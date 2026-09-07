Terminal de Transporte del sur de Bogotá inició obras de modernización: así cambiará el servicio para viajeros a Tolima, Huila, Quindío y Risaralda

La operación de la sede Sur de la Terminal de Transporte de Bogotá seguirá activa durante las obras y los viajes continuarán hacia más de 300 destinos - crédito Terminal de Transporte de Bogotá

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La sede Sur de la Terminal de Transporte de Bogotá inició el 2 de septiembre una etapa de modernización que mantendrá fuera de servicio, durante cerca de dos meses, la rampa del primer piso.

La intervención contempla la adecuación de ese acceso y mejoras posteriores en el ascensor prioritario de la sala de espera, sin suspender la operación de las empresas transportadoras ni los viajes hacia más de 300 destinos.

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La Terminal de Transporte de Bogotá informó que el ascensor de usuarios continuará habilitado con prioridad para personas con discapacidad o movilidad reducida, mujeres embarazadas, adultos mayores y viajeros con bebés o niños pequeños. Técnicos de Operación acompañarán a los usuarios hacia las plataformas de descenso mediante las rutas temporales definidas durante las obras.

La modernización de la sede Sur busca mejorar la accesibilidad para viajeros, transportadores, visitantes, comerciantes y personal administrativo. Mientras esté cerrado uno de los accesos, los usuarios deberán atender la señalización y las indicaciones del personal para llegar a las plataformas y evitar contratiempos antes de abordar.

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Los Técnicos de Operación orientarán a los usuarios por rutas temporales hacia las plataformas de descenso mientras avanza la intervención en la Terminal de Transporte de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Qué deben tener en cuenta los usuarios durante las obras

La rampa del primer piso permanecerá temporalmente inhabilitada por un periodo estimado de dos meses. El cierre obedece a los trabajos de adecuación requeridos para modernizar este espacio de la Terminal de Transporte de Bogotá.

El ascensor ubicado para el servicio de pasajeros se mantendrá en operación. La Terminal precisó que su uso tendrá prioridad para viajeros que requieran condiciones especiales de accesibilidad, entre ellos personas con movilidad reducida, adultos mayores, mujeres embarazadas y quienes se desplacen con menores de edad.

Los comerciantes que desarrollan actividades en la sede Sur tendrán disponibles los ascensores de carga para movilizar insumos, productos y mercancías. Esta disposición busca separar el traslado de elementos comerciales del flujo de pasajeros en el ascensor destinado a usuarios.

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Los Técnicos de Operación estarán en los puntos de circulación para orientar el tránsito hacia las plataformas de descenso. La Terminal pidió a viajeros, empresas transportadoras, comerciantes y visitantes seguir las instrucciones dadas en el lugar para que la movilidad interna se mantenga organizada durante la intervención.

La modernización de la sede Sur incluye adecuaciones para mejorar la accesibilidad y prevé mejoras en el ascensor prioritario de la sala de espera para 2027 - crédito Colprensa

La operación de transporte continuará con normalidad. Los cambios se limitan al uso de algunos accesos y a la circulación dentro del edificio mientras avanzan las adecuaciones de la rampa y las acciones previstas para el ascensor prioritario.

Para 2027 está programada la entrega de mejoras en el ascensor prioritario de la sala de espera. La intervención se integra al proceso de mejoramiento de instalaciones de la sede Sur, una de las terminales desde las que salen rutas hacia el sur y suroccidente del país.

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Más de 300 destinos desde la sede Sur

La sede Sur ofrece conexiones hacia más de 300 destinos terrestres. La oferta incluye municipios de Cundinamarca, Tolima, Huila, Caquetá, Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Córdoba, entre otros departamentos.

Entre los destinos de mayor referencia se encuentra Girardot, ubicado a 134 kilómetros al suroccidente de Bogotá y reconocido por su cercanía con el río Magdalena, su clima cálido y la oferta de hoteles con piscina. Desde la sede Sur también se despachan rutas hacia municipios como Chinauta, Fusagasugá, Silvania, Arbeláez, San Bernardo, Anapoima, Pandi, Agua de Dios y Ricaurte.

La Terminal de Transporte de Bogotá recomendó llegar con anticipación, confirmar la empresa y el horario en taquillas y atender la señalización durante las obras en la sede Sur - crédito Alcaldía de Bogotá

Los viajeros que se dirijan al Tolima pueden encontrar servicios hacia Ibagué, Honda, Ortega, Melgar, Saldaña, Natagaima, Cunday, Guamo, Mariquita, San Antonio, Alpujarra, Prado, Espinal y Coyaima. Ibagué figura entre los destinos destacados por su relación con la música y el folclor popular.

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La Terminal dispone de rutas hacia Neiva, capital del Huila, y otros municipios de ese departamento, como Garzón. Los servicios hacia esta región conectan a pasajeros con el corredor del río Magdalena y con destinos del sur del país.

Desde la sede Sur también salen buses hacia Pereira, en Risaralda, y Armenia, en Quindío. Las rutas están disponibles en el módulo de taquillas mediante distintas empresas transportadoras, según el destino, la hora y la disponibilidad de cada operación.

La oferta hacia el sur incluye viajes a Mocoa, en Putumayo, y a municipios de Caquetá como Florencia, San Vicente del Caguán, Albania, Puerto Rico, El Paujil, El Doncello, Morelia y Curillo. Estas conexiones son atendidas desde el módulo de taquillas de la sede.

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La sede Sur de la Terminal de Transporte de Bogotá conecta con destinos como Girardot, Ibagué, Neiva, Pereira, Armenia, Mocoa y Florencia, entre otras ciudades y municipios - crédito Colprensa

Servicios y orientación para planear el viaje

Los usuarios pueden adquirir sus pasajes en las taquillas de las empresas que operan en la sede Sur. El listado suministrado por la Terminal incluye compañías con rutas hacia Girardot, Ibagué, Pereira, Armenia, Mocoa, Florencia, Popayán y otros municipios del país.

La sede también presta servicios de orientación mediante los Técnicos de Operación, quienes guían a los viajeros por las rutas habilitadas hacia las plataformas. Durante las obras, este acompañamiento será necesario para quienes tengan dudas sobre el acceso a zonas de descenso y circulación interna.

La recomendación para los pasajeros es llegar con anticipación, confirmar la empresa y el horario de salida en las taquillas, y prever que el cierre temporal de la rampa puede modificar los recorridos dentro de la terminal. Las personas que requieran ascensor deben considerar la prioridad establecida para población con movilidad reducida.

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