Colombia

Vaca embarazada cayó accidentalmente en una piscina en Bucaramanga: Bomberos tuvieron que usar maquinaria pesada para rescatarla

El personal utilizó un trípode modificado, un diferencial con capacidad para tres toneladas y varios aparejos para elevar al ejemplar, al no contar con elementos específicos para emergencias de gran porte

Una vaca en gestación de unos 500 kilos cayó accidentalmente a una piscina de una finca en la vereda Angelinos, al norte de Bucaramanga - crédito Bomberos Bucaramanga
Una vaca en gestación de unos 500 kilos cayó accidentalmente a una piscina de una finca en la vereda Angelinos, al norte de Bucaramanga - crédito Bomberos Bucaramanga
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Los organismos de emergencia de Bucaramanga fueron alertados en la noche del miércoles 16 de septiembre, después de que la ciudadanía alertara que una vaca de unos 500 kilos y en estado de gestación cayó de forma accidental a una piscina de una finca ubicada en la vereda Angelinos, al norte de la ciudad.

El operativo fue adelantado por cinco integrantes del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga que trabajaron durante cerca de tres horas para sacar al animal, que resbaló mientras recorría el predio.

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El rescate permitió poner a salvo a la vaca después de que permaneciera durante un tiempo dentro del agua. El bajo nivel de la piscina evitó consecuencias mayores, aunque el semoviente sufrió estrés y se maltrató durante el episodio, por lo que las autoridades recomendaron que reciba atención médica.

El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga empleó un trípode especializado, un diferencial con capacidad para tres toneladas y varios aparejos para retirar el animal de la piscina.

Integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga realizaron el rescate de una vaca que cayó dentro de una piscina. Durante el operativo nocturno, el personal de emergencia instaló un trípode con arneses y cuerdas para levantar al animal y extraerlo del agua - crédito Bomberos Cundinamarca

La operación exigió adaptar los equipos disponibles ante las dimensiones y el peso del animal. Los bomberos tuvieron que asegurarla antes de iniciar el levantamiento, con el fin de retirarla sin exponer al personal ni agravar su estado.

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El teniente Jorge Peña explicó a El Tiempo que la falta de elementos especializados obligó a modificar el montaje del trípode utilizado durante la emergencia. La reacción del bovino añadió una dificultad al tramo final del procedimiento. Según relató el teniente, el animal comenzó a correr tras ser extraído y las unidades tuvieron que sujetarlo con fuerza debido al nivel de estrés que presentaba.

El rescate no fue fácil. El animal estuvo mucho tiempo en el agua. No había elementos suficientes, por lo que fue necesario adecuar el trípode. Al sacarlo, salió asustado y comenzó a correr. Fue necesario sujetarlo con fuerza porque estaba muy estresado”, dijo Peña al diario nacional.

Los bomberos usaron un sistema de elevación para salvar al semoviente

El dispositivo de rescate incluyó un diferencial de tres toneladas, una herramienta que permitió aplicar la fuerza necesaria para elevar al animal. Los aparejos completaron el sistema empleado para sostenerlo y sacarlo del agua.

La extracción terminó con el animal fuera de la piscina y en un lugar seguro dentro de la propiedad. El resultado cerró una intervención que se extendió durante varias horas y requirió herramientas destinadas a rescates de gran porte.

Las autoridades señalaron que el bajo nivel de agua fue un factor que redujo el riesgo inicial. Pese a ello, el tiempo que la vaca pasó dentro de la piscina dejó señales de afectación física y nerviosa.

El llamado posterior se centró en la revisión médica del semoviente. La recomendación busca establecer el alcance de los golpes que sufrió y vigilar su condición después del estrés provocado por la caída y el rescate.

“Nuestro equipo de Bomberos Bucaramanga atendió el llamado de la comunidad para realizar el rescate de una vaca que había caído accidentalmente en una piscina, en la vereda Angelinos.Con maniobras especializadas y el trabajo coordinado de nuestros bomberos, logramos poner a salvo al animal y culminar la emergencia de manera satisfactoria”, concluyó la institución.

Entretanto, la maniobra no pasó desapercibida por los internautas que, a través de las redes sociales, agradecieron a los oficiales de Bomberos que adelantaron el rescate del animal.

“Muchas gracias por tan grandiosa labor, que vocación tan impresionante, excelente”; “Woow que genial !! Los bomberos siempre dándola toda 👏👏 excelente", y “Dios los bendiga por cuidarnos a todos”, fueron algunos de los mensajes.

El momento también dio espacio a los chistes, asegurando que el animal optó por lanzarse a la piscina debido a las fuertes temperaturas que se viven en la capital de Santander.

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