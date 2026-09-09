James Rodríguez tendría cambio de planes en su negociación con el Avellino de Italia: esto se sabe

James Rodríguez no juega un partido desde el 7 de julio, con la selección Colombia, se encuentra libre a partir de ese mes por el final de contrato con Minnesota United - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

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El futuro de James Rodríguez parece más complejo de lo que los hinchas esperaban porque, pese a su talento y experiencia, son pocas las ofertas concretas para contratarlo y provienen de clubes de poca historia, en ligas de menor nivel e incluso que no juegan en primera división.

Se conoció en los últimos días un supuesto acercamiento del Avellino, conjunto de la segunda categoría de Italia, pero dispuesto a quedarse con el colombiano por su condición de agente libre y contaría con el dinero para pagar el salario del volante, que siempre ha sido alto.

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Pese a que apareció información de una oferta formal por parte del conjunto italiano, cuyo dueño desea a James Rodríguez para pelear por el ascenso a la máxima categoría, apareció otra versión que indica un giro en la “novela” del mediocampista de 35 años, que lleva dos meses sin jugar.

“Cada vez le sacan un cuento más”

Luego de que cerrara el mercado de fichajes en las principales ligas de Europa el 1 de septiembre, quedó más que claro que las oportunidades para el capitán de la selección Colombia son menores para seguir en la actividad profesional, principalmente por su irregularidad a nivel de clubes.

Durante el programa La FM Más Fútbol, el periodista Eduardo Luis López, que es cercano a James Rodríguez, afirmó que le confirmaron que el colombiano no llegará al Avellino de Italia, pues la información sobre los acercamientos en las últimas horas, supuestamente, no es verdad.

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El último club de James Rodríguez fue Minnesota United en Estados Unidos - crédito Reuters

“James no va a jugar en ningún Avellino . Cada vez le sacan un cuento más”, mencionó el comunicador en la tarde del 9 de septiembre, en medio de la expectativa por los posibles acercamientos del conjunto de la Serie B y la negociación con una oferta para contratarlo en la temporada.

López añadió que dicha fuente le mencionó que “es mentira, desmienta eso, eso no va a pasar”, por lo que descartó por completo que James vaya a Italia y aumenta las dudas sobre lo que pasará con su carrera, debido a que lleva dos meses sin jugar y en condición de agente libre.

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James Rodríguez volvió a publicar en Instagram después de varias semanas de ausencia y compartió momentos de sus entrenamientos junto a fotografías familiares -crédito jamesrodriguez10/Instagram

Otro dato sobre James es que tampoco tiene pensado jugar en el fútbol colombiano, pese a que tuvo opción en el Junior de Barranquilla y Millonarios, además de que el mercado de jugadores libres sigue abierto hasta el viernes 11 de septiembre para que sea inscrito para la Liga BetPlay.

“Está en negociaciones”

Por otro lado, los medios europeos dejaron claro que sí existen acercamientos y parece que se llegaría a un acuerdo en las próximas horas, pues el colombiano no tendría otras opciones y solo le quedaría mirar la oferta de los italianos sin importar que se encuentren en la Serie B.

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El diario español Marca afirmó que “está en negociaciones muy avanzadas con el colombiano. James, que actualmente se encuentra sin equipo, está en conversaciones con el club italiano y ambas partes están muy cerca de llegar a un acuerdo”.

Por su parte, el portal italiano Calciomercato señaló que “son horas cruciales, y el Avellino le ha hecho al jugador una oferta importante: un contrato de un año con opción a una temporada más en caso de ascenso a la Serie A”, cuyo salario sería de “dos millones de euros incluyendo las primas”.

James Rodríguez analiza su futuro mientras la prensa italiana lo vincula con Avellino, equipo de la Serie B-crédito Corriere dello Sport-@MauricioAndrsL6/X

Incluso el presidente del Avellino, Angelo D’Agostino, mencionó en rueda de prensa que “es un buen momento. Las negociaciones están en marcha, ya veremos”, además de revelar el plan con el volante para el objetivo de ascenso a la Serie A de Italia y volver a ser importante en la Tricolor.

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“¿Qué sigue? Parece que quiere seguir jugando dos años más. Quiere jugar la Copa América con su selección y, por lo tanto, no quiere retirarse del fútbol de élite. Hubo una posibilidad de contacto con uno de los agentes, y queríamos convencerlo. La noticia se dio a conocer hoy. Es un campeón, es un jugador muy importante. Veremos en las próximas horas. No creo que haya ningún deseo de hacerlo, especialmente ahora que prácticamente hemos cerrado el mercado de fichajes, pero ya veremos. Lo estamos considerando", finalizó el presidente del club.