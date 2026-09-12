El casco lo salvó de morir: presunto ladrón fue acorralado y golpeado por la comunidad en Pereira

Vecinos agredieron a un hombre señalado de hurto en Pereira, según imágenes difundidas en redes - crédito @ColombiaOscura/X

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Un hombre señalado por residentes como presunto ladrón fue golpeado por varias personas en un sector del sur de Pereira, Risaralda, después de que, según versiones difundidas en redes sociales el 11 de septiembre de 2026, lo sorprendieran mientras cometía un delito.

En las imágenes que circularon en plataformas digitales se observa que el hombre llevaba un casco de motocicleta, elemento que habría reducido el impacto de algunos golpes recibidos durante la agresión.

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En el video difundido ampliamente en redes sociales se escucharon los gritos de varias personas que con ladrillos y palos le pegaban al presunto ladrón. En la grabación se escucha la repetición de “piñata” y órdenes como “agáchese” y “hay que quitarle el casco”.

De acuerdo con las publicaciones que acompañaron el video, algunas personas intentaban que el señalado soltara un arma blanca. Hasta el momento, no hay confirmación oficial acerca de si el hombre portaba un cuchillo o si alguna persona resultó herida durante el hecho.

Hombre fue agredido tras ser señalado de hurto en el sur de Pereira - crédito @ColombiaOscura/X

Uno de los usuarios afirmó que los golpes debían dirigirse a otras partes del cuerpo para que “soltara el cuchillo”, mientras otro sostuvo que “tenían que darle en la mano”.

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La agresión fue celebrada por algunos internautas, quienes reclamaron castigos físicos contra quienes cometen robos. “Duro con estos perros”, escribió uno de los usuarios, en un mensaje que incluyó referencias políticas sin pruebas vinculadas con el caso.

“Las rocas no eran al casco, eran al pecho, a las piernas a la barriga a la mano para que soltara el cuchillo”, dijo un tercer usuario en X.

Un casco de motocicleta protegió a un presunto ladrón durante una agresión en Pereira - crédito @ColombiaOscura/X

Ataron a un hombre a un poste en Pereira tras acusarlo de hurto: fue pegado con cinta y vinipel

Un video publicado en redes sociales el 8 de septiembre de 2026 expuso la retención de un hombre en Pereira, a quien varios habitantes del sector ataron a un poste después de señalarlo de presuntos hurtos. La secuencia, compartida en redes sociales, generó reacciones divididas por el castigo aplicado fuera de los canales institucionales.

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En las imágenes, el ciudadano permanece inmovilizado con cinta adhesiva y vinipel alrededor de su cuerpo. Algunas publicaciones lo identificaron como alias El Zarco, aunque no divulgaron su nombre completo ni datos que permitieran corroborar esa referencia.

El material tampoco precisa el sitio exacto donde ocurrió el hecho, el momento de la captura ni si existía una denuncia formal. Tampoco aporta elementos para determinar si el hombre fue sorprendido durante un robo o si había pruebas que sustentaran la acusación de los vecinos.

El video reabrió el debate sobre las retenciones comunitarias

En redes sociales, el episodio fue descrito por algunos usuarios como “paloterapia”, término empleado para aludir a retenciones o agresiones ejecutadas por civiles contra personas acusadas de delitos.

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Amarraron a un hombre a un poste en Pereira tras señalarlo de cometer hurtos - crédito @ColombiaOscura/X

Una parte de los comentarios respaldó la decisión de quienes participaron en la inmovilización. Esos mensajes vincularon la reacción con el rechazo ciudadano frente a los robos y la percepción de que las instituciones no responden con rapidez ante las denuncias.

Un usuario evocó métodos aplicados en décadas anteriores y consideró acertado el procedimiento. Otro escribió que “hizo falta” una agresión, mientras una tercera reacción pidió que los responsables de delitos reciban “el peso de la ley”.

Algunos mensajes avalaron castigos por fuera de la justicia

La discusión también incluyó opiniones que fueron más allá de solicitar una investigación o una sanción judicial. Una de las publicaciones sostuvo que, si las autoridades se convierten en instrumentos de impunidad, “la gente” termina imponiendo una supuesta “justicia divina”.

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Esas expresiones reflejaron respaldo a medidas directas contra presuntos responsables de ilícitos, pese a que la grabación no permite verificar la acusación ni reconstruir los hechos previos a la retención.

El caso volvió a poner en primer plano las consecuencias de las acciones colectivas contra personas señaladas en redes o por vecinos. La falta de información comprobable sobre la identidad del hombre, las circunstancias de su captura y la eventual intervención oficial impide establecer responsabilidades.