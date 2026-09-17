María Fernanda Cabal lanzó fuerte pulla al confesar si es feminista o no: “La izquierda todo lo que toca lo pudre”

La senadora María Fernanda Cabal responde a la pregunta de si se considera feminista, generando debate con sus declaraciones - crédito @piso8fm/TikTok

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La exsenadora María Fernanda Cabal participó en el programa radial Piso 8, donde se pronunció sobre el feminismo y cuestionó las corrientes políticas e ideológicas de izquierda que para ella distorsionan las causas sociales en el país ―postura que ya es conocida―.

Durante la entrevista, la dirigencia política, que terminó en pelea con el partido que por años fue ‘su casa’, el Centro Democrático, expuso sus consideraciones sobre el rol de la mujer en la sociedad y el relacionamiento con los hombres.

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Al ser indagada sobre si se consideraba una mujer feminista, la excongresista rechazó identificarse con el movimiento en su formato actual y lanzó señalamientos directos hacia los sectores de la izquierda radical: “Lo que pasa es que la izquierda todo lo que toca lo pudre. El feminismo, que era una causa justa, como el ambientalismo, como el animalismo, todo se volvió un ismo”.

Al ser preguntada directamente si se consideraba feminista, la exsenadora tomó distancia del movimiento en su versión actual - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Una locura de los izquierdópatas. Entonces, nos volvieron enemigas de los hombres. No, yo no tengo por qué ser enemiga. Mi papá es un varón, y estoy casada con un hombre y tengo hijos varones, y no son ni patriarcado, ni macho violador, y ni esas frases horrorosas que lo que buscan es dividirnos. Y a la que no le gusten los hombres, haga lo que se le dé la gana con su vida”, afirmó la exsenadora.

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En el desarrollo del diálogo radial, los integrantes de la mesa de trabajo comentaron expresiones del lenguaje cotidiano que juzgan desobligantes hacia la población masculina. Frente al relacionamiento afectivo y el trato entre géneros, la excongresista defendió la interacción tradicional y el acompañamiento en la pareja.

“Qué delicia tener un hombre que lo abrace, que lo proteja y que pague las cuentas. ¡Caramba!”, sostuvo la excongresista durante la transmisión.

María Fernanda Cabal con su hijo menor, Juan José Lafaurie - crédito Juan José Lafaurie/Facebook

La exsenadora habló de los piropos que reciben las mujeres de los hombres

Al profundizar sobre las transformaciones que experimentó el movimiento social de las mujeres a lo largo de las décadas, la dirigente política argumentó que los propósitos iniciales del feminismo fueron desviados por colectivos radicales.

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“Todo lo que toca la izquierda en causas justas lo degenera. Entonces, el feminismo, un poco de viejas locas horrorosas que salen a quemar iglesias. Pero si no te gusta la iglesia, respétala, que a los demás les gusta. A nosotros no nos gusta verte a vos horrorosa. Pues esa forma de agresión por los derechos de las mujeres, torcer todo lo que fue una lucha constante de mujeres que estaban absolutamente solas”, recriminó Cabal.

Consultada sobre la posibilidad de rescatar los principios originales del movimiento que defendió los derechos femeninos en sus inicios, la exsenadora coincidió en la necesidad de replantear los discursos actuales para recuperar el gusto por la estética y el galanteo en la vida cotidiana.

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La lideresa de derecha dijo en la mesa radial: “Hay que retomarlo, y hay que retomarlo también en que las mujeres queremos sentirnos divinas. Y que los hombres nos miren. Nos gusta que nos miren y que nos digan cosas lindas. Obviamente, a nadie le gusta que le digan las vulgaridades que a todas nos dijeron cuando uno pasaba caminando por una obra”.

María Fernanda Cabal señaló que el feminismo fue transformado por la izquierda - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

Frente a esa declaración, los conductores del espacio radial compartieron ejemplos de piropos callejeros y expresiones ordinarias que suelen lanzarse en la vía pública, condenando el acoso y el uso de frases explícitas en las calles.

En el tramo final de la conversación sobre este tema, uno de los comediantes recordó la polémica expresión de María Fernanda Cabal, que en su momento utilizó la frase “estudien, vagos”.

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A partir de esa referencia, el humorista hizo una adaptación de la expresión y lanzó: “De todos los estudiantes que no van a la U, yo soy el vago que más te ama”.

Ante la broma lanzada en directo durante el programa, la exsenadora remató: “Pero a mí no me gustan los vagos”.