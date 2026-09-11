James Rodríguez jugará en Atlético Nacional, y así reaccionó la prensa internacional: “Bombazo”

La última vez que jugó James Rodríguez en Colombia fue en 2008-crédito Atlético Nacional

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El jueves 10 de septiembre de 2026, Atlético Nacional hizo de forma oficial el fichaje del volante cucuteño James Rodríguez al cuadro “Verdolaga”.

La expectativa sobre el posible regreso al fútbol colombiano del capitán de la Tricolor comenzó en la mañana del mismo día, cuando el 18 veces campeón de Colombia realizó una campaña de expectativa con el número 10 sobre su posible regreso.

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Finalmente, en las horas de la tarde, el cuadro de Medellín realizó el anuncio de la llegada del exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich, situación que derivó a que la prensa internacional reaccionara al inesperado fichaje de James al verde, tras conocerse previamente que el Avellino de Italia estaba interesado en contar con el volante.

En Perú también se destacó el regreso del volante Cafetero-crédito América TV Perú

El portal web del canal peruano América TV destacó el anuncio como un auténtico “bombazo” para el fútbol sudamericano, y su llegada al bicampeón de América en Colombia:

“¡Bombazo! James Rodríguez regresa a Sudamérica y firma por histórico club de la Conmebol. H a sorprendido a todo Sudamérica, porque luego de varias semanas de incertidumbre por saber cuál será su nuevo equipo, ahora se confirmó que es flamante fichaje de un histórico club de Conmebol. Resulta que el ’10′ de la selección Colombia ha estampado su firma por Atlético Nacional, elenco que incluso ya lo hizo oficial a través de sus redes sociales", dijeron.

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El diario español también hizo énfasis en la noticia del exjugador del Real Madrid y el Rayo Vallecano-crédito Marca

Por su parte, el diario Marca de España hizo énfasis en los 18 años que estuvo ausente del fútbol colombiano el volante “Cafetero”, y recordaron lo cerca que estuvo de jugar en el Avellino de la Serie B de Italia:

“James Rodríguez regresa a Colombia: ficha por Atlético Nacional El exjugador del Real Madrid regresa a su país ¡18 años! después de abandonar Envigado. Regresa a Colombia... 18 años después. En 2008 se marchó de Envigado rumbo a Banfield y ahora vuelve para defender los colores de Atlético Nacional, que anunció su fichaje este jueves. Ofertas, desde luego, no le han faltado. Tenía muy acuerdo avanzado un acuerdo para jugar en el Avellino, de la Serie B italiana, pero, finalmente, ha priorizado su regreso a casa", informaron.

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La filial del noticiero deportivo más importante de la región en Brasil calificó el fichaje como una "aventura"-crédito @SportCenterBR/X

Sportscenter Brasil, uno de los principales noticieros de Sudamérica reseñó lo ocurrido con el fichaje de Atlético Nacional de la siguiente manera, describiéndolo como una travesía:

“¡LA NUEVA AVENTURA DE JAMES RODRÍGUEZ! ¡ James Rodríguez es el nuevo fichaje del Atlético Nacional, procedente de Colombia! El mediocampista se encontraba sin equipo desde que dejó el Minnesota United, de Estados Unidos, en julio de este año", dijo.