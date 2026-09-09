Colombia

El Pacífico colombiano se prepara para vigilar el fenómeno de El Niño durante una expedición de 100 días

El ARC Simón Bolívar zarpó desde Tumaco con una misión científica que recorrerá decenas de puntos de investigación para recopilar datos sobre las condiciones del océano, estudiar ecosistemas de aguas profundas y generar información útil para la navegación y la conservación ambiental

El ARC Simón Bolívar zarpó desde Tumaco para desarrollar una nueva expedición científica por el Pacífico colombiano -crédito Dimar
El ARC Simón Bolívar zarpó desde Tumaco para desarrollar una nueva expedición científica por el Pacífico colombiano -crédito Dimar
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El Pacífico colombiano será durante los próximos 100 días un laboratorio para observar cambios climáticos, explorar ecosistemas profundos y reunir información útil para la navegación. La operación comenzó con el zarpe del ARC Simón Bolívar desde Tumaco, Nariño, donde se puso en marcha una nueva expedición científica nacional.

El recorrido corresponde al Crucero Oceanográfico N.° 65 del Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen) 2026 y a la campaña “Pacífico Abisal: geografías del azul profundo”. Ambas investigaciones integran Misión Océano: Capítulo Pacífico, iniciativa liderada por la Comisión Colombiana del Océano y la Dirección General Marítima (Dimar).

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La misión contempla 75 estaciones oceanográficas, donde los equipos científicos recopilarán información sobre las condiciones del océano y la atmósfera - crédito Ministerio de Ambiente
La misión contempla 75 estaciones oceanográficas, donde los equipos científicos recopilarán información sobre las condiciones del océano y la atmósfera - crédito Ministerio de Ambiente

A bordo, los equipos científicos trabajarán en 75 estaciones oceanográficas. De ese total, 46 se encuentran dentro de áreas marinas protegidas del Pacífico colombiano, lo que permitirá ampliar la información disponible sobre espacios de importancia ambiental y sobre las condiciones del océano. La expedición tiene tres líneas estratégicas. La primera está relacionada con el seguimiento de las condiciones océano-atmosféricas del Pacífico sudeste y de fenómenos de variabilidad climática como El Niño. El trabajo del crucero Erfen permitirá reunir datos para analizar los cambios que ocurren en esta zona.

El segundo frente apunta al conocimiento del fondo marino, con el propósito de fortalecer la seguridad de la navegación. La investigación permitirá avanzar en la comprensión de espacios submarinos relevantes para las actividades marítimas y ambientales del país.

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La tercera línea está enfocada en producir información científica que contribuya a la protección y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas marinos. Allí se concentra buena parte del trabajo de “Pacífico Abisal”, una campaña orientada a conocer los ecosistemas marinos profundos y las áreas de especial importancia ambiental para Colombia.

El seguimiento del fenómeno de El Niño será uno de los principales objetivos del Crucero Oceanográfico N.° 65 del Estudio Regional del Fenómeno El Niño - crédito Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia/X
El seguimiento del fenómeno de El Niño será uno de los principales objetivos del Crucero Oceanográfico N.° 65 del Estudio Regional del Fenómeno El Niño - crédito Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia/X

En esta investigación participan Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Programa Herencia Colombia, Fondo Acción y Dimar. Sandra Bessudo, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, resaltó la importancia de contar con información antes de definir acciones de conservación. “El gran reto de conservar los océanos empieza por conocerlos”, afirmó.

La operación reúne capacidades de varias entidades nacionales e internacionales. En el desarrollo de las actividades participan la Armada de Colombia, Parques Nacionales Naturales, Fondo Acción, Invemar, Ideam, la Universidad del Valle, la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar).

Para Dimar, la misión representa además un paso dentro de sus metas de investigación científica marítima. El Capitán de Navío Juan Carlos Olarte Guzmán, subdirector de Desarrollo Marítimo de la entidad, explicó que el propósito es convertir los resultados científicos en insumos para las decisiones del país. “Misión Océano: Capítulo Pacífico 2026 es una misión de país que articula las capacidades de instituciones científicas, ambientales, marítimas y académicas para transformar el conocimiento del océano en información útil para tomar mejores decisiones”, afirmó.

Valle del Cauca-Biodiversidad-Colombia
La expedición también permitirá explorar ecosistemas marinos profundos y ampliar el conocimiento sobre áreas de especial importancia ambiental para Colombia - crédito Dimar

Según Olarte Guzmán, Dimar alcanzó el 26% de su meta institucional y con esta expedición espera avanzar hasta el 33%. Ese resultado equivaldría al 75% del avance previsto para el cuatrienio y refleja el alcance que la operación tiene dentro de la estrategia institucional para fortalecer la investigación científica marítima. El zarpe desde Tumaco también pone de relieve el papel del puerto como plataforma para este tipo de operaciones.

Arley Silva, gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria Tumaco Pacific Port, destacó la articulación con la Autoridad Marítima Colombiana y la importancia de que estas investigaciones se desarrollen desde la región. “Para nosotros es clave contribuir a esta alianza con la Autoridad Marítima Colombiana para obtener resultados que nos permitan comprender mejor el cambio climático. Seguiremos trabajando articuladamente para impulsar las investigaciones interoceánicas y el desarrollo socioeconómico de la región”, afirmó Silva.

Durante los cerca de 100 días de navegación, los datos obtenidos servirán para ampliar el conocimiento del territorio marítimo nacional, estudiar la variabilidad climática, explorar zonas profundas y aportar elementos para mejorar las condiciones asociadas con la navegación.

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