Colombia

Bogotá abrió 1.864 vacantes laborales, con opciones para personas sin experiencia: estos son los perfiles

La estrategia distrital combinará 1.394 cupos tramitados en la plataforma del Servicio Público de Empleo con tres jornadas presenciales, enfocadas en distintos perfiles y sectores como salud, comercio, logística y transporte

Bogotá habilitará 1.864 vacantes laborales entre el 14 y el 19 de septiembre de 2026 mediante la Agencia de Empleo de Bogotá y jornadas presenciales - crédito Secretaría de Desarollo Económico
Bogotá habilitará 1.864 vacantes laborales entre el 14 y el 19 de septiembre de 2026 mediante la Agencia de Empleo de Bogotá y jornadas presenciales - crédito Secretaría de Desarollo Económico
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La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico habilitará 1.864 vacantes laborales entre el 14 y el 19 de septiembre de 2026, con ofertas para perfiles profesionales, técnicos, tecnológicos y personas sin experiencia.

Del total, 1.394 oportunidades serán administradas por la Agencia de Empleo de Bogotá junto con empresas privadas a través del Servicio Público de Empleo. Las 470 restantes se ofrecerán de forma presencial: 200 estarán dirigidas a víctimas del conflicto armado y otras 270 se concentrarán en dos ferias programadas en la localidad de Usaquén.

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La oferta incluye 1.864 puestos en sectores como salud, comercio, construcción, logística, transporte, servicios e industria, con alternativas para profesionales, técnicos, jóvenes y personas que buscan su primer empleo.

Jornada para víctimas del conflicto armado

La jornada destinada a personas víctimas del conflicto armado se realizará el miércoles 16 de septiembre, entre las 8.30 a. m., y las 2.30 p. m., en la Agencia de Empleo de Bogotá. El punto de atención estará ubicado en la carrera 13A No. 27-00, edificio Bochica, local 12.

Los empleos pueden tener salarios de hasta nueve salarios mínimos - crédito Alcaldía de Bogotá
La Alcaldía de Bogotá ofrecerá 470 vacantes presenciales, de las cuales 200 estarán dirigidas a víctimas del conflicto armado y 270 se cubrirán en ferias de empleo en Usaquén - crédito Alcaldía de Bogotá

En ese espacio habrá 200 vacantes laborales y servicios gratuitos para el registro o la actualización de la hoja de vida. La entidad también ofrecerá orientación personalizada para identificar las ofertas que se ajusten a las capacidades y experiencia de cada postulante, además de asesoría sobre opciones de formación.

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La secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, afirmó que la entidad busca acercar las oportunidades a la ciudadanía y facilitar la vinculación laboral de distintos grupos. “Tenemos vacantes para diferentes perfiles, sectores y niveles de experiencia, porque sabemos que el talento de Bogotá es diverso”, señaló.

Según la funcionaria, las vacantes pretenden dar a las víctimas del conflicto armado una alternativa para retomar sus proyectos de vida, fortalecer su autonomía económica y acceder a mejores condiciones de vida. La estrategia conecta a personas que buscan empleo con compañías que requieren incorporar personal a sus equipos.

Perfiles y sectores con oportunidades

La oferta contempla puestos en salud, comercio, construcción, administración, logística, transporte, mantenimiento, industria, servicios y atención al cliente. Entre los cargos para profesionales figuran médica o médico general, jefa o jefe de enfermería, bacterióloga o bacteriólogo, contador junior, analista administrativo y analista de nómina.

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La oferta de empleo en Bogotá incluye puestos en salud, comercio, construcción, logística, transporte, servicios e industria para perfiles profesionales, técnicos y tecnológicos - crédito Alcaldía de Bogotá

También se habilitarán opciones para perfiles técnicos y tecnológicos, entre ellas técnico biomédico, técnico electromecánico automotriz, técnico eléctrico, técnico en mantenimiento de motocicletas y técnico de control e instrumentación. La lista incluye, además, puestos como auxiliar de enfermería, mecánico, conductor con licencia C2-C3, guarda de seguridad, operador de bus y auxiliar de bodega.

Para quienes aún no tienen trayectoria laboral, la convocatoria incorpora 150 vacantes sin experiencia, prácticas y puestos dirigidos a personas que comienzan su vida profesional. Dentro de las 1.394 oportunidades gestionadas mediante la plataforma, 298 corresponden a perfiles profesionales.

La oferta gestionada por la Agencia de Empleo de Bogotá también contempla criterios de priorización: 195 puestos están orientados a personas mayores de 50 años, 1.384 a jóvenes y 1.394 a mujeres. Entre las oportunidades disponibles aparecen cargos de asesor comercial, asistente logístico e inventarios, auxiliar de soporte, jefe financiero, nutricionista, analista de tesorería, promotor de campañas sociales y almacenista de alimentos.

Ferias de empleo y atención en Usaquén

Las dos ferias presenciales adicionales se realizarán en el Centro de Desarrollo Comunitario Simón Bolívar Servitá, en la calle 165 No. 7-52, en Usaquén. La primera jornada será el 17 de septiembre, entre las 8.00 a. m., y las 12.00 p. m, y contará con 150 puestos de trabajo.

La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, en alianza con 12 empresas, abre 203 vacantes laborales para distintos niveles de formación - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
La convocatoria sumará 150 vacantes sin experiencia, además de prácticas y puestos para personas que comienzan su vida profesional - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La segunda feria tendrá lugar el 18 de septiembre, de 8.00 a 16.00, en el mismo centro comunitario. Allí se ofrecerán otras 120 oportunidades laborales, con lo que ambas convocatorias sumarán 270 puestos.

La Unidad Móvil de Empleo también prestará atención en ese punto entre el 14 y el 19 de septiembre. El servicio funcionará de lunes a viernes, de 8.00 a. m., a 4.00 p. m., y el sábado, de 8.00 a. m., a 12.00 p. m.

Finalmente, para consultar las condiciones de las ferias, las vacantes y las oportunidades de formación, la ciudadanía podrá revisar el canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

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