Colombia

Cayeron ‘Paisa loco’, ‘Eulice’ y ‘Chinga’, presuntos integrantes del Clan del Golfo en Chocó

Dos de los detenidos se habían fugado de la carceleta La Victoria, en Quibdó, donde cumplían condenas por extorsión, terrorismo, concierto para delinquir y homicidio, según las autoridades

La operación se realizó durante un allanamiento en el corregimiento de Guayabal, en zona rural de la capital chocoana, tras labores de inteligencia humana y técnica que ubicaron a los sospechosos - crédito Ejército Nacional
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El Ejército Nacional y la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo durante un allanamiento efectuado en zona rural de Quibdó, Chocó.

Entre los detenidos hay dos hombres que, de acuerdo con los reportes judiciales, se habían fugado hace cerca de siete meses de la carceleta La Victoria, ubicada en la capital departamental. Allí cumplían una condena por los delitos de extorsión, terrorismo, concierto para delinquir y homicidio.

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Los capturados fueron identificados por las autoridades con los alias de Paisa loco, Eulice y Chinga. Los tres serían integrantes de la subestructura Jhon Fredy Orejuela, una de las facciones con presencia en esta zona del país, según la información divulgada por la Séptima División del Ejército Nacional.

El procedimiento tuvo lugar en el corregimiento de Guayabal, jurisdicción de Quibdó, luego de labores de inteligencia humana y técnica que permitieron ubicar a los sospechosos. La operación reunió a unidades militares y policiales, en medio de los esfuerzos oficiales para reforzar la reacción institucional ante los hechos de violencia registrados en la ciudad durante los últimos días.

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El Ejército Nacional y la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en un allanamiento en zona rural de Quibdó, Chocó - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional y la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en un allanamiento en zona rural de Quibdó, Chocó - crédito Ejército Nacional

Durante el operativo, las autoridades incautaron un fusil M-16, dos proveedores, 50 cartuchos calibre 5,56 milímetros y un radio de comunicaciones. El material quedó a disposición de las autoridades competentes como parte del proceso judicial contra los detenidos.

El dato sobre la fuga elevó el interés de las autoridades en su ubicación, pues los investigadores consideran que los detenidos tenían presuntos vínculos con actividades de coordinación criminal dentro de la estructura armada. Según la fuerza pública, los hombres eran objetivos de interés operacional por su posible participación en el manejo de recursos procedentes de economías ilícitas.

Por ahora, los tres capturados deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, según la versión proporcionada por las autoridades.

El allanamiento se realizó en el corregimiento de Guayabal

La captura se produjo después de un proceso de recolección, análisis y verificación de información entre instituciones. Esa labor permitió orientar el operativo hacia un punto rural de la capital chocoana, donde las autoridades ubicaron a los tres presuntos miembros del grupo criminal.

El Gaula Militar Chocó reforzó el control territorial en Quibdó tras hechos de violencia en la ciudad - crédito Suministrado a Infobae Colombia
El Gaula Militar Chocó reforzó el control territorial en Quibdó tras hechos de violencia en la ciudad - crédito Suministrado a Infobae Colombia

El Ejército indicó que el fusil, la munición y el equipo de radio hallados en el lugar podrían haber sido empleados para apoyar operaciones ilegales de la subestructura Jhon Fredy Orejuela. La hipótesis oficial sostiene que la incautación afecta la capacidad armada y de comunicaciones de esta facción.

El Gaula Militar Chocó había fortalecido sus capacidades de control territorial en Quibdó debido a las confrontaciones armadas que se registraron en el casco urbano del municipio. En ese contexto, las autoridades desplegaron unidades para atender alertas sobre posibles acciones de estructuras criminales.

La captura ocurre días después de la detención de alias Cantante en Acandí

El operativo en Quibdó se conoció después de otra captura atribuida a las autoridades contra el Clan del Golfo en Chocó. El 12 de septiembre fue detenido alias Cantante en la vereda Triganá, zona rural de Acandí, en una acción de la Fuerza Naval del Caribe y la Policía Nacional.

La captura en Quibdó se conoció días después de la detención de alias Cantante en Acandí, otro operativo contra el Clan del Golfo en Chocó - crédito Fuerzas Militares
La captura en Quibdó se conoció días después de la detención de alias Cantante en Acandí, otro operativo contra el Clan del Golfo en Chocó - crédito Fuerzas Militares

Según la información oficial, alias Cantante sería un presunto cabecilla de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez y tendría responsabilidades en la coordinación de rutas marítimas para la salida de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. El hombre era requerido mediante notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

La operación en Acandí contó con unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 16, personal de la Estación de Guardacostas de Urabá y efectivos de la Policía. Las autoridades establecieron un dispositivo en el sector costero para impedir una eventual fuga.

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