajo su custodia a un mayor, dos patrulleros de la Policía y una civil, tras ser interceptados en un vía de Ocaña - crédito X
El grupo armado aseguró que tiene bajo su custodia a un mayor, dos patrulleros de la Policía y una civil, tras ser interceptados en un vía de Ocaña - crédito X

El secuestro ocurrió en la vereda Las Indias, en el corregimiento La Curva, jurisdicción de Bucarasica, sobre el corredor vial que comunica a Ocaña con Cúcuta.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, los integrantes de la Dijín se desplazaban en un carro Chevrolet Spark GT rojo, con placa RKP355. Hombres armados los habrían interceptado cuando transitaban por la carretera y se los llevaron por la fuerza.

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El vehículo fue hallado tiempo después en la vía, con los vidrios rotos y con signos de saqueo. Desde entonces, las autoridades activaron operativos para ubicar a los policías y establecer las circunstancias en las que fueron trasladados. La difusión del material por parte del ELN constituye la primera prueba de supervivencia conocida de los tres policías, un mes después de su retención.

El secuestro de tres funcionarios de la Policía Nacional en Norte de Santander desató una advertencia del ministro de Defensa de Colombia a las organizaciones armadas ilegales - crédito @mindefensa / X
Las autoridades hallaron el Chevrolet Spark GT rojo de la Dijín con vidrios rotos y signos de saqueo después de la retención en el corredor vial de Norte de Santander - crédito @mindefensa / X

El ELN lanzó acusaciones contra los retenidos

En su comunicado, el ELN sostuvo que los uniformados realizaban supuestas labores de inteligencia en contra de esa guerrilla y los vinculó con el frente 33 de las disidencias de las Farc.

El grupo ilegal afirmó que, tras la interceptación, incautó información y recogió testimonios que, según su versión, demostrarían una coordinación entre miembros de la Policía en Norte de Santander y esa estructura armada. También mencionó a un sargento activo de la Dijín, al que señaló de integrar el equipo del mayor Russi.

Sobre Angi Jácome, el grupo armado afirmó que ella se presentó como civil y que sería pareja sentimental de Andrey Avendaño, a quien identificó como integrante del frente 33. El ELN aseguró que la mujer habría sido utilizada para contactar a personas que consideraban vinculadas con la guerrilla y para recopilar información en zonas donde los agentes no ingresaban.

El mayor Freddy Alexis Russi González y los patrulleros Edison Yesid Medina Traslaviña y Erika Tatiana Monroy Hurtado fueron secuestrados por el ELN junto a Angi Jácome - crédito Policía Nacional
El mayor Freddy Alexis Russi González y los patrulleros Edison Yesid Medina Traslaviña y Erika Tatiana Monroy Hurtado fueron secuestrados por el ELN junto a Angi Jácome - crédito Policía Nacional

La guerrilla dejó abierta la posibilidad de un canje

El ELN aseguró que recibió comunicaciones en las que se solicita la liberación de los tres integrantes de la Dijín. Sin embargo, indicó que los mantendrá retenidos mientras, según su versión, esclarece las actividades que les atribuye.

En el texto, la organización planteó que “la posibilidad de recuperación de la libertad o canje” forma parte de las alternativas que evalúa. No obstante, tras conocerse el comunicado, el presidente Abelardo de la Espriella rechazó esa opción. El mandatario aseguró que no habrá intercambio y sostuvo que “la vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación”.

De acuerdo con las autoridades, las operaciones para ubicar a los secuestrados siguen en marcha. La vía Ocaña-Cúcuta atraviesa una zona donde persiste la presencia de estructuras armadas ilegales y donde las autoridades mantienen operaciones de seguridad. El corredor conecta a la capital de Norte de Santander con municipios de la provincia de Ocaña y tiene relevancia para la movilidad regional.

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