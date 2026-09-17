De la Espriella rechazó propuesta del ELN para liberar a los tres policías y al civil secuestrados en Norte de Santander: “No habrá canje”

El Gobierno anunció que reforzará las operaciones de la fuerza pública para ubicar a los cuatro secuestrados y capturar a los responsables - crédito Luisa González/REUTERS/AFP

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El presidente Abelardo De la Espriella rechazó la posibilidad de un canje planteada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras la difusión de pruebas de supervivencia de tres policías de la Dijín y una civil que fueron secuestrados el 17 de agosto de 2026 en Norte de Santander.

El mandatario aseguró que la respuesta del Estado será intensificar las operaciones para ubicarlos y capturar a los responsables. “Que les quede claro: no habrá canje. La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación”, afirmó De la Espriella en un mensaje publicado en su cuenta de X.

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El grupo armado confirmó que tiene en su poder al mayor Fredy Alexis Russi González, a los patrulleros Edinson Yesid Medina Traslaviña y Erika Tatiana Monroy Hurtado, además de la ciudadana Angi Jácome. El ELN propuso evaluar una eventual recuperación de la libertad de los retenidos mediante un intercambio, una fórmula que fue descartada por el jefe de Estado.

El presidente Abelardo De La Espriella exigió al ELN la liberación inmediata de tres policías de la DIJIN y de la ciudadana Angi Jácome - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

El ELN planteó un canje tras confirmar que retiene a cuatro personas

La guerrilla divulgó un comunicado en el que reconoció el secuestro de los tres integrantes de la Dijín y de Angi Jácome. Según el grupo armado, la mujer tendría supuestos vínculos con labores de inteligencia.

En el documento, el grupo armado indicó que “la posibilidad de recuperación de la libertad o canje siempre es una posibilidad que el ELN valora (sic)”. También afirmó que las personas retenidas reciben un trato “digno y respetuoso”, bajo los parámetros que, según esa organización ilegal, establece el Derecho Internacional Humanitario.

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“El ELN como organización que reconoce y respeta el DIH y los Derechos Humanos, ratifica que le está brindando un trato digno y respetuoso a las personas capturadas (sig)”, se lee textualmente en el documento.

La aparición del comunicado puso fin a varias semanas sin información pública sobre la situación de las víctimas. Los cuatro fueron interceptados en la carretera que conecta a Ocaña con Cúcuta, en Norte de Santander.

El grupo armado aseguró que tiene bajo su custodia a un mayor, dos patrulleros de la Policía y una civil, tras ser interceptados en un vía de Ocaña - crédito X

De acuerdo con los datos divulgados, los uniformados se movilizaban por esa vía junto a Jácome cuando fueron retenidos por integrantes del ELN. Desde entonces, las autoridades mantienen operativos en la zona para establecer su paradero y lograr su liberación.

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El presidente ordenó reforzar la búsqueda y las operaciones militares

El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo que desde el mismo día del secuestro impartió instrucciones a la fuerza pública para localizar a los cuatro retenidos y judicializar a quienes participaron en el hecho.

“Desde el 17 de agosto ordené desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos y llevar ante la justicia a los responsables. Esa orden sigue vigente y vamos a intensificar las operaciones”, señaló el mandatario.

De la Espriella exigió al ELN la liberación inmediata, sin condiciones y sanos y salvos, de Russi González, Monroy Hurtado, Medina Traslaviña y Angi Jácome - crédito Composición fotográfica: X

El presidente también vinculó el secuestro con la ofensiva que el Gobierno mantiene contra las estructuras del ELN. En ese sentido, anticipó que se utilizará la capacidad operacional de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional contra los integrantes, cabecillas y redes logísticas del grupo armado, dentro de los límites de la Constitución y la ley.

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“Cada secuestro, cada ataque contra nuestros soldados y policías y cada acción terrorista tendrá una respuesta contundente del Estado”, manifestó De la Espriella.

El jefe de Estado afirmó, además, que la fuerza pública actuará en todas las zonas donde opera la organización guerrillera. “No habrá escondite ni territorio vedado para la Fuerza Pública. Los responsables serán perseguidos y sentirán todo el peso de la ley”, expresó.

Mientras continúan las operaciones en Norte de Santander, el mandatario exigió al ELN la liberación inmediata de Russi González, Monroy Hurtado, Medina Traslaviña y Jácome. “Libérenlos inmediatamente, sanos y salvos, y sin condiciones”, concluyó.

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