Se cumple un mes del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia: 331 muertos y más de 466.000 afectados dejó la tragedia

El sismo de magnitud 7,4 dejó afectaciones en 16 departamentos y 498 municipios de Colombia. - crédito REUTERS/Juan Pablo Arbelaez

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Este jueves se cumple un mes del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia que ocurrió el pasado 10 de agosto a las 7:34 de la mañana. El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y fue sentido en diferentes zonas del occidente y centro del país.

De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte al 9 de septiembre de 2026 a las 6:30 de la mañana, el sismo ha dejado 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 111 desaparecidas. El organismo registra además 466.709 personas afectadas, pertenecientes a 296.738 familias.

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La emergencia se extendió a 16 departamentos y 498 municipios, según el mismo balance. Los reportes de la Ungrd identifican entre los departamentos más afectados a Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, además de Caldas y Quindío.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) calificó el terremoto como el peor registrado en el país durante el siglo XXI y el tercero más fuerte de la historia de Colombia. Después del movimiento principal se contabilizaron 297 réplicas, incluida una de magnitud 4,8, la de mayor intensidad registrada dentro de ese conjunto.

Daños en viviendas y edificios tras el terremoto en Colombia

El balance de la Ungrd registra 202.002 viviendas averiadas y 36.326 destruidas. En cuanto a edificios, la entidad reportó 6.005 inmuebles afectados y 743 colapsados.

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Los daños también alcanzaron infraestructura destinada a la prestación de servicios. El informe contabiliza 400 centros de salud, 4.313 centros educativos y 6.033 centros comunitarios afectados.

En el sector educativo, las afectaciones corresponden a 4.313 de los 13.700 colegios que hay en Colombia, según la información suministrada. Algunas instituciones optaron por desarrollar clases virtuales durante la atención de la emergencia.

Esta alternativa presentó dificultades en zonas rurales, de acuerdo con la información entregada, debido a que algunos menores no cuentan con dispositivos para conectarse y existen problemas de acceso a internet.

En materia de infraestructura vial, la Ungrd reportó daños en 521 vías, cinco aeropuertos, 141 acueductos, 102 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.

El balance también registra 3.277 animales afectados y 3.003 rescatados durante las labores desarrolladas después del terremoto.

Este es el balance tras la emergencia por el terremoto de 7,4 en Colombia del lunes 10 de agosto de 2026, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con corte a las 6:30 a. m. del miércoles 9 de septiembre de 2026 - crédito @UNGRD/X

Cali mantiene las labores de atención un mes después

Cali fue uno de los puntos con mayor número de víctimas. Según las cifras de la Alcaldía, en la ciudad murieron 154 personas como consecuencia del terremoto.

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Un mes después del sismo continúan las labores relacionadas con la remoción de escombros y la atención de las personas damnificadas. Los afectados que permanecen en hoteles continúan con procesos relacionados con censos, trámites, reclamaciones y solicitudes de vivienda, de acuerdo con la información suministrada.

El alcalde Alejandro Eder señaló a la agencia EFE que la reconstrucción de Cali podría costar alrededor de 10 billones de pesos. El mandatario también informó que este jueves la ciudad realizará un homenaje a las víctimas. Durante 90 segundos, Cali se detendrá, las emisoras radiales harán silencio y las campanas de las iglesias sonarán en los barrios.

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Pereira reportó 99 fallecidos y más de 35.000 viviendas afectadas

En Pereira, otra de las capitales afectadas por el terremoto, fueron reportados 99 fallecidos, 132 desaparecidos y 259 heridos. La ciudad contabilizó además 35.263 viviendas afectadas y 66 colapsos totales, según El Heraldo.

Para Risaralda, el presidente Abelardo de la Espriella anunció 908 mejoramientos de vivienda. De ese total, 261 fueron destinados a Pereira, con una inversión de 30.000 millones de pesos. “La vivienda es un lugar donde se hace la vida cotidiana. Se cayeron las casas, pero el lugar sigue intacto, así que lo vamos a rescatar. Contamos con materiales, maquinaria, disposición del Gobierno y ganas de reconstruir este pueblo”, afirmó el mandatario.

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Alejandro Eder anunció un homenaje de 90 segundos para recordar a las víctimas del terremoto en la ciudad. - crédito @alejoeder/X

Chocó afronta la reconstrucción de viviendas e infraestructura

Chocó, departamento donde estuvo ubicado el epicentro, registró más de 110.000 personas damnificadas. En el territorio quedaron destruidas 5.221 viviendas, mientras que 365 establecimientos educativos y 80 centros de salud resultaron afectados.

Para el departamento, el Gobierno anunció un “Plan Marshall para el Chocó”, acordado durante una reunión con empresarios en Quibdó. La propuesta contempla cinco ejes, entre ellos la inversión privada, la modernización de la infraestructura vial y portuaria, incentivos fiscales y el impulso al turismo sostenible.

Dentro de los proyectos anunciados se encuentra un paquete de un billón de pesos para infraestructura vial y conectividad regional, estudios para una eventual conexión interoceánica entre el Urabá y el Pacífico chocoano, la construcción del malecón de Quibdó y 5.000 millones de pesos en capital semilla para 1.000 emprendedores. “El plan que propongo comienza con crear las condiciones que durante demasiado tiempo les han faltado a los chocoanos”, afirmó De la Espriella.

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El Gobierno anunció un “Plan Marshall” con inversiones en infraestructura, conectividad y proyectos para la recuperación del departamento. - crédito Europa Press/Martin Steven Angel

Gobierno creó el Fondo Milagro para la reconstrucción

Después del terremoto, el Gobierno declaró la emergencia económica, social y ecológica y estimó inicialmente en cerca de 30 billones de pesos el costo de la reconstrucción.

Como mecanismo para coordinar la financiación de este proceso, el presidente creó el Fondo Milagro, bajo la gerencia del empresario Jaime Uribe. La iniciativa tomó como referencia el Forec, creado después del terremoto de Armenia de 1999.

El fondo está destinado a canalizar recursos nacionales e internacionales para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas. El Gobierno calcula que la recuperación habitacional podría costar cerca de 16 billones de pesos, después de los daños registrados en las viviendas. La hoja de ruta contempla un diagnóstico durante septiembre, el inicio de la recuperación habitacional entre octubre de 2026 y marzo de 2027, y una reconstrucción estructural que tomaría entre dos y cuatro años, de acuerdo con las proyecciones entregadas.

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El vicepresidente visitó Arma, en Aguadas, Caldas, para anunciar acciones sociales y de infraestructura educativa. - crédito REUTERS/Luisa González

Vicepresidente visitó Arma, en Caldas

Este miércoles 9 de septiembre, el vicepresidente José Manuel Restrepo visitó el corregimiento de Arma, en Aguadas, Caldas, identificado como la población proporcionalmente más afectada por el terremoto en el departamento.

Durante la visita, Restrepo señaló que se llevarían soluciones relacionadas con asuntos sociales e infraestructura educativa mediante la articulación con el sector privado.

“Desde el día uno de la tragedia por el terremoto hemos estado en territorio junto a los más afectados. Hoy regreso a Arma para llevar soluciones en materia social e infraestructura educativa, gracias a la articulación con el sector privado”, afirmó.