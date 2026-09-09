Colombia

La ministra Ana María Vesga pedirá $13,9 billones adicionales para el presupuesto de la salud de 2027

La jefa de cartera aseguró que la solicitud priorizará aseguramiento, atención de la población, reconstrucción hospitalaria y vacunación

La funcionaria aseguró que el estado en el que el Gobierno Petro dejó la cartera hace que los recursos aprobados sean insuficientes - crédito Cámara de Representantes
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La ministra de Salud, Ana María Vesga, anunció en las Comisiones Económicas de la Cámara de Representantes, durante el miércoles 9 de septiembre de 2026, que solicitará una adición presupuestal de $13,9 billones para el sector sanitario en 2027, con el objetivo de cubrir necesidades específicas para la población.

Según explicó la funcionaria, de este rubro, $12 billones se destinarían a financiar el aseguramiento y la atención en salud. El resto, $1,9 billones, correspondería a inversiones, entre ellas la reconstrucción y el apoyo a hospitales públicos afectados por el sismo, además de la ampliación del programa de inmunización.

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Esta adición presupuestal busca cubrir un faltante de $12 billones para la financiación del aseguramiento, recordemos, atención en salud de la población”, afirmó Vesga durante su intervención ante el Congreso. La alta funcionaria señaló que en el desglose figuran el Ministerio de Salud, el Fondo Nacional de Estupefacientes, Fonprecom y Ferrocarriles.

- crédito @MinSaludCol/X
Ana María Vesga expuso ante la Cámara las dificultades financieras, operativas y presupuestales que atribuyó al estado actual del sistema colombiano - crédito @MinSaludCol/X

Dentro de los recursos de inversión, la cartera prevé destinar fondos, particularmente, a la recuperación de los hospitales públicos que sufrieron daños por el sismo.

El pedido presupuestal deberá avanzar en el trámite correspondiente para definir la disponibilidad de los recursos requeridos por el sector durante 2027.

El presupuesto actual subió, pero la inversión caería, dijo la ministra

En la misma intervención, la alta funcionaria presentó cifras que anuncian que el presupuesto de salud, pese a que registró un crecimiento total de 0,84%, no alcanzaría para recuperar los vacíos que quedaron de la anterior administración.

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“El presupuesto que tenemos hoy, a pesar de tener un crecimiento, nos muestra que los recursos son insuficientes para atender la demanda de salud de la población. Tenemos en total un crecimiento del 0.84%, con un crecimiento del 2.12% en funcionamiento y un decrecimiento del treinta y uno punto dieciocho en inversión. Revisemos la cuenta de funcionamiento, cuyo gasto aumentaría 2,12%, mientras que la inversión tendría una caída de 31,18%”, dijo Ana María Vesga.

Educación, Salud y Trabajo concentran las mayores partidas ministeriales del Presupuesto General de la Nación 2027 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Educación, Salud y Trabajo concentran las mayores partidas ministeriales del Presupuesto General de la Nación 2027 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La ministra explicó que los recursos de funcionamiento cubren necesidades vinculadas al aseguramiento, los medicamentos y el pago de mesadas pensionales.

La ministra de Salud alertó por deudas, EPS intervenidas y caída de la inversión en el sector

Uno de los mensajes de la ministra es contra el gobierno de Gustavo Petro, por el estado en el que entregó el sector sanitario. Ha sido insistente especialmente en que el sistema enfrenta deudas superiores a $50 billones con siete Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas, por fuera de la drástica reducción de los recursos de inversión previstos en el presupuesto.

Durante su intervención, Vesga sostuvo que la situación del sector se ubicó entre las principales preocupaciones ciudadanas: “Hoy la salud es, si no la primera, la segunda preocupación de los colombianos”.

La Asociación de Pacientes de Alto Costo denuncia vulneración del derecho a la salud en EPS intervenidas por el Estado colombiano - crédito Colprensa
El Gobierno señaló problemas de atención, tutelas, desacatos y restricciones fiscales mientras busca ampliar los fondos disponibles para el sector - crédito Colprensa

La funcionaria agregó que las dificultades atraviesan a usuarios y familias. “No hay persona que no tenga hoy, personalmente o en su familia o en sus conocidos, una necesidad de salud”, afirmó ante los legisladores.

Por ende, la ministra señaló que las EPS intervenidas concentran a más de 22 millones de colombianos afiliados y, según sostuvo, esas personas “están siendo muy mal atendidas”.

También mencionó un aumento de acciones judiciales relacionadas con la prestación de servicios. La ministra habló de un “número histórico de tutelas y desacatos en el año 2025” y de un desacato atribuido al propio Ministerio de Salud frente a órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con el financiamiento del sistema.

La cartera cuestionó la ejecución de recursos comprometidos

La jefa de la Salud afirmó que también recibió un ministerio con deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas. Entre los puntos expuestos, aseguró que la Contraloría General de la República no feneció la cuenta fiscal correspondiente a 2025.

Vesga detalló que había $4,2 billones comprometidos en proyectos, de los cuales “solo $1,3 billones” estaban obligados. “$2,9 billones [tenían] tardía y deficiente ejecución”, indicó.

Imagen de referencia,. La Clínica Universitaria Bolivariana reportó una ocupación de 254% en atención materna, con impacto en urgencias, cirugía y hospitalización - crédito Colprensa/El Colombiano
La cartera informó que suspendió procesos de contratación por $529.000 millones y alertó sobre recursos sin registro presupuestal - crédito Colprensa

Además, precisó que el 43% de la inversión del sector es inflexible debido a compromisos contraídos mediante vigencias futuras. La ministra también cuestionó un aumento progresivo de transferencias a programas de apoyo a la Ley 100, que, según su exposición, reducen el margen de recursos para el aseguramiento.

El Ministerio de Salud suspendió nuevos procesos de contratación

Adicionalmente, la funcionaria informó que el 7 de agosto de 2026 se ordenó la suspensión temporal de nuevos procesos de contratación. La medida, de acuerdo con su declaración, alcanzó 28 resoluciones emitidas entre el 3 y el 6 de agosto por $529.000 millones.

“No tienen registro presupuestal”, dijo Vesga sobre esas resoluciones. No precisó durante el fragmento de su intervención a qué año correspondían las fechas mencionadas.

La ministra sostuvo que, pese al incremento nominal del presupuesto sectorial, los fondos disponibles no alcanzan para responder a la demanda de atención médica de la población.

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