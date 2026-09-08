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Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, reveló cómo el equipo se elige a sus capitanes para cada partido

Edwin Cardona, Franco Armani y William Tesillo son los tres líderes principales del club paisa, pero a ellos se suman dos jugadores en la lista de capitanía

“Sobre los capitanes en Atlético Nacional, se eligen 5 a inicio del semestre. Todos los jugadores votan en una elección abierta que todos pueden ver. Los 5 más votados quedan seleccionados y el día de cada juego Alexis Henríquez decide quien porta la cinta”, Lucas González, director técnico del equipo después del duelo ante Deportivo Cali - crédito Dimayor
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Lucas González reveló en rueda de prensa que la capitanía en Atlético Nacional se delega de la siguiente forma: “Hay una votación de todos los jugadores del plantel, que se hace al inicio de cada semestre y la pueden observar. Los cinco futbolistas más votados quedan elegidos como capitanes y el día de cada partido es Alexis Henríquez quien elige quien porta la cinta”.

Las palabras del técnico surgieron luego del partido en el que el equipo nacionalista ganó 3-0 a Deportivo Cali, el 7 de septiembre, por los octavos de final de la Copa BetPlay 2026.

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Los jugadores que fueron capitanes de Atlético Nacional en el segundo semestre de 2026, que es el primero desde la llegada de Lucas González a la dirección técnica del equipo, son Franco Armani, William Tesillo, Juan Manuel Zapata y Edwin Cardona, quien lo fue en dos ocasiones. Es decir, ellos son cuatro de los cinco capitanes que fueron elegidos por sus compañeros en el ‘Rey de Copas’ y solo restaría por revelar el nombre de uno.

Andrés Felipe Román, Milton Casco, Jorman Campuzano y Alfredo Morelos serían los opcionados, teniendo en cuenta su trascendencia en el equipo y experiencia como futbolista profesional.

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-crédito David Jaramillo/Colprensa
Franco Armani, William Tesillo, Edwin Cardona y Juan Manuel Zapata son los jugadores que han sido capitanes de Atlético Nacional en el segundo semestre de 2026 - crédito David Jaramillo/Colprensa

¿Qué significa ser capitán de un equipo?

Ser capitán de un equipo significa asumir una representación formal dentro de la cancha y un liderazgo que excede el rendimiento individual. Llevar el brazalete implica ser referencia para los compañeros, dialogar con el árbitro dentro de los límites reglamentarios, sostener la disciplina colectiva y responder ante momentos de presión, triunfo o derrota.

La definición reglamentaria no concede al capitán una autoridad especial sobre el juego. Las Reglas de Juego, elaboradas por la International Football Association Board (Ifab) y aplicadas por la FIFA, establecen que cada equipo debe tener un capitán en el campo, identificado con un brazalete.

Lucas González
Lucas González llegó en este segundo semestre de 2026 a la dirección técnica de Atlético Nacional, y tiene como asistente técnico a Alexis Henríquez - crédito Colprensa

También precisan que “no gozará de categoría especial o privilegio alguno”, aunque tendrá “cierto grado de responsabilidad en lo concerniente al comportamiento de equipo”.

Atlético Nacional vs Deportivo Cali, Copa BetPlay DIMAYOR 2026 / BetPlay DIMAYOR Cup 2026
Atlético Nacional goleó 3-0 al Deportivo Cali en los octavos de final de la Copa Colombia 2026 - crédito Dimayor / Daniel Gallo/VizzorImage

¿Por qué Alexis Henríquez es quien termina eligiendo al capitán de Atlético Nacional?

Lucas González, en medio de esa misma explicación a los medios de comunicación de cómo se define el capitán del equipo, aseguró: “Alexis creo que es el capitán histórico de este club”. Y quizás no está equivocado, pues Henríquez, que además es el actual asistente técnico de González, fue quien portó esa cinta durante una época dorada en el club, que incluyó el título de una Copa Libertadores en 2016.

Además, Alexis Henríquez ganó 13 títulos con Atlético Nacional y comparte con Franco Armani la condición de futbolista más laureado de la historia del club.

Su palmarés incluye:

  • Cinco ligas colombianas: 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II y 2017-I.
  • Cuatro Copas Colombia: 2012, 2013, 2016 y 2018.
  • Dos Superligas de Colombia: 2012 y 2016.
  • Una Copa Libertadores: 2016.
  • Una Recopa Sudamericana: 2017.

De forma tal que una de las razones por las que Alexis Henríquez es quien termina decidiendo el capitán de Atlético Nacional para cada partido es su legado en el club. Pero a eso hay que sumarle el respeto y confianza superlativa que tiene sobre los jugadores del actual plantel, pues compartió con ellos durante algunos años: Armani, Marlos Moreno, Edwin Cardona, Jorman Campuzano, entre otros.

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