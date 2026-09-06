Activistas digitales del petrismo siguen inundando las redes: Análisis reveló cómo se han movido tras la salida de Gustavo Petro

El estudio comparó publicaciones de febrero de 2025, mayo de 2026 y agosto con los primeros días de septiembre de 2026 para medir la actividad política en redes sociales - crédito Presidencia

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Pese a que el expresidente Gustavo Petro dejó el poder hace un mes, algunos de sus seguidores más fieles en redes sociales continúan con la denominada ‘batalla digital’ pese a que la época electoral terminó hace más de tres meses.

De hecho, un analisis presentado en la mañana del domingo 6 de septiembre por El Colombiano reveló que, pese al cambio de gobierno, ninguna de las cuentas mostró una caída clara en X, la red ‘preferida’ por el expresidente.

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La investigación se basó en el estudio de cinco cuentas que se caracterizaron por ser las más “fieles” a Petro. Dichos perfiles conservaron o elevaron sus interacciones, pese a que la mayoría de sus titulares tuvo contratos con el gobierno anterior.

La revisión tomó publicaciones de febrero de 2025, mayo de 2026 y agosto y los primeros días de septiembre de 2026. El resultado no muestra una caída general de la actividad, pese a que varios de los perfiles analizados tuvieron contratos con entidades estatales durante la administración anterior.

Elizabeth Ortiz habría recibido cerca de 13 contratos directos entre 2023 y 2026 por un monto acumulado de $795 millones - crédito Elizabeth Ortiz/Instagram

El estudio de El Colombiano indica que Elizabeth Ortiz y Levy Rincón conservaron cifras superiores a las registradas en febrero de 2025, un periodo sin campaña electoral incluido como referencia. Otros perfiles alcanzaron sus mayores picos antes de la primera vuelta presidencial y luego redujeron sus interacciones.

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La comparación se elaboró con muestras de entre 8 y 15 publicaciones por cada etapa. La herramienta Grok no revisó la totalidad de los mensajes de cada cuenta, por lo que el medio presentó rangos de “me gusta”, compartidos y respuestas, en lugar de promedios exactos.

Los datos sugieren que el final del Gobierno de Petro no redujo por sí solo el alcance de los activistas digitales analizados. Las cuentas mantuvieron actividad política y, en algunos casos, sumaron interacciones al asumir una oposición constante frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Los perfiles incluidos fueron los de Elizabeth Ortiz, David Rozo, conocido como Don Izquierdo; Fabián Carpio, llamado Físico Impuro; Levy Rincón y Celso Tete Crespo. Los tres primeros tenían entre 312.000 y 378.000 seguidores, mientras que Rincón reunía 737.000 y Crespo, 176.000.

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La cantidad de seguidores no definió el resultado de cada publicación. La actividad de Ortiz y Rincón sobresalió en el periodo posterior al cambio de gobierno, de acuerdo con la información recopilada por la inteligencia artificial de X.

Los contratos estatales tocaron a cuatro de los cinco perfiles revisados

La investigación señaló que cuatro de los cinco perfiles analizados tuvieron contratos estatales durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

La mayoría de los activistas seleccionados tuvo vínculos contractuales con el gobierno de Petro. La excepción fue Carpio, quien no registra contratación pública según el material analizado.

El caso de Ortiz concentra una parte de esos antecedentes. Un rastreo de El Tiempo señaló que la psicóloga y creadora de contenido habría recibido cerca de 13 contratos directos entre enero de 2023 y enero de 2026.

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Dos de esos contratos seguían vigentes hasta agosto de 2026, de acuerdo con la publicación. El monto acumulado habría llegado a $795 millones mediante acuerdos con los ministerios de Salud, Justicia y Minas, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Ortiz mantiene una cercanía política con el exministro de Salud Guillermo Jaramillo. Durante un acto en El Espinal, Tolima, el entonces funcionario destacó su participación en gestiones ligadas a recursos para el Hospital San Rafael.

Rincón también tuvo un contrato con el Sistema de Medios Públicos, Rtvc. Allí participó en el programa Al fondo a la izquierda junto al actor Santiago Moure, un espacio que se presentaba como “de mamertos para mamertos, no apto para corruptos”.

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Levy Rincón tuvo un contrato con Rtvc y mantuvo una actividad alta en X durante los tres periodos revisados por el análisis y es uno de los principales críticos en redes de Abelardo de la Espriella - crédito Rtvc y Colprensa

Crespo fue contratista del Ministerio de Ambiente, del Departamento para la Prosperidad Social y de la Superintendencia de Industria y Comercio. Además, ejerció como asesor de Presidencia y en 2025 su nombre apareció entre las opciones para una designación temporal en la Gobernación de Magdalena.

Rozo también tuvo un contrato con Rtvc. Su cuenta registró el mayor salto durante el periodo electoral, aunque sus registros posteriores quedaron por debajo de ese punto.

Elizabeth Ortiz aumentó sus interacciones frente a febrero de 2025

En febrero de 2025, las publicaciones de Ortiz registraron entre 400 y 1.500 “me gusta”, de 100 a 500 compartidos y entre 20 y 150 respuestas. El análisis ubicó el siguiente salto en mayo de 2026.

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Durante ese periodo electoral, la actividad de su cuenta osciló entre 700 y 4.000 “me gusta” por publicación. Los compartidos se ubicaron entre 150 y 1.000, mientras que las respuestas llegaron a un rango de 50 a 800.

Tras el cambio de gobierno, sus mensajes contra De la Espriella mantuvieron entre 500 y 3.000 “me gusta”, de 100 a 800 compartidos y entre 10 y 200 comentarios. Las cifras quedaron por debajo de las electorales, pero superaron las del primer periodo revisado.

La cuenta de Ortiz pasó de defender las decisiones de Petro a cuestionar de forma sostenida a la nueva administración. El comportamiento de las métricas no respalda una pérdida automática de alcance por el fin de los contratos públicos.

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Levy Rincón conservó una actividad alta en los tres periodos

La cuenta de Rincón mostró cifras altas durante toda la comparación. El análisis señaló que sus registros posteriores a Petro quedaron por encima de los de febrero de 2025, aunque su estilo de confrontación política ya generaba actividad antes del cambio de gobierno.

El influenciador cuestionó en el pasado el tratamiento periodístico de episodios ligados a la vida privada del expresidente. Más recientemente pidió para De la Espriella “una prueba psicológica y otra toxicológica”.

Esa postura contrastó con sus críticas a la prensa por convertir asuntos personales de Petro en “un show a punta de bochinches”. El análisis relacionó esa expresión con cuestionamientos por ausencias a compromisos oficiales y versiones sobre consumo de alcohol y drogas.

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Crespo, Rozo y Carpio tuvieron picos electorales y luego bajaron

Celso Tete Crespo, David Rozo y Fabián Carpio registraron picos de interacciones en la etapa electoral y luego mostraron una baja posterior en X - crédito @DonIzquierdo_/X y Chepa Beltrán/Europa Press

El comportamiento de Crespo fue distinto al de Ortiz y Rincón. Sus mayores cifras aparecieron durante el periodo electoral, cuando sus publicaciones recibieron entre 800 y 3.200 “me gusta”.

En agosto, ese rango descendió a entre 300 y 1.000 reacciones por mensaje. Los compartidos siguieron una trayectoria similar, aunque febrero de 2025 fue el momento con menor desempeño para ese indicador.

Rozo tuvo un pico más pronunciado en mayo de 2026, con publicaciones que alcanzaron entre 2.000 y 46.000 “me gusta”. En febrero de 2025, su rango había sido de 1.000 a 6.000, mientras que en agosto se ubicó entre 300 y 5.600.

Carpio también registró un aumento durante la campaña y una reducción posterior. Tanto él como Rozo expresaron en las últimas semanas su descontento con decisiones tomadas por el Pacto Histórico en el terreno electoral.

Gustavo Bolívar reconoció dinámicas coordinadas entre tuiteros

El debate sobre las denominadas bodegas digitales ya había sido expuesto por Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento para la Prosperidad Social. El dirigente reconoció la existencia de mecanismos coordinados para impulsar mensajes políticos en redes sociales.

“No se puede desconocer que las bodegas existen”, dijo Bolívar a Blu Radio. El exfuncionario las definió como parte de las estrategias políticas y comunicacionales del Gobierno de Petro.

Bolívar añadió que había “muchos tuiteros a los que alguien coordina” y describió campañas en las que se les indicaba el tema del día y los recursos disponibles. Sus declaraciones apuntaron a una organización de cuentas para amplificar mensajes e influir en la conversación pública.