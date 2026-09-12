James Rodríguez ya tiene dorsal en Atlético Nacional: se filtró el número que usará el volante

Así fue la presentación oficial de James Rodríguez con la camiseta del Atlético Nacional - crédito @nacionaloficial/X

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Atlético Nacional tiene mucha expectativa por lo que James Rodríguez pueda aportar al equipo y al fútbol colombiano, debido a su experiencia, reconocimiento y el objetivo de recuperar el nivel que no mostró en Minnesota United, su anterior club, y en la selección Tricolor durante el Mundial 2026.

Otro beneficio del verde, gracias a James, es la parte de mercado; por eso ya definió el dorsal que usará durante el segundo semestre de 2026, pues había dudas con respecto al número 10, que lo acompañó en muchas de sus anteriores escuadras, por el reglamento de la Dimayor y era propiedad de Edwin Cardona.

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El objetivo de los antioqueños es superar el éxito de Falcao García en Millonarios, pues en su primera etapa con los azules marcó época por su importancia en la Liga BetPlay, por lo que empujó a la economía del cuadro Embajador y las finanzas de Bogotá.

¿Cuál será el número de James?

Durante la presentación del volante ante la prensa en la sede deportiva de Guarne, el viernes 11 de septiembre, el presidente Sebastián Arango mostró la camiseta con el nombre del jugador, pero sin un número porque se revisaba la posibilidad de que tuviera la 10.

Sin embargo, la Dimayor no permitió que se cambiara el número a mitad de la Liga BetPlay, pues durante las inscripciones también se estableció el dorsal para cada uno de los 25 inscritos para el segundo semestre de 2026, por lo que le dio esa cifra a Edwin Cardona.

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James Rodríguez durante su presentación en Atlético Nacional en Guarne - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

“Por reglamento, y así Edwin Cardona lo quiera hacer, no es tan viable que a James Rodríguez le den la número 10 (...) esto no es un tema de Edwin Cardona, esto es un tema de reglamento”, dijo la periodista Pilar Velásquez, en el programa Clásico Paisa, y añadió que “James Rodríguez no podrá usar el número 10 en Atlético Nacional porque el reglamento de Dimayor prohíbe cambiar los dorsales de los jugadores ya inscritos en el torneo”.

De esta manera, James Rodríguez ahora usará la camiseta 23 en Atlético Nacional, tal como se vio en una foto filtrada por la cuenta de X llamada Mi Verde Querido, en la que se ven los dos uniformes del club en una silla; en uno de ellos se aprecia el dorsal, el cual estaba libre.

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Esta es la camiseta que James Rodríguez usará con Atlético Nacional en el fútbol colombiano - crédito @MiVerdeQuerido_/X

Como dato a tener en cuenta, la última vez que el volante no usó el número 10 en la casaca fue en su paso por el Everton, en la temporada 2020/2021 de la Premier League, cuando le dieron el 11 y logró una buena campaña en el único año que jugó con los “Toffees”.

“Eso de Junior es pasado”

En su presentación ante los medios en la sede deportiva, James Rodríguez se refirió a su fichaje fallido en el Junior de Barranquilla, en enero de 2025, cuando rechazó la oferta de Fuad Char para aceptar la propuesta de León de México, con el que jugó durante un año.

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James Rodríguez en su presentación con la camiseta de Atlético Nacional -crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

“Eso de Junior es pasado, ahora estoy acá feliz. Creo que este club y esta camiseta son los que más pesan en Colombia. Dicho esto, ya está”, mencionó el jugador y añadió que “el tiempo cambia, igual que todo. Te confieso: hace cuatro días te hubiera dicho que no venía a Nacional, pero el peso de la camiseta y el sentimiento que me genera el equipo es increíble”.

James también mencionó que llegó a un conjunto grande en Colombia: “Yo le decía al presidente que lo que se veía de fuera era como el Real Madrid niño. Llamémoslo así, es un club grande. Esta camiseta tiene peso, pesa mucho y a mí me gusta también sentir eso. Ya he jugado en clubes grandes, sé lo que es estar en clubes grandes. Tienes que rendir hasta en un entrenamiento, así que estoy listo para todo lo que viene”.

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