Colpensiones ya tendría nuevo presidente: él es Carlos René Montoya, abogado que llegaría al fondo público de ahorro

Colpensiones se convertiría en el principal fondo de ahorros de Colombia con la entrada en vigor de la reformap nesional - crédito Procuraduría General de la Nación

Guardar

La presidencia de Colpensiones quedaría en manos de Carlos René Montoya Muñoz si se concreta el nombramiento que anticipa la publicación de su hoja de vida en la página de Aspirantes Presidencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El eventual relevo se perfila en la Administradora Pública de Pensiones de Colombia, entidad adscrita al Ministerio del Trabajo.

Montoya es un abogado nacido en Córdoba y es egresado de la Universidad del Sinú, con especializaciones en manejo de conflictos y en derecho procesal civil. Si llega a la presidencia de Colpensiones, asumiría la conducción del fondo público de ahorro en un escenario marcado por la reforma pensional, decisiones de la Corte Constitucional y problemas en historias laborales y trámites.

PUBLICIDAD

Su nombre apareció como aspirante para encabezar la entidad pública vinculada al Ministerio del Trabajo.

Como se recordará, Colpensiones es una empresa industrial y comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial. La entidad administra el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y programas como los Beneficios Económicos Periódicos (Beps). Además, el próximo año cumplirá 20 años de operación y en abril de 2027 superaría los diez millones de cotizantes con la entrada en vigor de la reforma pensional.

Carlos René Montoya Muñoez es abogado egresado de la Universidad del Sinú (Córdoba) - crédito LinkedIN

La trayectoria de Carlos René Montoya Muñoz

La carrera de Carlos René Montoya Muñoz comenzó en el Ministerio del Trabajo, donde ocupó el cargo de inspector de trabajo y seguridad social. Desde esa función tuvo contacto con conflictos laborales, derechos de los trabajadores y cumplimiento de normas entre empleadores y empleados. Otros cargos incluyen:

PUBLICIDAD

Entre 1995 y 2000 pasó al sector privado como director y gerente de Relaciones Laborales.

Fungió como gerente de asuntos externos de Cerro Matoso.

Fue director de extensión de la Universidad del Sinú.

Trabajó como contratista en la Alcaldía de Montería y en la Defensoría del Pueblo.

Hasta julio de 2026 se desempeñó como asesor de gestión en la Auditoría General de la República. Esa experiencia reúne tareas en escenarios institucionales y empresariales antes de su posible llegada a Colpensiones.

La Corte Constitucional devolvió el 10% de la reforma pensional a la Cámara de Representantes - crédito Luisa González/Reuters

Los retos de Colpensiones ante la reforma pensional

El escenario que encontraría Colpensiones está marcado por los cambios introducidos por la Ley 2381 de 2024. Esa norma modificó la organización de las cotizaciones, la relación entre la administradora pública y las administradoras privadas, y las condiciones de acceso a la protección para la vejez.

Parte de esa reforma quedó sujeta a revisión judicial. La Corte Constitucional suspendió la entrada en vigor de varias disposiciones mediante el Auto 841 de 2025, aunque el artículo 76, relacionado con la oportunidad de traslado, mantuvo efectos jurídicos.

Dicho panorama exige que la entidad sostenga su operación mientras se define qué reglas quedan vigentes. También la obliga a responder a afiliados y trabajadores en medio de un proceso que sigue en discusión en tribunales y en el Congreso.

PUBLICIDAD

Carlos René Montoya remplazaría a Jaime Dussán, que fue criticado por su falta de conocimiento para presidir Colpensiones - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Atención al ciudadano e historias laborales bajo revisión

A los cambios normativos se suman dificultades en la atención al ciudadano. En julio de 2026, usuarios tuvieron problemas para consultar historias laborales y adelantar trámites pensionales en las plataformas tecnológicas de la entidad. Esos tropiezos ocurrieron en un periodo sensible por los trámites asociados a la oportunidad de traslado entre regímenes. Para muchos afiliados, la consulta de aportes e historial de cotización resulta determinante al momento de definir su situación pensional.

La historia laboral es un documento básico para cualquier trabajador que busca pensionarse. Allí constan semanas, periodos y aportes, de modo que una omisión o una corrección tardía puede afectar directamente el reconocimiento del derecho.

PUBLICIDAD

En la Sentencia T-185 de 2026, la Corte Constitucional reiteró que las administradoras no pueden cargar a los afiliados las consecuencias de incumplimientos patronales o de errores administrativos. Si Montoya llega a la presidencia, la entidad tendrá por delante la adaptación al nuevo marco pensional y el reto de fortalecer sus procesos internos y la atención a los usuarios.