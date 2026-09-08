Comercio bilateral será uno de los temas más relevantes en encuentro de Marco Rubio y Abelardo de la Espriella: superó los USD 31.000 millones

La relación comercial entre Colombia y Estados Unidos mueve USD 31.000 millones entre importaciones y exportaciones y mantiene al país norteamericano como principal socio comercial - crédito Sukree Sukplang/Reuters

Guardar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará el martes 8 de septiembre a Barranquilla para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella en una cita que el Gobierno presenta como el inicio de la reconstrucción de la alianza bilateral y que estará atravesada por una relación comercial de USD 31.000 millones entre importaciones y exportaciones.

Ese intercambio se explica por las ventas de Colombia a Estados Unidos durante el año pasado, que sumaron USD 14.868 millones, y por las compras al mercado estadounidense, que alcanzaron USD 16.175 millones. La reunión ocurre, además, cuando el país norteamericano se mantiene como el principal socio comercial de Colombia.

PUBLICIDAD

El canciller Omar Bula dijo que el encuentro servirá para darle más solidez a ese vínculo económico y afirmó que la estrategia oficial pondrá el foco en la diplomacia económica y comercial. “Daremos especial importancia a la diplomacia económica y comercial: atraer inversión, abrir mercados, promover nuestras exportaciones, impulsar el turismo, la tecnología y la innovación y generar nuevas oportunidades para nuestros ciudadanos y nuestras empresas”, señaló.

El ministro Bula también explicó que la conversación entre De la Espriella y Rubio estará concentrada en tres asuntos: seguridad, comercio y defensa de valores compartidos.

Según el canciller, el objetivo en seguridad será obtener apoyo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, mientras que en comercio se buscará profundizar los lazos y ampliar las oportunidades para las empresas colombianas.

PUBLICIDAD

Estados Unidos siguió como principal socio comercial e inversionista

Marco Rubio llega a Barranquilla para reunirse con Abelardo de la Espriella en una cita que el Gobierno presenta como el inicio de la reconstrucción de la alianza bilateral entre Colombia y Estados Unidos - crédito Alex Brandon/AP

En 2026, las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos llegaron a USD 9.234 millones según información revelada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), con un crecimiento de 5% frente al mismo lapso de 2025, cuando sumaron USD 8.808,4 millones. Las importaciones del primer semestre, por su parte, cerraron en USD 8.738 millones.

De ese total exportado en 2026, 66% correspondió a productos no minero-energéticos, con ventas por USD 6.069,6 millones. El rubro minero-energético representó 34% de las exportaciones, con USD 3.164,4 millones.

Por su parte, la Cámara Colombo Americana (AmCham) informó que Estados Unidos también es el principal inversionista histórico en Colombia. En el primer trimestre, las inversiones estadounidenses contabilizadas llegaron a USD 509,9 millones.

PUBLICIDAD

Omar Bula afirmó que la estrategia del Gobierno en la reunión con Marco Rubio pondrá el foco en la diplomacia económica y comercial para atraer inversión, abrir mercados y promover exportaciones - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Esos recursos, de acuerdo con AmCham, se distribuyen en más de 15 sectores, entre ellos telecomunicaciones, petróleo y minería, sistema financiero, industria manufacturera, electricidad, gas y agua, construcción y agricultura.

Omar Bula describió la visita como la primera de primer nivel que recibe el actual gobierno y la presentó como una señal política de acercamiento. “Nuestra relación se basa en el respeto mutuo, la soberanía y la defensa de nuestros intereses nacionales”, afirmó.

En el apartado de valores compartidos, el canciller sostuvo que la reunión buscará reafirmar una visión común entre ambos países. “Vamos a reafirmar un compromiso con los valores occidentales y a defenderlos como aliados. La relación entre Colombia y Estados Unidos será de dos países soberanos que buscan siempre el beneficio de su pueblo”, dijo.

PUBLICIDAD

Barranquilla activó un esquema especial de seguridad, tránsito y salud

Las medidas, coordinadas con agencias estadounidenses, incluyen un operativo de la Policía y las Fuerzas Militares, preparación de la red hospitalaria pública y ajustes de movilidad que aplicará la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial - crédito @alcaldiabquilla/X

Antes del aterrizaje de Rubio, la Alcaldía de Barranquilla adoptó medidas de seguridad, movilidad y atención en salud en coordinación con agencias de seguridad estadounidenses. La Policía y las Fuerzas Militares definieron un esquema especial con respaldo de la administración local.

La red pública hospitalaria quedó preparada para responder durante la visita y también hubo coordinación con centros asistenciales privados de la ciudad para garantizar atención inmediata. En paralelo, la administración local dispuso controles de tránsito en las zonas por donde se moverán los representantes de ambos países.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial será la encargada de operar esas restricciones y de facilitar la circulación en corredores alternos. El propósito de esas medidas es regular el tráfico y reducir el impacto sobre la movilidad urbana mientras se desarrolla la visita oficial.

PUBLICIDAD