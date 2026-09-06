Por qué crecen los diagnósticos de cáncer colorrectal antes de los 40 años: estos son los síntomas de alerta

El gastroenterólogo Alberto Montes Cervantes destacó el valor de la colonoscopia para prevenir tumores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - gastroenterologocolombia/Instagram

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El aumento de los diagnósticos de cáncer colorrectal en adultos jóvenes obliga a revisar hábitos de alimentación, antecedentes familiares y acceso a estudios preventivos, según explicó el médico internista y gastroenterólogo Alberto Montes Cervantes en una entrevista con Infobae Colombia.

Datos preliminares de la Cuenta de Alto Costo, con corte al 31 de diciembre de 2025, registraron 52.301 pacientes con ese diagnóstico en Colombia. El grupo de 65 a 74 años reunió la proporción más alta y las mujeres representaron el 56,23%.

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Entre 2021 y 2025, por lo menos tres de cada diez detecciones ocurrieron en fases iniciales. Un estudio de la Clínica Foscal, sobre 521 diagnósticos efectuados entre 2016 y 2021, indicó que el 14,7% afectó a menores de 50 años y vinculó casos juveniles con antecedentes familiares.

Tras lo anterior, el especialista Montes Cervantes señaló que la presencia de este tipo de tumores en personas menores de 40 años responde a varios factores. Entre ellos, ubicó en primer lugar la alimentación, con alto consumo de carbohidratos, productos ultraprocesados, embutidos, enlatados y encurtidos. También mencionó el estrés como un elemento que puede influir en la salud de los pacientes.

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“La alimentación ocuparía el primer lugar” entre los factores asociados al aumento de casos, afirmó Montes Cervantes. La Organización Mundial de la Salud advierte que las dietas con alto consumo de carnes procesadas y bajo aporte de frutas y verduras, además del sedentarismo, el sobrepeso, el tabaco y el alcohol, se vinculan con un mayor riesgo de esta enfermedad.

Cáncer colorrectal en jóvenes, las señales que no deben atribuirse solo a hemorroides - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los controles permiten identificar más casos en etapas tempranas

El gastroenterólogo atribuyó parte del aumento de diagnósticos a una mayor disponibilidad de consultas especializadas y procedimientos como la colonoscopia. A su criterio, antes muchos pacientes llegaban al sistema de salud cuando el tumor ya estaba avanzado o fallecían sin un diagnóstico preciso.

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“Estamos haciendo más estudios y estamos diagnosticando más”, sostuvo. Para Montes Cervantes, el acceso a servicios de medicina prepagada y a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) ha facilitado que más personas consulten por molestias digestivas o antecedentes familiares.

Las recomendaciones de tamizaje dependen de la edad, los síntomas, los antecedentes y otros factores de riesgo. En personas con riesgo promedio, varias guías internacionales aconsejan iniciar los controles regulares a los 45 años. Quienes tienen antecedentes familiares, pólipos previos, enfermedades inflamatorias intestinales o síndromes hereditarios pueden requerir evaluaciones anticipadas y con otra frecuencia.

El médico planteó que, cuando un padre, madre o hermano recibió un diagnóstico de cáncer de colon a edad temprana, el resto de la familia debe consultar para definir el momento adecuado de su estudio. En su práctica, explicó que suele proponerse una colonoscopia 10 años antes de la edad en que se detectó la enfermedad en el familiar.

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El doctor Alberto Montes Cervantes alertó sobre el aumento del cáncer colorrectal en jóvenes - crédito gastroenterologocolombia/Instagram

El sangrado rectal y los cambios intestinales requieren consulta médica

Uno de los principales mensajes del especialista se refiere a la importancia de no atribuir automáticamente el sangrado rectal a las hemorroides. “Si usted llega a presentar sangrado rectal, es una indicación de hacerse un estudio”, indicó.

El cáncer colorrectal puede no causar síntomas durante años. El colon ofrece espacio para que una lesión crezca antes de producir una obstrucción o un dolor persistente. Por ese motivo, la ausencia de molestias no reemplaza los controles preventivos indicados por un profesional.

Entre los signos de alerta, Montes Cervantes enumeró la presencia de sangre en las heces, la alternancia entre diarrea y estreñimiento, el cambio persistente en el hábito intestinal, el dolor abdominal y la constipación sin una causa clara. La Organización Mundial de la Salud también incluye la pérdida de peso involuntaria, el cansancio prolongado y la anemia por déficit de hierro.

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“Cualquier cambio en el hábito intestinal” que no se explique por una dieta o un tratamiento debe llevar a una consulta, señaló el especialista. Aclaró que algunos medicamentos para el dolor, el insomnio o enfermedades neurológicas pueden modificar el tránsito intestinal, por lo que el análisis debe considerar el contexto clínico de cada paciente.

Alberto Montes Cervantes explicó qué factores inciden en el cáncer de colon antes de los 40 años - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La sangre oculta en materia fecal puede orientar la detección

Montes Cervantes destacó la utilidad de la prueba de sangre oculta en materia fecal como método de tamizaje. Se trata de un examen accesible que busca rastros de sangrado no visibles a simple vista. Un resultado positivo no confirma por sí solo un cáncer, pero exige una evaluación posterior, habitualmente mediante colonoscopia.

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El médico resaltó que la preparación previa es importante para obtener un resultado confiable, sobre todo en los métodos que requieren pautas dietarias. “Es un método económico, fácil de hacer y que eleva el rango de sospecha”, afirmó.

La colonoscopia permite observar el interior del colon y el recto. Su valor preventivo está en que puede identificar pólipos, lesiones que en algunos casos tienen potencial de evolucionar hacia un tumor maligno. Si son pequeños, el médico explicó que pueden retirarse durante el procedimiento con instrumentos especiales.

Cuando la lesión tiene mayor tamaño, el paciente puede necesitar exámenes prequirúrgicos y una valoración anestésica antes de su extracción. El objetivo es reducir riesgos, entre ellos el sangrado, y definir la técnica más adecuada para cada caso.

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Alberto Montes Cervantes pidió no ignorar el sangrado rectal ni los cambios intestinales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Detectar y retirar pólipos puede cambiar el curso de la enfermedad

El especialista insistió en que la detección temprana modifica las posibilidades de tratamiento. “El tiempo es vida”, resumió al referirse a la importancia de identificar pólipos o tumores antes de que avancen.

La remoción de lesiones precancerosas durante una colonoscopia puede evitar que algunas progresen a cáncer. Por eso, el seguimiento médico no debe limitarse a la aparición de síntomas. También debe considerar los antecedentes familiares, la edad, los hábitos y los resultados de estudios previos.

Montes Cervantes consideró que Colombia necesita reforzar la medicina preventiva y ampliar el acceso equitativo a la atención especializada. Mencionó que en Barranquilla se han fortalecido programas de prevención, aunque remarcó que persisten diferencias para acceder a consultas y procedimientos diagnósticos.

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Alberto Montes Cervantes pidió no ignorar el sangrado rectal ni los cambios intestinales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“El tiempo es igual a vida”, la advertencia de un gastroenterólogo sobre el cáncer colorrectal

El tratamiento del cáncer colorrectal depende del momento en que se identifica la enfermedad y de su extensión en el organismo. El médico internista y gastroenterólogo Alberto Montes Cervantes explicó a Infobae Colombia que una detección temprana puede ampliar las opciones con intención curativa.

“El tiempo es igual a vida”, afirmó el especialista. Cuando el tumor está localizado, la alternativa principal suele ser la cirugía para retirar la sección afectada del colon o el recto. La conducta posterior se define según el tipo de lesión, su tamaño, la profundidad y la posible presencia de células cancerosas fuera del sitio de origen.

La colonoscopia permite detectar una lesión y obtener muestras de tejido. Luego, la biopsia determina si se trata de un adenocarcinoma u otra variedad tumoral. Esa información orienta el uso de quimioterapia y tratamientos biológicos, de acuerdo con la respuesta esperada y la etapa clínica.

Después de confirmar la sospecha, los pacientes requieren estudios de extensión para establecer si hay compromiso de ganglios, pulmones u otros órganos. “Cada caso tiene un algoritmo”, señaló Montes Cervantes.

En cuadros avanzados con obstrucción intestinal, puede requerirse una colostomía. El procedimiento busca aliviar síntomas y permitir el tránsito intestinal, pero no siempre tiene finalidad curativa. Por eso, el especialista remarcó que la consulta oportuna y los controles preventivos condicionan el pronóstico.