Colombia

Estas son las 10 mejores canciones de K-pop en iTunes Colombia para reproducir hoy mismo

El auge del K-pop ha impulsado las exportaciones musicales y televisivas, generando ganancias multimillonarias para Corea del Sur

Pese a las diferencias culturales, el K-pop está conquistando a la industria musical internacional. (Infobae/Jovani Pérez)
Pese a las diferencias culturales, el K-pop está conquistando a la industria musical internacional. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

El éxito que ha conquistado el K-pop en los últimos años es indiscutible: diariamente se ven palabras en hangul (alfabeto coreano) dominando las tendencias mundiales de X (anteriormente Twitter), sus exponentes suman millones de vistas cada que lanzan algún clip musical en YouTube, son nominados a premiaciones de renombre como los Grammy y lideran los rankings más relevantes como los de Billboard o iTunes.

Con sus coreografías perfectamente coordinadas, sus canciones pegadizas y la mezcla de géneros y estilos que los conforman, es de esperarse que muchas plataformas de streaming muestren interés en medir el impacto del K-pop y realicen listas como el Top de canciones de K-pop de iTunes.

PUBLICIDAD

Basado en el número de descargas o compras digitales realizadas a través del sistema de Apple, el ranking de K-pop de iTunes está disponible para ser consultado a diario en al menos 39 países, entre ellos Colombia, por lo que es un conteo que vale la pena revisar para conocer los sencillos favoritos del momento y no quedarse atrás en las tendencias.

Las canciones más escuchadas de K-Pop en Colombia

1. CLICK

Artista: JISOO

2. Pied Piper

Artista: BTS

3. Into the Sun

Artista: BTS

4. Run BTS

Artista: BTS

5. MAGIC

Artista: MONSTA X

6. Black Swan

Artista: BTS

7. Dynamite

Artista: BTS

8. Standing Next to You

Artista: Jung Kook

9. Butter

Artista: BTS

10. Life Goes On

Artista: BTS

Cómo ha influido el K-Pop en la cultura Colombiana

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop ha influido de manera significativa en la cultura colombiana, especialmente entre la juventud, desde que llegó al país hace alrededor de ocho años. Esta influencia se manifiesta en varios aspectos:

PUBLICIDAD

Cultura y estilo de vida: El K-Pop ha trascendido de ser solo un género musical a convertirse en un estilo de vida para muchos jóvenes colombianos. Ya que a través del baile, la estética, el lenguaje y la cultura coreana, los seguidores adoptan nuevas formas de expresión y socialización, generando transformaciones en sus estilos de vida y construcción de identidad.

Comunidades y fanatismo: En el país existen numerosas comunidades de fans, conocidas como fanbases, como por ejemplo lo son los de agrupaciones como BTS o BlackPink, que se reúnen para practicar coreografías, compartir contenido y participar en eventos relacionados con el este género musical. Esto fomenta un sentido de pertenencia y unión entre personas de diferentes orígenes sociales y culturales.

Difusión y consumo digital: La popularidad del género en Colombia se ha visto impulsada por la globalización y el uso intensivo de plataformas digitales como YouTube y redes sociales, que permiten la viralización de canciones, coreografías y contenidos relacionados. Esto ha facilitado que el K-Pop sea accesible y consumido masivamente, especialmente por la generación Z.

Cómo era el K-pop en la década de los 90

Integrantes del grupo Girls Generation durante el SMTOWN LIVE 2022. (REUTERS/ Heo Ran)
Integrantes del grupo Girls Generation durante el SMTOWN LIVE 2022. (REUTERS/ Heo Ran)

En la década de 1990, el K-pop comenzó a tomar forma con la llegada de grupos influyentes como Seo Taiji and Boys, quienes introdujeron una mezcla de géneros como pop, rap y techno en el panorama musical coreano. Las principales empresas de entretenimiento, como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, establecieron un sistema riguroso de formación de idols, que incluía entrenamientos en canto, baile y actuación.

Este método produjo grupos pioneros como H.O.T. y S.E.S., que rápidamente ganaron popularidad en Corea del Sur y otros países asiáticos, sentando las bases para la expansión internacional del K-pop.

En la actualidad, el K-pop ha logrado una presencia global con artistas como BTS, BLACKPINK y TWICE, quienes han roto barreras culturales y lingüísticas. Estos grupos no solo dominan las listas de música y ventas, sino que también tienen un impacto significativo en las redes sociales, acumulando millones de seguidores en todo el mundo.

La influencia del K-pop se extiende a diversas áreas como la moda, la belleza y el entretenimiento, consolidándose como un componente clave de la ola coreana ("Hallyu") que sigue creciendo y atrayendo a nuevas audiencias internacionalmente.

Temas Relacionados

Ranking K-pop en iTunes ColombiaRanking iTunes K-popiTunes K-pop ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Concejal Rolando González denunció un robo en su apartamento y exigió respuestas al alcalde Carlos Fernando Galán: “Completamente destrozado”

El concejal de Bogotá afirmó que delincuentes ingresaron a su vivienda mientras estaba fuera y reclamó medidas contra las bandas dedicadas al hurto de residencias

Concejal Rolando González denunció un robo en su apartamento y exigió respuestas al alcalde Carlos Fernando Galán: “Completamente destrozado”

La Barbie colombiana lloró en su cumpleaños y mostró cómo luciría sin retoques: “Todo mal, todo mal”

Tatiana Murillo apareció en sus redes para confesar que no encontraba ánimo para celebrar su natalicio. En medio del llanto, recurrió a la inteligencia artificial para ver cómo sería su rostro y su cuerpo si nunca se hubiera sometido a más de 35 cirugías

La Barbie colombiana lloró en su cumpleaños y mostró cómo luciría sin retoques: “Todo mal, todo mal”

Policía incautó 676 kilogramos de marihuana en la vía Girardot-Bogotá: hay dos personas capturadas

El cargamento fue hallado en un vehículo de servicio público durante un operativo de vigilancia de la Seccional de Tránsito y Transporte en Cundinamarca

Policía incautó 676 kilogramos de marihuana en la vía Girardot-Bogotá: hay dos personas capturadas

Alcaldesa de Bello, Antioquia, denunció amenazas de muerte tras presunto caso de maltrato animal

La funcionaria activó el protocolo institucional y pidió identificar al responsable del texto ofensivo dirigido a su perfil digital

Alcaldesa de Bello, Antioquia, denunció amenazas de muerte tras presunto caso de maltrato animal

Laura Sarabia reacciona con enigmático mensaje ante posible imputación de la Fiscalía: “Para la verdad, el tiempo”

La exfuncionaria del Gobierno Petro difundió una frase en X luego de que se conociera el avance de la Fiscalía hacia una posible imputación por el caso de Marelbys Meza y tras las recientes declaraciones de Sandra Ortiz

Laura Sarabia reacciona con enigmático mensaje ante posible imputación de la Fiscalía: “Para la verdad, el tiempo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

La Barbie colombiana lloró en su cumpleaños y mostró cómo luciría sin retoques: “Todo mal, todo mal”

La Barbie colombiana lloró en su cumpleaños y mostró cómo luciría sin retoques: “Todo mal, todo mal”

Westcol cuestionó las críticas de Petro tras operativo contra alias Bendito Menor: “Se preocupa más por el bandido”

Tras el video viral de Natalia París, Yina Calderón envió pulla desde un D1: “Cien por ciento colombianas”

“Salud por Noa”: Ana del Castillo reveló el nombre de su primer hijo

Zion Hwang agradeció a De la Espriella tras solicitarle la nacionalidad colombiana: “Presidente, lo quiero mucho”

Deportes

Luis Suárez marcó gol, dio asistencia y fue elogiado por su entrenador: “Es de los mejores de la Liga, si no el mejor”

Luis Suárez marcó gol, dio asistencia y fue elogiado por su entrenador: “Es de los mejores de la Liga, si no el mejor”

Acolfutpro acusa a la Dimayor de tratar a los futbolistas como esclavos por declarar “inelegible” a Yhormar Hurtado del América de Cali

El drama de Egidio Hinestroza, exportero de Deportes Quindío, Atlético Nacional y otros clubes: amputado y peleando por su pensión

Reviven polémica entre Millonarios y Mondragón, candidato a asistente técnico de Alberto Gamero, por comentarios del exportero: “Gracias Faryd”

América vs. Nacional: goles, peleas y un lesionado en el amistoso en Miami que afecta a los Diablos Rojos para el resto de la temporada