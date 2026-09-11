Estos son los bancos y entidades que le prestan más barato para comprar vivienda propia en Colombia

La tasa promedio ponderada del mercado de crédito de vivienda fue de 14,71 % efectivo anual, según la Superintendencia Financiera de Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) registró en septiembre de 2026 la tasa promedio ponderada más baja para crédito de vivienda, con 11,9% efectivo anual, una referencia para quienes evalúan financiar la compra de casa o apartamento en Colombia a largo plazo.

Las 16 entidades analizadas desembolsaron 4.193 créditos de vivienda por cerca de $707.880 millones. La tasa promedio ponderada del mercado fue de 14,71% efectivo anual, de acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia.

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La medición se basa en préstamos que ya fueron desembolsados, no en tasas promocionales anunciadas por los bancos. Por ello, refleja las condiciones aplicadas en las colocaciones durante el período evaluado.

Después del FNA, Bancoomeva registró una tasa de 12,9% efectivo anual y AV Villas, de 13,6%. La Hipotecaria se ubicó en 14,3%, mientras Banco Caja Social y Bbva Colombia alcanzaron 14,4%.

La tasa promedio ponderada del mercado de crédito de vivienda fue de 14,71 % efectivo anual, según la Superintendencia Financiera de Colombia - crédito Nelson Bocanegra/Reuters

El siguiente grupo incluyó a Confiar, con 14,8%; Banco Davivienda y Banco de Occidente, ambos con 14,9%; y Banagrario, con 15,0%. Estas referencias permiten comparar el costo financiero entre entidades antes de elegir una alternativa de financiación.

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La brecha entre las tasas extremas llegó a 5,5 puntos porcentuales. Banco Unión presentó la cifra más alta, 17,4% efectivo anual, frente al registro del FNA.

En el extremo superior también figuró Credifamilia, con 16,1%. La relación de tasas divulgada consignó además a Confiar con 15,6%, una cifra distinta de la registrada para esa entidad en el grupo intermedio.

El impacto de la tasa en un crédito de largo plazo

La medición de tasas de crédito de vivienda se basó en préstamos ya desembolsados y no en tasas promocionales anunciadas por los bancos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Las personas que estén pensando en invertir en la compra de vivienda deben tener en cuenta que existe una diferencia de varios puntos porcentuales que puede modificar el valor de las cuotas y el total pagado por una vivienda cuando el crédito se extiende durante 10, 15 o 20 años. La tasa no es el único elemento que determina el costo final del préstamo.

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Antes de firmar, los compradores deben revisar el plazo, el monto que financiarán, el tipo de vivienda y si la tasa será fija o variable. También inciden los seguros, los estudios de crédito y los gastos asociados al desembolso.

La tasa de interés definitiva puede variar según el perfil financiero y las condiciones particulares de cada solicitante. Los registros de la Superintendencia Financiera de Colombia funcionan como una referencia de los créditos ya otorgados, mientras cada entidad define las condiciones concretas para sus clientes.

Bancos ofrecerán créditos de vivienda al 8% a los damnificados por el terremoto

Los bancos privados de Colombia ofrecerán créditos de vivienda al 8% efectivo anual para los damnificados por el terremoto - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Los bancos privados de Colombia habilitaron créditos de vivienda al 8% efectivo anual para los damnificados por el terremoto, una tasa que se mantendrá durante toda la vida del préstamo y busca acelerar la recuperación de familias, empresas y territorios afectados por los daños y las pérdidas de la emergencia.

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La medida rebaja de forma marcada el costo de financiar una vivienda: las tasas hipotecarias del mercado superan el 14%. Bancolombia fue la primera entidad en anunciar el programa, con una bolsa de $5 billones para personas, empresas y entidades territoriales, cuyos desembolsos comenzaron el 25 de agosto.

El acuerdo se amplió después de una reunión en Barranquilla convocada por el presidente Abelardo de la Espriella. Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, del Grupo Aval; Jaime y Gabriel Gilinski, de GNB Sudameris; y Miguel Cortés, del Grupo Bolívar, se sumaron al compromiso de conservar la tasa preferencial para los afectados.

Grupo Aval, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y AV Villas ofrecerán préstamos de hasta 500 millones de pesos para reparar viviendas o comprar inmuebles nuevos o usados.

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Las propiedades deberán ser entregadas en los próximos seis meses y los solicitantes tendrán que acreditar su condición de damnificados, además de cumplir las políticas de evaluación de cada entidad.

Davivienda aplicará la misma tasa a los desembolsos realizados desde el primero de septiembre para los afectados que necesiten comprar o reparar una vivienda. La entidad calcula que el beneficio podría alcanzar a 10.000 familias.

Javier Suárez, presidente de Davivienda, explicó que el banco cruzará fuentes oficiales, información de sus clientes y datos de las zonas afectadas para identificar a quienes requieren el apoyo. El proceso contará con inteligencia artificial, sistemas capaces de procesar y relacionar grandes volúmenes de información.

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Asobancaria afirmó que la tasa hipotecaria del 8% está por debajo del costo de fondeo y que los bancos asumirán el impacto sin comprometer la estabilidad financiera - crédito Europa Press

La reducción crediticia tendrá un costo directo para las entidades financieras. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, indicó que los bancos asumen la decisión “a costa del estado de resultados”, con el objetivo de brindar el mayor apoyo posible a los damnificados.

El gremio sostuvo que una tasa hipotecaria del 8% equivale, en la práctica, a una tasa real inferior al 2%, un nivel que calificó como inédito en Colombia. La diferencia se produce en un escenario en el que el costo de fondeo de las entidades ronda el 13%.

La sostenibilidad de estas condiciones depende de que se mantengan circunstancias excepcionales, ya que se prevé que el Banco de la República continúe elevando su tasa de política monetaria para contener la inflación.

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Asobancaria aseguró que los ahorros de los depositantes no estarán en riesgo y que las entidades conservarán sus estándares de gestión de riesgo para proteger la estabilidad del sistema financiero.

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