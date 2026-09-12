Decomisan arsenal de guerra que pertenecería a disidencia de las Farc en Valle del Cauca: el frente Jacobo Arenas

Las acciones se desarrollaron en el corregimiento La Buitrera, en área rural de Palmira, y en el centro poblado Bajo Calima - crédito Deval

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La Policía Nacional sigue realizando varios operativos en contra de grupos armados ilegales en el país y en esta ocasión, se confirmó la incautación de 10 granadas para mortero, 20 granadas para drones y 866 cartuchos para fusil en zonas rurales de Palmira y Buenaventura, en el Valle del Cauca.

Según la institución, el arsenal de guerra pertenecería al componente logístico y armado del Bloque Occidental Jacobo Arenas, una estructura disidente de las antiguas Farc.

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El resultado operativo fue divulgado el sábado 12 de septiembre por el Departamento de Policía Valle, y la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, brindó detalles de la acción en la que participaron la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

Estos operativos hacen parte de las directrices que, desde el gobierno departamental, se vienen adelantando en contra de los Grupos Armados Organizados (GAO) que tienen presencia en esta zona de la región Pacífica.

De acuerdo con el comunicado, los procedimientos se concentraron en el corregimiento La Buitrera, en área rural de Palmira, y en el centro poblado Bajo Calima, jurisdicción de Buenaventura.

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El armamento pertenecería al frente Jacobo Arena de las disidencias de las Farc - crédito Deval

Las autoridades hallaron municiones, granadas y material de intendencia

Además de las granadas y las municiones, los uniformados incautaron material de intendencia y pancartas alusivas al Bloque Occidental Jacobo Arenas.

La Policía señaló que esos hallazgos son parte de los elementos materiales probatorios que serán analizados dentro de las investigaciones sobre las actividades de esa organización ilegal.

El comunicado indicó que el material estaba destinado, presuntamente, a fortalecer la capacidad armada del grupo y a facilitar acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.

Las 20 granadas para drones fueron uno de los elementos destacados por la Policía. Estos artefactos, de acuerdo con la información oficial, habrían podido ser empleados en acciones armadas atribuidas a la estructura ilegal.

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Declaraciones de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro - crédito Deval

Tras el operativo, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que entregue información que contribuya a prevenir amenazas contra la comunidad.

La institución indicó que los reportes pueden realizarse a la línea de emergencia 123 y a la línea contra el crimen 314 358 7214.

El material incautado quedó bajo custodia de las autoridades competentes.

Departamento de Policía Valle decomisó millonario cargamento de droga

Como parte de las acciones enfocadas en impactar las finanzas de las redes criminales que hacen de las suyas en Valle del Cauca, la Policía Nacional reportó la captura de cuatro personas y la incautación de más de dos toneladas de marihuana, además de base de coca, durante dos operativos ejecutados en vías del Valle del Cauca.

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Según el reporte oficial emitido por la institución el viernes 11 de septiembre, los cargamentos eran transportados en un tractocamión y una camioneta tipo van, y tenían como destino estructuras dedicadas a la distribución y comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos fueron realizados por la Seccional de Tránsito y Transporte en los corredores viales Villa Rica-Palmira y Andalucía-Cerritos.

Los detalles del operativo se conocieron el viernes 11 de septiembre de 2026 - crédito Deval

Las autoridades informaron que, entre los dos casos, decomisaron cerca de 2,2 toneladas de sustancias que, por sus características, corresponderían a marihuana, además de 3,2 kilogramos de un material pulverulento que se asemeja a base de coca, señaló el reporte oficia.

La primera intervención ocurrió en el corregimiento El Bolo, en jurisdicción de Palmira. Allí, los uniformados interceptaron un tractocamión de marca International que circulaba por la vía Villa Rica-Palmira.

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De acuerdo con la Policía, el vehículo fue seleccionado para un registro tras labores de investigación previas.

La marihuana estaba oculta entre bultos de dextrosa en un tractocamión

Durante la inspección del automotor, los agentes hallaron 54 paquetes rectangulares escondidos entre bultos de dextrosa monohidratada.

Las pruebas iniciales indicaron que contenían una sustancia con características similares a la marihuana tipo creepy.

La Policía incautó más de 1.700 kilogramos de marihuana en peso bruto en este primer operativo. Además, capturó a tres personas, decomisó el tractocamión y confiscó tres teléfonos celulares que quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Según la información preliminar, el vehículo habría salido del departamento del Cauca y tenía como posible destino la Costa Atlántica. La institución calculó que la carga tendría un valor aproximado de $1.353 millones y que su decomiso evitó la distribución de cerca de 1,7 millones de dosis en el mercado ilegal.

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Más de 2 toneladas de marihuana y base de coca fueron decomisadas - crédito Deval

Una camioneta que evadió un control fue interceptada en Obando

El segundo resultado ocurrió en la vía Andalucía-Cerritos, en jurisdicción del municipio de La Victoria. Los uniformados observaron una camioneta tipo van que, según el reporte oficial, evadió el área de prevención policial.

Los uniformados de la Policía iniciaron una persecución y se logró detener el vehículo en Obando, al norte del Valle del Cauca.

Durante el registro, los agentes encontraron 526,6 kilogramos de una sustancia que se asemeja a marihuana y 3,2 kilogramos de un material pulverulento con características similares a la base de coca.

En esa diligencia fue capturada una persona y se incautó una camioneta avaluada en cerca de $70 millones. También fue decomisado un teléfono celular. Los elementos quedaron bajo custodia de las autoridades que adelantan el proceso judicial.

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Las investigaciones preliminares señalan que el vehículo cubría la ruta entre Jamundí y Medellín.

Asimismo, la Policía indicó que la sustancia tendría procedencia de una zona donde ejerce influencia el frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Declaraciones del coronel Amaury Aguilera, comandante del Departamento de Policía Valle - crédito Deval

Más de 45 toneladas de estupefacientes han sido incautadas en las vías del Valle

La institución informó que, en lo corrido de 2026, han sido incautadas más de 45 toneladas de estupefacientes en los corredores viales del Valle del Cauca.

El comandante del Departamento de Policía Valle, coronel Amaury Aguilera López, afirmó que la entidad mantendrá los controles en las carreteras del departamento para detectar el transporte de sustancias ilícitas.

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“Estamos fortaleciendo nuestros controles en los corredores viales del departamento”, señaló el oficial.

Los cuatro capturados deberán responder ante las autoridades judiciales competentes por los hechos que se les atribuyan, y la Fiscalía será la encargada de definir las imputaciones y solicitar las medidas correspondientes ante un juez de control de garantías.