El Niño amenaza con volver a encarecer los alimentos y el corrientazo en Colombia: la inflación podría recibir otro golpe

Las altas temperaturas registradas en Colombia mantienen en alerta a las autoridades meteorológicas ante la evolución del fenómeno de El Niño - crédito Colprensa

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El comportamiento del clima empieza a convertirse en una preocupación adicional para los precios en Colombia. La posibilidad de que el fenómeno de El Niño alcance una intensidad mayor durante los próximos meses podría trasladarse a los costos de la energía, los alimentos y, de manera indirecta, al valor de las comidas preparadas que hacen parte del consumo diario de millones de colombianos. sobre los costos diarios de los hogares colombianos.

El escenario adquiere relevancia porque las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) apuntan a que las condiciones asociadas con El Niño podrían mantenerse durante el segundo semestre de 2026 y extenderse hasta comienzos de 2027. La entidad calcula además que existe una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno persista por lo menos hasta inicios del próximo año.

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El aumento en los costos de insumos y transporte podría trasladarse a los precios de diferentes alimentos en los próximos meses - crédito Colprensa y Canva

El impacto sobre el bolsillo no necesariamente aparecería de inmediato. De acuerdo con estimaciones del Banco de la República en los análisis sobre el comportamiento de los precios, un episodio de El Niño entre moderado y fuerte podría añadir entre 1,5 y 3,26 puntos porcentuales a la inflación nacional. Los alimentos serían uno de los grupos más expuestos a esa presión.

Los efectos suelen materializarse entre seis y doce meses después de que el fenómeno climático se intensifica. Por eso, una prolongación de las altas temperaturas podría complicar la trayectoria descendente que se espera para la inflación y extender las presiones sobre productos básicos utilizados en la alimentación cotidiana.

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El equipo técnico del Banco de la República identifica precisamente los servicios públicos y los alimentos como dos de los frentes en los que una temporada de calor particularmente fuerte puede generar riesgos para el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En los pronósticos ya se contemplan escenarios asociados con una mayor incertidumbre climática.

El Ideam mantiene vigilancia sobre varias regiones del país por la posibilidad de temperaturas superiores a los valores habituales durante septiembre -crédito Luisa González/REUTERS

La preocupación por los alimentos cobra fuerza porque su inflación se ha mantenido en niveles superiores al 6%. Los analistas advierten que el indicador podría acelerarse por factores como el desabastecimiento y el aumento en los costos de los insumos y del transporte. En ese contexto, el efecto podría terminar reflejándose en productos de consumo frecuente y en preparaciones como el tradicional corrientazo.

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Las estimaciones disponibles señalan que la inflación colombiana podría cerrar 2026 alrededor del 7%. El retorno hacia niveles cercanos al 4% tomaría, según esas previsiones, todo 2027, lo que muestra el reto adicional que representaría un fenómeno climático más intenso para la evolución de los precios. Las señales meteorológicas ya muestran episodios de calor significativo. Durante agosto de 2026, Colombia registró temperaturas de hasta 42,9 °C, con los máximos reportados en las estaciones de Pailitas y Valledupar, en Cesar.

El Ideam informó que 48 municipios ubicados en 17 departamentos registraron temperaturas elevadas y, en algunos casos, valores históricos para agosto. Además de Cesar, las altas temperaturas alcanzaron zonas de Norte de Santander, Risaralda y Tolima. En Armero, Tolima, el termómetro llegó a 36,8 °C, mientras Natagaima alcanzó 38 °C. En Cesar, El Callao y Villa Rosa superaron los 42 °C.

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El fenómeno de El Niño podría extenderse hasta comienzos de 2027, según las proyecciones de los modelos climáticos- crédito Visuales IA

Para septiembre, el instituto mantiene la vigilancia sobre varias regiones ante la posibilidad de temperaturas por encima de los valores habituales. Entre las zonas con mayor atención están la Alta Guajira y los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca.

La evolución del océano también forma parte de las alertas. Los modelos dinámicos y estadísticos utilizados por el Ideam proyectan que las condiciones de El Niño continuarán durante los próximos meses. “Los modelos dinámicos y estadísticos de predicción climática coinciden en proyectar la persistencia del fenómeno durante el segundo semestre de 2026, con probabilidades superiores al 90 % de que las condiciones persistan por lo menos hasta inicios del año 2027”, señaló la entidad.

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A esto se suma una probabilidad del 81% de que la anomalía de la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 supere los 2 °C, nivel compatible con una posible categoría de intensidad “muy fuerte”. Si esta condición se mantiene, el clima podría convertirse en un factor adicional de presión para una inflación que todavía enfrenta dificultades para regresar al objetivo previsto.