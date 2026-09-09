Mayer Candelo fue confirmado como nuevo asistente técnico de Millonarios: esto dijo en su regreso al “Embajador”

Mayer Candelo aseguró que Alberto Gamero es el mejor director técnico de Colombia, en su presentación como nuevo asistente técnico de Millonarios - crédito Millonarios F.C

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Mayer Candelo fue oficializado como nuevo asistente técnico de Millonarios. El exfutbolista colombiano acompañará a Alberto Gamero en la nueva etapa del equipo “Embajador”, junto con Jorge Castro, segundo asistente técnico, y Julio Charales, preparador físico.

El club lo hizo oficial en la tarde este 9 de septiembre de 2026, a través de un comunicado oficial en el que expuso: “Mayer Candelo,quien regresa a la institución donde dejó una huella como futbolista, ahora para asumir el cargo de asistente técnico. El caleño vistió la camiseta Azul en diferentes etapas y fue protagonista de dos títulos: Copa en 2011 y la Liga 2012-II, campeonato que además significó el regreso de Millonarios a un título de Liga después de varios años”.

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En su presentación oficial, Candelo hizo un recorrido de su trayectoria en el fútbol profesional, como jugador y técnico: “Jugué 23 años, gané siete títulos y empecé mi carrera como entrenador en Cortulúa, después pasé al Deportivo Cali, y hoy vengo al Maz Azul de nuevo, después de cierto tiempo donde me han querido y donde nos queremos. Esperemos que todo salga de lujo”.

Mayer Candelo fue oficializado como nuevo asistente técnico de Alberto Gamero en Millonarios - crédito Millonarios FC

¿Por qué Mayer Candelo aceptó la propuesta de Alberto Gamero y Millonarios?

Mayer Candelo aseguró que Alberto Gamero es el mejor entrenador de Colombia. “En todo lo que lo he seguido y he compartido, pienso eso por su experiencia y sabiduría. Voy a poder agrandar mi conocimiento, entonces para mí es un orgullo haber tenido esta invitación del profesor Gamero, que ama y quiere mucho a Millos, como yo”, expuso el ahora asistente técnico.

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El segundo entrenador de Millonarios también invitó a los hinchas del equipo para que se unan todos, pues aseguró que necesitan ver las gradas del estadio Nemesio Camacho el Campín llenas, para lograr los objetivos que tienen con el club que son la obtención de títulos.

Julio Charales es el nuevo preparador físico de Millonarios, en el cuerpo técnico encabezado por Alberto Gamero - crédito Millonarios

Julio Charales es el nuevo preparador físico de Millonarios

Otro de los que regresó al club bogotano fue Julio Charales, el preparador físico que hizo parte de Millonarios entre 2020 y junio de 2023. Ya trabajó con Alberto Gamero e hizo parte de la obtención del título de la estrella 16 para “Embajador” cuando venció a Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho el Campín en junio 2023. Durante este periodo en el que no hizo parte de los azules, trabajó en el Cúcuta Deportivo.

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Durante su presentación oficial, Julio Charales expresó: “Soy una persona nacida en Santa Marta, con familia muy futbolera. Conozco a Gamero hace mucho tiempo, cuando él jugaba y yo hacía de alcanza pelotas. Ahora llegué al mejor club de Colombia, mi experiencia es en la metodología del entrenamiento y me gusta hacerme amigo de los jugadores”, expresó el profesional.

Jorge Castro será el segundo asistente técnico de Millonarios, bajo la dirección de Alberto Gamero - crédito Millonarios

Jorge Castro será el segundo asistente técnico de Millonarios

Mayer Candelo no será el único asistente técnico de Alberto Gamero, para su segunda etapa en el “Embajador”, pues junto a él estará en la asistencia Jorge Castro, quien fue futbolista profesional durante 10 años, hasta 2013 cuando se retiró para formarse como director técnico de fútbol. Tigres de Bogotá es su única experiencia siendo entrenador en propiedad, y lo fue durante cinco años, entre 2020 y 2025.

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En su presentación oficial, expresó: “Me sumé al cuerpo técnico de Alberto Gamero desde 2025 (cuando dirigía al Deportivo Cali). Estamos en un equipo totalmente grande, somos conscientes de eso y entendemos la responabilidad. Estoy aquí para sumar en el objetivo de la obtención de títulos, pero ojalá también logrando que el juego enamore.

El próximo partido de Millonarios, en el que estrenará cuerpo técnico, está a la vuelta de la esquina. El rival será Deportivo Cali y la fecha el 10 de septiembre a partir de las 8:00 a. p. por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II.

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