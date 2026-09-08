Bogotá abrió cursos virtuales para docentes en prevención de accidentes y alimentación saludable: así puede inscribirse antes del 21 de septiembre

Los cursos virtuales de la Secretaría de Educación del Distrito están dirigidos a docentes de colegios oficiales y privados de Bogotá con cualquier tipo de vinculación laboral - Imagen Ilustrativa Infobae

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Docentes de colegios oficiales y privados de Bogotá podrán inscribirse hasta el 21 de septiembre en la segunda cohorte de dos cursos virtuales sobre alimentación saludable y prevención de accidentes escolares, informó la Secretaría de Educación del Distrito.

La formación busca que los participantes incorporen herramientas de bienestar, hábitos de cuidado y gestión de riesgos en sus actividades con estudiantes. Los cursos, denominados ‘Didácticas para la prevención de accidentes escolares’ y ‘Didácticas para el fomento de la alimentación saludable’, se desarrollarán a distancia y permitirán que cada docente avance a su propio ritmo.

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Qué contenidos abordarán los cursos virtuales

La capacitación está dirigida a docentes con cualquier tipo de vinculación laboral en instituciones educativas de Bogotá. En el caso de quienes trabajan en colegios oficiales, la Secretaría verificará el uso del correo institucional con dominio @educacionbogota.edu.co antes de confirmar la matrícula.

La formación en prevención de accidentes escolares busca que los docentes identifiquen riesgos en el entorno escolar y apliquen estrategias pedagógicas con sus estudiantes - crédito @Educacionbogota / X

Cada curso está dividido en cuatro unidades. Los contenidos incluyen la identificación de riesgos dentro del entorno escolar, el diseño y aplicación de estrategias pedagógicas, y el seguimiento de las actividades realizadas con los estudiantes.

La formación sobre prevención de accidentes busca que los docentes reconozcan situaciones que puedan afectar la seguridad de los estudiantes y desarrollen acciones educativas para evitarlas. El curso relacionado con alimentación saludable se enfoca en promover hábitos de cuidado y bienestar en la comunidad escolar.

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Ambas alternativas incluyen materiales para vincular a las familias en las actividades que se trabajen desde el aula. La Secretaría señaló que los recursos están diseñados para que los educadores los adapten a las necesidades de sus grupos y a las dinámicas de cada institución.

Los participantes no deberán presentar un proyecto final escrito. En su lugar, pondrán en práctica con sus estudiantes algunos recursos y materiales disponibles en la plataforma, con el fin de trasladar los contenidos de la formación a situaciones reales de clase.

Cada curso sobre alimentación saludable y prevención de accidentes escolares se desarrollará a distancia, tendrá cuatro unidades y contará con acompañamiento de tutores por canales virtuales - crédito Alcaldía de Bogotá

Cómo será la inscripción y el desarrollo de la formación

El proceso de inscripción se realizará mediante el formulario habilitado por la Secretaría de Educación del Distrito. Los interesados deberán diligenciar sus datos y esperar la validación de la entidad, que confirmará la participación de acuerdo con las condiciones establecidas para cada tipo de vinculación.

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Las inscripciones permanecerán abiertas hasta la fecha señalada, haciendo clic aquí. Una vez termine ese plazo, la entidad realizará el proceso de matrícula y enviará al día siguiente las credenciales de acceso y las instrucciones para ingresar a la plataforma virtual.

Cada docente podrá cursar inicialmente una sola de las dos opciones. Después de completar la primera formación, podrá solicitar el ingreso al otro programa, según el seguimiento que adelante la Dirección de Bienestar Estudiantil.

Para participar solo se requiere conexión a internet, aunque la Secretaría recomienda usar computador o tableta para acceder de mejor manera a los materiales interactivos. Quienes completen las unidades y las actividades propuestas recibirán una constancia de participación.

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La Secretaría verificará el correo institucional @educacionbogota.edu.co antes de confirmar la matrícula de los docentes de colegios oficiales de Bogotá - crédito Ministerio de Educación

La entidad precisó que ese certificado corresponde a procesos de formación en bienestar y participación, por lo que no tendrá validez para efectos del escalafón docente.

Plan de lucha contra la corrupción de la Secretaría

De forma complementaria, la Secretaría de Educación del Distrito invitó a la comunidad educativa, a la ciudadanía y a otros grupos de interés a conocer la versión cuatro del Plan de Ejecución de la Estrategia de Lucha contra la Corrupción. La actualización hace parte del Programa de Transparencia y Ética Pública (Ptep) 2025-2028.

El Comité de Gestión y Desempeño Institucional aprobó las modificaciones del plan el 23 de julio de 2026. Según la entidad, el Ptep organiza las medidas para prevenir hechos de corrupción y promover prácticas de integridad y legalidad en la gestión institucional.

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La estrategia contempla el seguimiento a riesgos de integridad pública, la prevención del lavado de activos, la debida diligencia y la divulgación de canales para denunciar posibles actos de corrupción. También incorpora acciones sobre transparencia, acceso a la información pública, datos abiertos, participación ciudadana, rendición de cuentas, trámites y atención a la ciudadanía.

La versión actualizada incluye medidas para fortalecer redes internas y externas, cumplir obligaciones normativas, mejorar los servicios de la entidad y promover la innovación en la gestión pública. El programa se desarrolla bajo la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1122 de 2024.

La actualización integra el Programa de Transparencia y Ética Pública 2025-2028, con medidas para prevenir hechos irregulares, monitorear riesgos de integridad, fortalecer la denuncia y ampliar acciones de acceso a información y datos abiertos - crédito Colprensa

El Ptep cuenta con un componente transversal de cuatro años y otro programático, que determina las acciones previstas en cada vigencia. Las personas con inquietudes sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública o su plan de ejecución pueden escribir al correo transparenciayetica@educacionbogota.gov.co.

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