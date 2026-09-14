Alerta por avistamiento de un hipopótamo en zona urbana de Barrancabermeja: piden al Gobierno retirarlos por riesgo para la comunidad

Las cámaras de seguridad captaron a un ejemplar cerca de viviendas, en lo que el distrito reportó como el primer registro dentro de un vecindario urbano, tras antecedentes en sectores rurales y zonas de humedales - crédito X

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La Alcaldía de Barrancabermeja pidió al Gobierno nacional y a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) que activen el protocolo para retirar los hipopótamos que han sido vistos cerca de viviendas, humedales y ciénagas, ante el riesgo de encuentros con habitantes de zonas urbanas y rurales.

La administración local convocó un Puesto de Mando Unificado (PMU) después de nuevos avistamientos de ejemplares de esta especie invasora en distintos puntos del municipio. La medida busca coordinar acciones de prevención mientras las autoridades ambientales definen una solución para sacar a los animales del territorio.

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Uno de los reportes recientes ocurrió en el barrio Limonar, dentro del casco urbano. Cámaras de seguridad registraron a un hipopótamo cerca de viviendas, una situación que elevó la alerta de las autoridades por la proximidad del animal con la población.

El distrito sostuvo que la presencia de los ejemplares dejó de concentrarse en áreas apartadas y ya alcanza sectores donde transitan residentes, estudiantes y trabajadores. Semanas antes también hubo avistamientos cerca de una escuela rural y en zonas asociadas a humedales de la Comuna Cuatro.

El distrito pidió aplicar el protocolo nacional para sacar a los animales

La solicitud de la Alcaldía apunta a que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la CAS definan una ruta para el manejo y retiro de los hipopótamos. Las autoridades locales consideran que el municipio necesita una decisión de fondo ante la repetición de avistamientos.

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Un hipopótamo fue registrado por cámaras de seguridad en el barrio Limonar, dentro del casco urbano de Barrancabermeja - crédito X

El secretario de Ambiente y Transición Energética, Leonardo Granados Cárdenas, explicó que la administración entregará información técnica a las entidades competentes para apoyar la aplicación de las medidas que correspondan.

“Vamos a unir esfuerzos con una entidad privada para monitorear con cámaras trampa el sector de los avistamientos y saber dónde están ubicados los hipopótamos”, afirmó Granados.

La Alcaldía prevé instalar estos dispositivos en los lugares donde se registraron los animales. El monitoreo permitirá establecer sus desplazamientos, identificar los sectores que frecuentan y aportar datos sobre la presencia de ejemplares en zonas rurales y urbanas.

La información será remitida a las autoridades ambientales como insumo para definir el procedimiento que se aplicará frente a la especie invasora. El distrito espera que ese trabajo contribuya a acelerar una decisión que sigue pendiente.

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El riego que enfrenta la comunidad por los hipopótamos

Estos ejemplares pueden tener comportamientos territoriales y reaccionar ante la cercanía de personas. Por ese motivo, la administración pidió a la ciudadanía no acercarse, alimentarlos, perseguirlos ni intentar tomar fotografías cuando se produzca un avistamiento.

Barrancabermeja convocó un Puesto de Mando Unificado tras nuevos avistamientos de hipopótamos en distintos puntos del municipio - crédito @alcaldiabarranc / X

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Eduardo Ramírez Alipio, señaló que la prioridad es prevenir situaciones que pongan en riesgo a quienes viven o circulan por los sectores donde han aparecido los ejemplares.

“Frente a esta situación no nos hemos quedado quietos. Hemos tratado de activar todos los mecanismos de seguridad y prevención, invitando a la comunidad a que evitemos cualquier tipo de acercamiento que pueda poner en riesgo la vida”, dijo el funcionario.

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Las autoridades también solicitaron a los ciudadanos informar cualquier presencia de hipopótamos a los organismos competentes, sin intentar intervenir por cuenta propia. El objetivo es que las instituciones activen los mecanismos de respuesta y restrinjan el contacto entre personas y animales.

Fuerzas Militares, Policía y organismos de socorro se sumaron al plan preventivo

El PMU reunió a las secretarías de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ambiente y Transición Energética y Planeación. También participaron el Ejército, la Armada, la Policía, la Defensoría del Pueblo y organismos de socorro.

Durante el encuentro, las entidades revisaron medidas para responder ante nuevos avistamientos y reducir la posibilidad de que los hipopótamos ingresen a áreas con alta presencia de personas. La estrategia combina vigilancia, monitoreo de campo y llamados de prevención a la población.

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La instancia reunió a secretarías locales, Ejército, Armada, Policía, Defensoría y socorro para ajustar vigilancia, monitoreo de campo y acciones preventivas, con énfasis en corredores próximos a barrios y cuerpos de agua - crédito @alcaldiabarranc / X

Para la Alcaldía, el foco inmediato está puesto en los corredores cercanos a ciénagas, humedales y barrios donde se ha informado la presencia de los ejemplares. El seguimiento con cámaras trampa permitirá concentrar las labores institucionales en esos puntos.

El distrito indicó que este es el primer registro de un hipopótamo dentro de un barrio del casco urbano, aunque ya existían antecedentes de avistamientos en otras áreas del territorio. La recurrencia de los casos llevó a las autoridades a solicitar una actuación coordinada con el Gobierno Nacional.

La Alcaldía se reunirá con el Ministerio de Ambiente

La administración confirmó una reunión para el 22 de septiembre con la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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El encuentro buscará definir los pasos para avanzar en el retiro de los hipopótamos y evitar que la situación se extienda a más zonas del municipio. La Alcaldía espera que las decisiones incluyan una respuesta frente a los ejemplares que ya se desplazan cerca de comunidades.

Hasta que exista una determinación de las autoridades ambientales, Barrancabermeja mantendrá el monitoreo de los sectores con avistamientos y las medidas de prevención para reducir el riesgo de contacto entre los animales y la población.