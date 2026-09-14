Colombia

Golpe al Clan del Golfo en Caucasia: abatieron a alias “Niche”, rescataron a siete secuestrados y capturaron a tres

El operativo contó con participación del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía. Además del resultado en Antioquia, las autoridades reportaron capturas, destrucción de unidades de minería ilegal e incautación de armas y explosivos en Cauca y La Guajira

Alias “Niche”, señalado como cabecilla de zona de la subestructura Uldar Cardona Rueda, fue dado de baja durante el operativo en Caucasia -crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Alias “Niche”, señalado como cabecilla de zona de la subestructura Uldar Cardona Rueda, fue dado de baja durante el operativo en Caucasia -crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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La ofensiva de la Fuerza Pública se extendió durante las últimas horas a diferentes regiones del país, con operaciones contra estructuras vinculadas al narcotráfico, la extorsión y otras actividades ilegales. Los resultados fueron reportados por el presidente Abelardo de la Espriella, quien destacó acciones desarrolladas en Antioquia, Cauca y La Guajira.

Uno de los principales operativos tuvo lugar en Caucasia, donde tropas del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía, intervinieron una estructura del Clan del Golfo. Allí fue dado de baja alias Niche, señalado como cabecilla de zona de la subestructura Uldar Cardona Rueda.

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En Popayán fueron capturados dos integrantes del grupo “Jaime Martínez”, según el balance entregado por el Gobierno- crédito @ABDELAESPRIELLA/X
En Popayán fueron capturados dos integrantes del grupo “Jaime Martínez”, según el balance entregado por el Gobierno- crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De acuerdo con el reporte de Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X, el hombre llevaba cerca de siete años dentro de esa organización criminal y era señalado de dirigir extorsiones, secuestros, homicidios y amenazas, además de acciones contra integrantes de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca.

El procedimiento dejó otros tres integrantes de la estructura capturados, uno de ellos herido. Sin embargo, el resultado que De la Espriella presentó como el más importante fue la recuperación de siete personas que permanecían secuestradas por el Clan del Golfo. Durante la operación también fueron incautados cuatro fusiles, una pistola, 873 cartuchos, 18 proveedores, equipos de comunicaciones y documentación relacionada con las finanzas de la organización criminal.

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El presidente destacó el resultado a través de un mensaje publicado en redes sociales y señaló que las operaciones también alcanzaron a otros grupos armados en diferentes departamentos. En Popayán, Cauca, las autoridades capturaron por orden judicial a dos integrantes del grupo “Jaime Martínez”. En el procedimiento fueron encontrados armas, municiones, 13 celulares, una tableta y cinco millones de pesos en efectivo.

La operación contra esa estructura tuvo otro resultado en López de Micay. Allí fueron destruidas siete unidades de producción minera ilegal que, según el reporte, pertenecían a la misma organización. En el lugar también fueron intervenidos 12 motores industriales y 2.750 galones de insumos líquidos.

En Popayán fueron capturados dos integrantes del grupo “Jaime Martínez”, según el balance entregado por el Gobierno -crédito @ABDELAESPRIELLA/X
En Popayán fueron capturados dos integrantes del grupo “Jaime Martínez”, según el balance entregado por el Gobierno -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Mientras tanto, en Dibulla, La Guajira, tropas sostuvieron combates con integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Durante las acciones fueron incautados un mortero artesanal, ocho granadas de 40 milímetros, 13 artefactos explosivos, municiones, detonadores, equipos de comunicaciones y dos antenas Starlink.

Al entregar el balance de las operaciones, De la Espriella sostuvo que la estrategia de la Fuerza Pública busca afectar diferentes componentes de las estructuras criminales. En su mensaje, resumió el alcance de las acciones de esta manera: “¡La ofensiva de nuestra Fuerza Pública golpea a los criminales en varios frentes!"

En Caucasia, Antioquia, nuestro Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía, golpeó al Clan del Golfo: alias “Niche”, cabecilla de zona de la subestructura Uldar Cardona Rueda, fue dado de baja y otros 3 criminales fueron capturados, uno de ellos herido. Alias “Niche” llevaba cerca de 7 años en esa organización criminal y era señalado de dirigir extorsiones, secuestros, homicidios, amenazas y acciones contra nuestra Fuerza Pública en el Bajo Cauca.

En Dibulla, La Guajira, las tropas incautaron explosivos, municiones, equipos de comunicaciones y otros elementos durante los combates con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra -crédito @ABDELAESPRIELLA/X
En Dibulla, La Guajira, las tropas incautaron explosivos, municiones, equipos de comunicaciones y otros elementos durante los combates con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Lo más importante: en el lugar fueron rescatadas 7 personas que se encontraban secuestradas por esta estructura criminal. Además, incautamos 4 fusiles, una pistola, 873 cartuchos, 18 proveedores, equipos de comunicaciones y documentación de sus finanzas criminales. En Popayán, Cauca, capturamos por orden judicial a 2 integrantes del grupo narcoterrorista “Jaime Martínez”, con armas, municiones, 13 celulares, una tableta y $5 millones en efectivo. En López de Micay destruimos 7 unidades de producción minera ilegal de esa misma estructura, junto con 12 motores industriales y 2.750 galones de insumos líquidos.

En Dibulla, La Guajira, nuestras tropas combatieron a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra e incautaron un mortero artesanal, 8 granadas de 40 mm, 13 artefactos explosivos, municiones, detonadores, equipos de comunicaciones y 2 antenas Starlink. Los estamos golpeando en sus cabecillas, sus armas, sus finanzas, sus comunicaciones y sus economías ilegales. No habrá territorio vedado para nuestra Fuerza Pública. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴“.

El balance presentado por el mandatario reúne operaciones con objetivos distintos: en Caucasia, la acción estuvo dirigida contra el Clan del Golfo y permitió recuperar a siete personas secuestradas; en Popayán hubo dos capturas y en López de Micay se afectaron actividades de minería ilegal atribuidas al grupo “Jaime Martínez”.

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