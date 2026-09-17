Colombia

Expulsaron de Colombia a falso sacerdote que pedía ofrendas a conductores en vías de Medellín y Bogotá: usuarios lo habían denunciado por redes sociales

El sujeto hace parte de los 18 inmigrantes expulsados de la capital de Antioquia por orden del alcalde Federico Gutiérrez, y tras el anuncio hecho por el presidente Abelardo de la Espriella

crédito Migración Colombia | Red social X
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Migración Colombia expulsó a un ciudadano extranjero de 39 años que se hacía pasar por sacerdote y ofrecía supuestas bendiciones para vehículos a cambio de dinero en una vía principal de Medellín.

La entidad señaló que la actividad generó denuncias de conductores y afectaciones a la movilidad en la avenida Regional.

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El procedimiento se reportó el 17 de septiembre de 2026. Según el comunicado oficial, el hombre utilizaba ornamentos religiosos para aparentar que pertenecía al clero y se acercaba a los vehículos con el propósito de ofrecer bendiciones a cambio de pagos.

El caso se hizo viral incluso en las redes sociales, y fue en parte gracias a los videos que compartieron los usuarios, que funcionarios de Migración Colombia le pusieron la lupa a este ciudadano extranjero que hacía de las suyas.

Las autoridades ubicaron al hombre que solía aparecer con una sotana en las calles después de recibir varias denuncias ciudadanas.

El caso también generó congestión en la vía, debido a las interacciones con conductores que circulaban por ese corredor de Medellín.

El extranjero ya había realizado una actividad similar en Bogotá: según videos de usuarios en redes sociales

La información recopilada por las autoridades indica que el hombre había sido identificado previamente en la autopista Sur de Bogotá por realizar una práctica similar.

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De acuerdo con Migración Colombia, tras ese antecedente el ciudadano extranjero salió del país mientras su rostro dejaba de circulas en grabaciones por internet.

Luego regresó al territorio colombiano y se trasladó a Medellín, donde retomó la actividad.

Después de su identificación, el hombre fue llevado al Centro de Traslado por Protección de la Secretaría de Seguridad de Medellín. Más tarde quedó a disposición de Migración Colombia, que verificó su situación migratoria y aplicó la medida administrativa de expulsión.

Migración Colombia señaló que la medida busca preservar la convivencia

El director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda, afirmó que la entidad puede adoptar medidas administrativas ante situaciones que afecten la tranquilidad o la convivencia.

“La misionalidad de Migración Colombia es contribuir al orden migratorio y aplicar las medidas administrativas que se requieran, en el marco de las normas, a aquellas personas extranjeras que alteren la tranquilidad o representen un riesgo para la convivencia”, señaló el funcionario.

La entidad recordó que los ciudadanos extranjeros que permanecen en Colombia deben cumplir con la normativa migratoria, y agregó que aplicará las medidas previstas en la legislación cuando se presenten las condiciones requeridas.

Un colombiano requerido por acoso sexual fue detectado al llegar desde Estados Unidos

En otro procedimiento distinto, oficiales de Migración Colombia identificaron a un ciudadano colombiano procedente de Estados Unidos que tenía una orden de captura vigente.

La orden había sido emitida por un Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento por el delito de acoso sexual.

Tras verificar la información, los funcionarios pusieron al hombre a disposición de las autoridades competentes para que continúe el trámite judicial.

La autoridad migratoria no informó la identidad del requerido ni el lugar desde el que arribó al país. Tampoco entregó detalles sobre el proceso penal que motivó la orden de captura.

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