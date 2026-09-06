Colombia quedó subcampeón en Fuerzas Comando 2026: así se preparan los operadores especiales del país

El equipo colombiano de Fuerzas Comando estuvo integrado por ocho operadores especiales de las Fuerzas Militares seleccionados tras un proceso interno - crédito prensa Fuerzas Militares

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Colombia volvió a ocupar uno de los primeros lugares de Fuerzas Comando, el certamen que reúne a unidades especiales de distintos países del continente.

El equipo nacional, integrado por ocho operadores especiales de las Fuerzas Militares, alcanzó el segundo lugar de Fuerzas Comando 2026 con 748,89 puntos, superado por República Dominicana (753,77) y adelante de Estados Unidos (tercer puesto con 720,35).

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La diferencia reducida entre los dos primeros equipos reflejó el nivel de exigencia de una competencia que evalúa destrezas de combate, maniobras tácticas, tiro, rescate de rehenes y resistencia bajo fatiga.

Colombia obtuvo el segundo lugar en Fuerzas Comando 2026 con 748,89 puntos, detrás de República Dominicana y por delante de Estados Unidos. - crédito prensa Fuerzas Militares

Infobae Colombia llegó a las instalaciones de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (Afeau), una de las unidades de élite de las Fuerzas Militares, donde conversó con el capitán Jeisson Arévalo, asaltante de la delegación colombiana. El oficial explicó cómo el grupo se preparó para representar al país en Paraguay.

‘Minoría selecta’

El proceso para conformar el equipo colombiano comenzó con una selección interna entre integrantes de Fuerzas Especiales. Los aspirantes debían demostrar capacidades físicas, tácticas y técnicas para superar pruebas que replicaban condiciones de alta presión operativa.

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Arévalo indicó que el entrenamiento se extendió durante aproximadamente un año. En ese periodo, los militares realizaron ejercicios orientados al tiro, la movilidad, el trabajo en equipo, la resistencia y la ejecución de tareas tácticas.

Fuerzas Comando 2026 evaluó destrezas de combate, maniobras tácticas, tiro, rescate de rehenes y resistencia bajo fatiga en Paraguay - crédito socsouth / Instagram

Según relató el capitán, la meta fue escoger a los hombres con mejores condiciones para representar a las Fuerzas Militares de Colombia en un escenario internacional.

Las marchas forzadas, las pistas de obstáculos, los eventos acuáticos y las pruebas físicas estuvieron entre los desafíos de mayor exigencia. A esto se sumó la necesidad de mantener precisión en el tiro, aun después de recorrer trayectos con carga adicional y bajo desgaste físico.

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La competencia no se definía únicamente por fuerza o velocidad: cada prueba demandaba coordinación, dominio técnico, toma de decisiones y capacidad para responder después de varias jornadas de esfuerzo acumulado.

El tiro y la preparación técnica sostuvieron el desempeño colombiano

Colombia llegó a Fuerzas Comando 2026 con el antecedente de haber ganado 13 de las 20 ediciones previas del certamen creado en 2004 - crédito socsouth /Instagram

El equipo colombiano llegó al certamen con un antecedente que elevaba las expectativas. El país había ganado 13 de las 20 ediciones previas de Fuerzas Comando, una trayectoria que lo ubicó entre los referentes de la competencia desde su creación en 2004.

Para Arévalo, una de las fortalezas de Colombia estuvo en el componente técnico y, en particular, en el tiro. “Colombia es muy fuerte técnicamente”, afirmó al referirse a la preparación de los integrantes de la delegación. A su juicio, la representación de las Fuerzas Especiales requiere preparación física, conocimiento táctico y dominio de procedimientos operacionales.

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El capitán sostuvo que el resultado obtenido en Paraguay respondió a la combinación entre entrenamiento físico y destreza táctica. “El comando tiene que ser íntegro”, dijo, al explicar que un operador especial debía reunir cualidades en ambos frentes.

Las marchas forzadas, las pistas de obstáculos, los eventos acuáticos y las pruebas físicas exigieron precisión en el tiro bajo desgaste físico - crédito socsouth / Instagram

La edición de 2026 se desarrolló entre el 24 y el 28 de agosto en Paraguay, bajo la coordinación del Comando Sur de Estados Unidos. Durante cinco días, las delegaciones enfrentaron ejercicios diseñados para medir su capacidad de operar bajo estrés, con tiempos definidos y márgenes reducidos de error.

Además de Colombia, participaron equipos de Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Estados Unidos, entre otros. Algunas delegaciones estuvieron representadas por unidades especiales policiales.

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Las diferencias se definieron por detalles y pocos puntos

El segundo puesto dejó una conclusión para el equipo colombiano: el margen competitivo entre las delegaciones se redujo. Arévalo explicó que otros países habían reforzado sus procesos de preparación y que las pruebas comenzaron a definirse por aspectos cada vez más específicos.

La competencia de Fuerzas Comando 2026 se decide por márgenes cada vez más estrechos, según la delegación colombiana- crédito prensa Fuerzas Militares

“Las competencias ahora son más detalladas”, señaló. A su juicio, las delegaciones se acercaron a los estándares de entrenamiento que Colombia había desarrollado durante años, lo que obligaba a revisar incluso las habilidades básicas.

El capitán explicó que tareas simples podían volverse complejas cuando se ejecutaban bajo cansancio, con equipamiento adicional y presión de tiempo. Por eso, consideró necesario repetir los ejercicios con mayor frecuencia y prestar atención a las fallas mínimas.

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El capitán identificó la resistencia física como uno de los factores de mayor impacto psicológico. Durante las pruebas, los comandos debieron movilizarse con equipo adicional al peso corporal, una carga que aumentó la fatiga y condicionó el rendimiento.

La fortaleza mental fue parte del entrenamiento

El capitán Jeisson Arévalo explicó que la preparación de Colombia para Fuerzas Comando se extendió durante aproximadamente un año - crédito Infobae Colombia

Arévalo describió la resistencia física como uno de los aspectos que más impacto tenía en el plano psicológico. Para un competidor de Fuerzas Comando, el desgaste no terminaba cuando concluía una marcha o una pista de obstáculos: debía conservar la precisión y la capacidad de respuesta para el siguiente ejercicio.

“A veces se entrena bajo unas circunstancias demasiado extremas”, afirmó. Según el oficial, los integrantes de estas unidades adquirieron una preparación comparable a la de atletas de alto rendimiento, aunque con exigencias propias del ámbito militar.

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Esa preparación buscó que los operadores conservaran la atención en situaciones de agotamiento. Las marchas, los recorridos físicos y las maniobras tácticas exigieron que cada integrante tomara decisiones y ejecutara procedimientos pese al cansancio.

La edición se realizó del 24 al 28 de agosto con delegaciones de más de 20 países del continente, incluidas unidades policiales especiales, en una agenda de ejercicios orientados a operar bajo estrés y error mínimo - crédito prensa Fuerzas Militares

La competencia trasladó al plano deportivo algunas técnicas y tácticas que los operadores empleaban en su preparación regular. El capitán explicó que los ejercicios facilitaron el intercambio de conocimientos entre fuerzas de distintos países y permitieron ajustar métodos de entrenamiento para las operaciones.

Las pruebas reprodujeron capacidades usadas en operaciones militares

Arévalo sostuvo que las técnicas evaluadas en Fuerzas Comando tuvieron relación con procedimientos aplicados durante operaciones reales. El torneo incluyó ejercicios de tiro, rescate de rehenes, maniobras tácticas y pruebas físicas bajo condiciones de estrés.

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“El entrenamiento y las competencias se enfocan principalmente en el aspecto operacional”, dijo el oficial. En Colombia, esas capacidades resultaban relevantes en escenarios donde las Fuerzas Militares enfrentaban a grupos armados ilegales. El entrenamiento en tiro, movilidad, coordinación y planeamiento táctico buscaba aportar herramientas para operaciones urbanas y rurales.

Orgullo nacional

La delegación de Colombia en Paraguay está integrada por ocho comandos de las Fuerzas Militares seleccionados tras un proceso interno de alta exigencia - crédito prensa Fuerzas Militares

Al referirse a la representación del país, Arévalo destacó el valor simbólico de competir fuera de Colombia junto a integrantes de tierra, mar, río y aire del Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

Para los ocho integrantes de la delegación, el segundo lugar confirmó que Colombia mantuvo presencia entre los equipos con mayor preparación del hemisferio. “Estamos muy orgullosos de poder representar a nuestra Nación”, afirmó

Para el capitán, escuchar el himno colombiano fuera del país reforzó el sentido de representación de la delegación. Tras el segundo lugar, el desafío para el próximo certamen quedó centrado en perfeccionar los aspectos que separaron a Colombia del primer puesto.