Colombia

Estas son las 10 frases más contundentes de la alocución de De la Espriella, en la que se refirió a la crisis fiscal: “Al borde del precipicio”

El presidente advirtió sobre un estado “lamentable” de las finanzas del país y dio a conocer el monto del presupuesto para 2027, incluyendo rubros que el gobierno Petro habría dejado por fuera

Abelardo de la Espriella aseguró que durante la administración Petro se tomaron decisiones ilegales - crédito Luisa González/Reuters
Abelardo de la Espriella aseguró que durante la administración Petro se tomaron decisiones ilegales - crédito Luisa González/Reuters
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El 13 de septiembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella dio una alocución en la que se refirió a hallazgos relacionados con el gobierno del exmandatario Gustavo Petro (2022-2026), los cuales habrían derivado en la crisis fiscal que actualmente enfrenta el país.

De acuerdo con el presidente, durante la administración anterior se tomaron decisiones ilegales y hubo actos de corrupción que afectaron gravemente el erario público. Además, advirtió que el gobierno petro comprometió $10 billones en “tan solo una semana”.

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En su discurso, el jefe de Estado resaltó en todo momento la responsabilidad del gobierno anterior frente a la situación fiscal que ahora debe enfrentar. En su discurso, hubo varias frases destacadas, relacionadas con la evaluación que hizo sobre el manejo de las finanzas que se tuvo en los cuatro años anteriores:

El presidente aseguró que Gustavo Petro generó un desastre económico - crédito Luisa González/Reuters
El presidente aseguró que Gustavo Petro generó un desastre económico - crédito Luisa González/Reuters

Responsabilidad plena del gobierno Petro

  • “La crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente, ni el resultado de factores externos. Es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro”.

Estado de las finanzas del país

  • “Yo recibí unas finanzas públicas en un estado lamentable”

Presunto actuar ilícito

  • “Petro y su gobierno tomaron decisiones que son ilegales”.

Una crisis sin precedentes

  • “Ninguna crisis ni recesión del pasado se compara con el desastre económico que Gustavo Petro y su gente ocasionaron”.
El presidente aseguró que el gobierno de Gustavo Petro gastó casi todo el cupo de endeudamiento previsto para financiar todo 2026 - crédito Presidencia
El presidente aseguró que el gobierno de Gustavo Petro gastó casi todo el cupo de endeudamiento previsto para financiar todo 2026 - crédito Presidencia

Ante el panorama actual del país en materia fiscal, el mandatario indicó que su administración tomará medidas para regular las finanzas y poder responder a las necesidades de los ciudadanos. Aseguró que el primer paso es reducir el gasto, para tener recursos disponibles para un uso necesario y estratégico. Su plan de contingencia contempla la recuperación de la inversión privada y apoyos internacionales.

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De igual manera, informó que se deben tomar medidas con respecto al endeudamiento del país. Informó que el servicio de la deuda se duplicó en una década: el país pasó de destinar uno de cada seis pesos de sus ingresos tributarios para pagar la deuda, a dirigir uno de cada tres pesos al cubrimiento de esa obligación.

En esa parte de su discurso, hizo señalamientos contra el gobierno Petro relacionados con el elevado gasto público:

Manejo irregular de recursos

  • “La corrupción y la irresponsabilidad nos pusieron al borde del precipicio”.

Gasto del cupo de endeudamiento

  • “Fue tal el derroche y el desgreño, que el cupo de endeudamiento previsto para financiar todo el año 2026 fue consumido casi por completo en los primeros siete meses de este año”.

Aumento de contratos y burocracia

  • “El supuesto crecimiento que nos vendieron estuvo sostenido en más gasto público, más contratos, más burocracia. Lo que hemos encontrado es una locura”.

Medidas para afrontar la crisis

  • “Necesitamos dejar de gastar a manos llenas, como si no hubiera mañana”.
Cuatro fajos de billetes de pesos colombianos dispuestos en fila con una lupa metálica sobre uno de ellos.
El presupuesto para 2027 debe ser de $635 billones, según Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Así las cosas, el primer mandatario indicó que su administración preparó el “Presupuesto de la Verdad”, es decir, el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, que incluye rubros que, al parecer, el gobierno anterior no incluyó en la propuesta que presentó al Congreso de la República.

Según explicó el jefe de Estado, tras hacer una revisión de la situación actual de las finanzas del país, se concluyó que el presupuesto para 2027 debe ser de $635 billones, aproximadamente. El 44% de ese presupuesto provienen de deuda ($281 billones), de acuerdo con Abelardo de la Epriella. Eso quiere decir que apenas $300 billones corresponden a ingresos corrientes.

Al referirse al tema del PGN, el mandatario hizo énfasis en el acaparamiento que tendrá el pago de la deuda dentro del presupuesto en dos frases contundentes:

  • “Casi la mitad del presupuesto dependerá de la plata prestada”.
  • Por cada 100 pesos del presupuesto, 24 se van a pagar la deuda y apenas 14 quedan para inversión. Esa es la realidad que recibimos y que tenemos que cambiar”.

De la Espriella también señaló al gobierno Petro de generar un Estado caótico, con 60 fondos especiales que tienen varias cuentas. Según indicó, con ese manejo de los recursos, es difícil identificar dónde está el dinero y cuánto se ha gastado.

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