Deportes

Medallista olímpico y políticos proponen soluciones al recorte presupuestal del Gobierno de Abelardo de la Espriella al deporte: “Debería ser más público-privado”

Infobae Colombia habló con Carlos Ramírez, doble medallista olímpico, Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda y Ernesto Lucena, exministro de Deporte, que analizaron el recorte presupuestal del 40% al Ministerio del Deporte para el 2027

Ilustración en acuarela de Abelardo de la Espriella junto a deportistas, un mapa de Colombia y textos sobre presupuesto deportivo.
El deporte durante el gobierno de Abelardo de la Espriella tiene como principales retos los eventos del ciclo olímpico y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

El gobierno de Abelardo de la Espriella proyectó para 2027 un recorte de 40% en los recursos del Ministerio del Deporte de Colombia, una reducción que coincide con el inicio de las competencias clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y puede afectar la preparación y participación internacional de los atletas.

La asignación para la cartera pasaría de 496.100 millones de pesos en 2026 a 297.700 millones de pesos el próximo año: casi 200 mil millones menos. La disminución contrasta con un aumento general de 10,3% en el Presupuesto General de la Nación. Esto ha generado preocupación entre los deportistas, que se han animado a sugerir algunas soluciones que permitan financiar la cartera deportiva, en el momento más importante del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

PUBLICIDAD

Juan Alberto Londoño, exviceministro del Ministerio de Hacienda en el Gobierno de Iván Duque habló con Infobae Colombia y explicó el motivo por el que el presupuesto para el Ministerio del Deporte ha sido recortado al punto de parecer insuficiente para las necesidades del sector:

“Mi primera reflexión es que el presupuesto del país tuvo un sinceramiento muy grande, porque hay una cantidad de obligaciones y eso nos lleva a una situación. Y es que la inversión en general no tiene un incremento frente a los años anteriores, porque hay que pagar una cantidad de deudas ocultas que no estaban incluidas en el presupuesto.

PUBLICIDAD

Entonces ya cuando uno mira directamente el presupuesto de deporte, para mí el presupuesto está a ras, no digamos que pequeño, digamos que está a ras. Es un presupuesto cercano a los 300.000 millones de pesos, de los cuales la inversión será de 240.000 millones de pesos" declaró Londoño.

El exfuncionario del Gobierno Iván Duque explicó lo que se debe hacer en este nuevo gobierno -crédito Carlos Pulido/Infobae Colombia - Edición Paula Useche/Infobae Colombia

Según Londoño, el presupuesto en el Ministerio del Deporte tiene tres pilares fundamentales a los cuales deben ser destinados los recursos: instalaciones deportivas; fomento de la actividad deportiva; y reclutamiento y acompañamiento a los deportistas en todas las áreas.

Sobre el tercer punto el exviceministro de Hacienda hizo especial énfasis en la necesidad de no limitar la ayuda a lo deportivo y si a entender el contexto social en el que se ven envueltos los atletas colombianos, en su gran mayoría con importantes limitaciones económicas:

“Yo creo que para que el deporte colombiano sea de élite necesitamos acompañar a esos deportistas, que en muchos casos vienen con escasos recursos en toda su formación, que tiene que ser integral. Nosotros no podemos quedarnos en darles entrenadores si no les estamos dando el acompañamiento nutricional, el acompañamiento psicológico, que es tan importante para que puedan llegar a ser esos deportistas de alto rendimiento. Entonces, yo sí creo que como país tenemos que hacer un esfuerzo por incrementar el presupuesto del deporte”, expresó el político.

Carlos Ramírez, doble medallista olímpico, y políticos plantean soluciones al recorte presupuestal y otras alternativas para financiar el deporte en Colombia

El exciclista hizo un llamado para que el presupuesto del deporte sea una de las prioridades en el Gobierno Nacional -crédito Carlos Pulido/Infobae Colombia - Edición Paula Useche/Infobae Colombia

El bicicrosista y doble medallista de bronce olímpico, Carlos Ramírez, en diálogo con Infobae Colombia mostró su preocupación por un nuevo recorte al presupuesto del Ministerio del Deporte, el cual ha sido la constante en los últimos gobiernos.

“Año a año vimos una disminución de un presupuesto que empezó con 1.2 billones y terminamos en 480 mil millones de pesos, donde un programa como Atleta Excelencia, que son los deportistas que están como mejor posicionados en el Ministerio del Deporte, porque esto es el ministerio, se puede estar viendo perjudicado porque se había quedado sin recursos suficientes para mantener como la base de los atletas que tenían, que hasta muchas veces tocó hacer un recorte y creo que hasta el momento no están pudiendo volver a incluir deportistas porque no tienen los recursos suficientes para hacerlo” dijo el deportista.

Ramírez en sus redes sociales fue uno de los tantos deportistas que expresó abiertamente su apoyo a Abelardo de la Espriella durante la campaña presidencial, ahora luego de conocerse el dinero asignado al Ministerio del Deporte para el 2027 no ocultó la molestia, pero aseguró que espera que al interior del Gobierno se esté gestando algún trabajo para permitir un aumento al presupuesto: “Me preocupa también el presupuesto, pero también espero que estén buscando como otras alternativas de dónde tener más presupuesto para inyectarle al deporte como tal”.

Esta misma medida fue solicitada por Juan Alberto Londoño, en la entrevista con Infobae Colombia: “Tenemos que fortalecer ese presupuesto. Yo le pediría al Congreso que pida que se aumenten los recursos para el sector deporte”.

Carlos Ramírez también planteó una solución para que la falta de dinero para apalancar los programas deportivos deje de ser un problema, involucrando a las empresas privadas: “A mí me parece que el deporte también debería ser un poquito más público-privado, en cierto sentido, y no depender tanto de la parte pública”.

El exministro defendió el respaldo de Abelardo de la Espriella al deporte y pidió que el ajuste fiscal no implique recortes mayores para el sector, la cultura y la ciencia-crédito @ernesto_lucena/Instagram

Esta misma recomendación fue realizada por el primer ministro que tuvo la cartera de Deportes, Ernesto Lucena. El entonces funcionario afirmó que se necesita del empujón del sector privado para respaldar la labor que implementará el Gobierno entrante: “Aquí hay un presidente que quiere apostarle a eso, pero en esta reestructuración fiscal que necesitamos todos tenemos que hacer sacrificios. El deporte, la cultura y la ciencia necesitan más apoyo y más decisión también del sector privado”.

Lucena en diálogo con Infobae Colombia propuso una idea para darle tranquilidad a los deportistas colombianos: “Debe hablar con los deportistas uno a uno y, ojalá, convocarlos a todos para ponerlos en un plan de choque”. Además de sugerir que la actividad física sea incluida en los programas para prevenir la violencia y recuperar los territorios en el país: “Donde hay un balón, indumentaria deportiva y elementos que les faciliten a los niños la actividad física, se van aislando los agentes de inseguridad o de criminalidad”.

Por último, Juan Alberto Londoño en su diálogo con Infobae Colombia sugirió que dentro de los planes de reconstrucción tras el sismo del 10 de agosto de 2026 sean incluidos los escenarios deportivos afectados, lo cual permitiría remodelarlos y liberar recursos que destina el Ministerio del Deporte a la infraestructura deportiva, elemento que hace parte de los pilares de la ejecución presupuestal:

“Que nos concentremos también en reconstruir esa capacidad de generar talentos y en reconstruir toda la infraestructura deportiva que se nos perdió en el terremoto. No podemos dejar que toda esa zona del país pierda esa infraestructura deportiva. Hay que reconstruirla y hay que hacerla en las mejores condiciones para que los colombianos puedan acceder a esa actividad deportiva que es tan importante y lleguemos a tener muchos deportistas de élite”, concluyó el exfuncionario.

Temas Relacionados

Ministerio del DeporteAbelardo de la EspriellaCarlos RamírezGobierno De La EspriellaPresupuesto General de la Nación 2027Ernesto LucenaPresupuesto Deporte ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20 en vivo HOY: inicia el partido de la última fecha de la fase de grupos en Polonia 2026

La Tricolor ya clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo y definirá en el tercer partido su posición en el grupo y con ello el rival en la siguiente ronda

Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20 en vivo HOY: inicia el partido de la última fecha de la fase de grupos en Polonia 2026

Presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional en vivo HOY: siga aquí el evento en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

El jugador con más partidos jugados en la historia de la selección Colombia será recibido por la hinchada verdolaga previo al partido contra Águilas Doradas tras confirmarse su fichaje en el cierre del mercado de jugadores libres

Presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional en vivo HOY: siga aquí el evento en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

Leyenda de la selección Colombia aseguró que Atlético Nacional se ganó un problema con la llegada de James Rodríguez: “Es un equipo más de corte hacia Europa”

Óscar Córdoba valoró la llegada del jugador con más partidos en la historia de la Tricolor tras una exitosa carrera en Europa, a pesar de la inestabilidad en los equipos que ha mostrado en los últimos años

Leyenda de la selección Colombia aseguró que Atlético Nacional se ganó un problema con la llegada de James Rodríguez: “Es un equipo más de corte hacia Europa”

Inician los Juegos Suramericanos 2026: estas son las competencias donde Colombia puede sumar sus primeras medallas hoy, 13 de septiembre

El evento, que hace parte del ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cuenta con la participación de 415 deportistas colombianos que tendrán competencias hasta el 26 de septiembre

Inician los Juegos Suramericanos 2026: estas son las competencias donde Colombia puede sumar sus primeras medallas hoy, 13 de septiembre

David Alonso sufrió un duro accidente durante la clasificación en la Moto 2: así fue el hecho en San Marino

El corredor colombo-español pasó un día complicado en la jornada que definía las posiciones para la carrera, aunque afortunadamente salió ileso

David Alonso sufrió un duro accidente durante la clasificación en la Moto 2: así fue el hecho en San Marino
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Vega reveló el truco que Tatán Mejía y Variel Sánchez le enseñaron para no hundirse ante los jueces de ‘MasterChef Celebrity’

Sebastián Vega reveló el truco que Tatán Mejía y Variel Sánchez le enseñaron para no hundirse ante los jueces de ‘MasterChef Celebrity’

El Festival Cordillera convierte la moda en otra protagonista de sus jornadas: estas fueron las prendas más llamativas del evento

Omar Murillo le puso fin a los rumores por su foto con un hombre: “Hay una energía vibrante que no puedo ignorar”

Los Estrambóticos se preparan para su debut en Colombia, en el Festival Cordillera: “Es la primera de muchas veces”

Carmen Villalobos compartió con sus seguidores cuantos tatuajes tiene en su cuerpo: aseguró que quiere hacerse más

Deportes

Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20 en vivo HOY: siga aquí el último partido de la fase de grupos en Polonia 2026

Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20 en vivo HOY: siga aquí el último partido de la fase de grupos en Polonia 2026

Presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional en vivo HOY: siga aquí el evento en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

Leyenda de la selección Colombia aseguró que Atlético Nacional se ganó un problema con la llegada de James Rodríguez: “Es un equipo más de corte hacia Europa”

Inician los Juegos Suramericanos 2026: estas son las competencias donde Colombia puede sumar sus primeras medallas hoy, 13 de septiembre

David Alonso sufrió un duro accidente durante la clasificación en la Moto 2: así fue el hecho en San Marino