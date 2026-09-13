Medallista olímpico y políticos proponen soluciones al recorte presupuestal del Gobierno de Abelardo de la Espriella al deporte: “Debería ser más público-privado”

El deporte durante el gobierno de Abelardo de la Espriella tiene como principales retos los eventos del ciclo olímpico y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El gobierno de Abelardo de la Espriella proyectó para 2027 un recorte de 40% en los recursos del Ministerio del Deporte de Colombia, una reducción que coincide con el inicio de las competencias clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y puede afectar la preparación y participación internacional de los atletas.

La asignación para la cartera pasaría de 496.100 millones de pesos en 2026 a 297.700 millones de pesos el próximo año: casi 200 mil millones menos. La disminución contrasta con un aumento general de 10,3% en el Presupuesto General de la Nación. Esto ha generado preocupación entre los deportistas, que se han animado a sugerir algunas soluciones que permitan financiar la cartera deportiva, en el momento más importante del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

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Juan Alberto Londoño, exviceministro del Ministerio de Hacienda en el Gobierno de Iván Duque habló con Infobae Colombia y explicó el motivo por el que el presupuesto para el Ministerio del Deporte ha sido recortado al punto de parecer insuficiente para las necesidades del sector:

“Mi primera reflexión es que el presupuesto del país tuvo un sinceramiento muy grande, porque hay una cantidad de obligaciones y eso nos lleva a una situación. Y es que la inversión en general no tiene un incremento frente a los años anteriores, porque hay que pagar una cantidad de deudas ocultas que no estaban incluidas en el presupuesto.

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Entonces ya cuando uno mira directamente el presupuesto de deporte, para mí el presupuesto está a ras, no digamos que pequeño, digamos que está a ras. Es un presupuesto cercano a los 300.000 millones de pesos, de los cuales la inversión será de 240.000 millones de pesos" declaró Londoño.

El exfuncionario del Gobierno Iván Duque explicó lo que se debe hacer en este nuevo gobierno -crédito Carlos Pulido/Infobae Colombia - Edición Paula Useche/Infobae Colombia

Según Londoño, el presupuesto en el Ministerio del Deporte tiene tres pilares fundamentales a los cuales deben ser destinados los recursos: instalaciones deportivas; fomento de la actividad deportiva; y reclutamiento y acompañamiento a los deportistas en todas las áreas.

Sobre el tercer punto el exviceministro de Hacienda hizo especial énfasis en la necesidad de no limitar la ayuda a lo deportivo y si a entender el contexto social en el que se ven envueltos los atletas colombianos, en su gran mayoría con importantes limitaciones económicas:

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“Yo creo que para que el deporte colombiano sea de élite necesitamos acompañar a esos deportistas, que en muchos casos vienen con escasos recursos en toda su formación, que tiene que ser integral. Nosotros no podemos quedarnos en darles entrenadores si no les estamos dando el acompañamiento nutricional, el acompañamiento psicológico, que es tan importante para que puedan llegar a ser esos deportistas de alto rendimiento. Entonces, yo sí creo que como país tenemos que hacer un esfuerzo por incrementar el presupuesto del deporte”, expresó el político.

Carlos Ramírez, doble medallista olímpico, y políticos plantean soluciones al recorte presupuestal y otras alternativas para financiar el deporte en Colombia

El exciclista hizo un llamado para que el presupuesto del deporte sea una de las prioridades en el Gobierno Nacional -crédito Carlos Pulido/Infobae Colombia - Edición Paula Useche/Infobae Colombia

El bicicrosista y doble medallista de bronce olímpico, Carlos Ramírez, en diálogo con Infobae Colombia mostró su preocupación por un nuevo recorte al presupuesto del Ministerio del Deporte, el cual ha sido la constante en los últimos gobiernos.

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“Año a año vimos una disminución de un presupuesto que empezó con 1.2 billones y terminamos en 480 mil millones de pesos, donde un programa como Atleta Excelencia, que son los deportistas que están como mejor posicionados en el Ministerio del Deporte, porque esto es el ministerio, se puede estar viendo perjudicado porque se había quedado sin recursos suficientes para mantener como la base de los atletas que tenían, que hasta muchas veces tocó hacer un recorte y creo que hasta el momento no están pudiendo volver a incluir deportistas porque no tienen los recursos suficientes para hacerlo” dijo el deportista.

Ramírez en sus redes sociales fue uno de los tantos deportistas que expresó abiertamente su apoyo a Abelardo de la Espriella durante la campaña presidencial, ahora luego de conocerse el dinero asignado al Ministerio del Deporte para el 2027 no ocultó la molestia, pero aseguró que espera que al interior del Gobierno se esté gestando algún trabajo para permitir un aumento al presupuesto: “Me preocupa también el presupuesto, pero también espero que estén buscando como otras alternativas de dónde tener más presupuesto para inyectarle al deporte como tal”.

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Esta misma medida fue solicitada por Juan Alberto Londoño, en la entrevista con Infobae Colombia: “Tenemos que fortalecer ese presupuesto. Yo le pediría al Congreso que pida que se aumenten los recursos para el sector deporte”.

Carlos Ramírez también planteó una solución para que la falta de dinero para apalancar los programas deportivos deje de ser un problema, involucrando a las empresas privadas: “A mí me parece que el deporte también debería ser un poquito más público-privado, en cierto sentido, y no depender tanto de la parte pública”.

El exministro defendió el respaldo de Abelardo de la Espriella al deporte y pidió que el ajuste fiscal no implique recortes mayores para el sector, la cultura y la ciencia-crédito @ernesto_lucena/Instagram

Esta misma recomendación fue realizada por el primer ministro que tuvo la cartera de Deportes, Ernesto Lucena. El entonces funcionario afirmó que se necesita del empujón del sector privado para respaldar la labor que implementará el Gobierno entrante: “Aquí hay un presidente que quiere apostarle a eso, pero en esta reestructuración fiscal que necesitamos todos tenemos que hacer sacrificios. El deporte, la cultura y la ciencia necesitan más apoyo y más decisión también del sector privado”.

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Lucena en diálogo con Infobae Colombia propuso una idea para darle tranquilidad a los deportistas colombianos: “Debe hablar con los deportistas uno a uno y, ojalá, convocarlos a todos para ponerlos en un plan de choque”. Además de sugerir que la actividad física sea incluida en los programas para prevenir la violencia y recuperar los territorios en el país: “Donde hay un balón, indumentaria deportiva y elementos que les faciliten a los niños la actividad física, se van aislando los agentes de inseguridad o de criminalidad”.

Por último, Juan Alberto Londoño en su diálogo con Infobae Colombia sugirió que dentro de los planes de reconstrucción tras el sismo del 10 de agosto de 2026 sean incluidos los escenarios deportivos afectados, lo cual permitiría remodelarlos y liberar recursos que destina el Ministerio del Deporte a la infraestructura deportiva, elemento que hace parte de los pilares de la ejecución presupuestal:

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“Que nos concentremos también en reconstruir esa capacidad de generar talentos y en reconstruir toda la infraestructura deportiva que se nos perdió en el terremoto. No podemos dejar que toda esa zona del país pierda esa infraestructura deportiva. Hay que reconstruirla y hay que hacerla en las mejores condiciones para que los colombianos puedan acceder a esa actividad deportiva que es tan importante y lleguemos a tener muchos deportistas de élite”, concluyó el exfuncionario.